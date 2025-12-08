Эта программа — идеальный микс приключений, релакса и эстетики! На байке мы отправимся исследовать живописные локации северного Пхукета.
Посетим пляж, где самолёты садятся прямо над головой, спустимся по эффектной лестнице к уединённому пляжу Найтон, отдохнём у моря и заедем в атмосферное кафе с кувшинками. Завершим маршрут в храме, с которого открывается вид на Патонг. И конечно, сделаем крутые фото по пути!
Описание экскурсии
Смотровая Лайм Син — отсюда открывается красивый вид на одноимённый пляж.
Пляж Найтон — спустимся по живописной лестнице к побережью.
Май Као (пляж с самолётами) — здесь лайнеры пролетают так низко, что кажется, будто их можно коснуться рукой. Одно из самых зрелищных мест на острове!
Храм Май Као — прогуляемся по территории и покормим рыбок.
Кафе с кувшинками — в уютном месте сделаем фото и выпьем прохладительные напитки.
Храм Дои Тхепнимит — насладимся видом, открывающимся прямо на тусовочный Патонг.
На остановках расскажу о северных пляжах и их особенностях. Вы узнаете, где добывали олово и что сейчас на месте шахт. А также множество других фактов о Пхукете.
Организационные детали
- Программа 12+
- Перед поездкой вы пройдёте краткий инструктаж, но сами управлять байком не будете. Это сделает опытный водитель-гид
- Предоставляются шлемы и дождевики
- Еда и напитки оплачиваются отдельно по желанию
- В случае плохой погоды я предложу перенести экскурсию
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$121
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 180 туристов
Живу на Пхукете. Занимаюсь мототурами. Знаю много интересных и красивых локаций, которыми хотелось бы поделиться. Буду рад подарить вам новые впечатления и показать остров во всей его красе. Также провожу мототуры в Санкт-Петербурге.
