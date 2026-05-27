Сингапур — это взрыв цивилизации среди тропиков, удивительная смесь культур, многоязычные улицы и зеркальные небоскрёбы, перемежающиеся с живописными рынками. Всё это вы увидите! В первый день вас ждёт автомобильная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города. Во второй день вы сможете самостоятельно погулять по интересным именно вам местам.

Описание экскурсии

День 1. Обзорная экскурсия по Сингапуру

Рано утром мы заберём вас из отеля на Пхукете и отвезём в аэропорт. В Сингапуре вас встретит на комфортабельном авто русскоговорящий гид — и вы отправитесь на трёхчасовую обзорную экскурсию. Посетите Колониальный район, где увидите Кафедральный собор, исторические здания Мэрии и Верховного суда. Оцените фонтан Богатства и памятник мифическому существу «Мерлайон». А также погуляете по оживлённому Китайскому кварталу. После экскурсии мы отвезём вас в отель и поможем с заселением.

День 2. Свободное время в Сингапуре

После завтрака в отеле у вас будет целый день для самостоятельных прогулок по Сингапуру. В районе шести вечера мы заберём вас на машине из удобного вам места и отвезём в аэропорт. На Пхукете вас также ждёт комфортный трансфер в отель.

Организационные детали