Эта программа — идеальный микс приключений, релакса и эстетики! На байке мы отправимся исследовать живописные локации северного Пхукета. Посетим пляж, где самолёты садятся прямо над головой, спустимся по эффектной лестнице к уединённому пляжу Найтон, отдохнём у моря и заедем в атмосферное кафе с кувшинками. Завершим маршрут в храме, с которого открывается вид на Патонг. И конечно, сделаем крутые фото по пути!

Описание экскурсии

Смотровая Лайм Син — отсюда открывается красивый вид на одноимённый пляж.

Пляж Найтон — спустимся по живописной лестнице к побережью.

Май Као (пляж с самолётами) — здесь лайнеры пролетают так низко, что кажется, будто их можно коснуться рукой. Одно из самых зрелищных мест на острове!

Храм Май Као — прогуляемся по территории и покормим рыбок.

Кафе с кувшинками — в уютном месте сделаем фото и выпьем прохладительные напитки.

Храм Дои Тхепнимит — насладимся видом, открывающимся прямо на тусовочный Патонг.

На остановках расскажу о северных пляжах и их особенностях. Вы узнаете, где добывали олово и что сейчас на месте шахт. А также множество других фактов о Пхукете.

Организационные детали