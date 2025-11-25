Неспешное путешествие к одному из самых красивых мест Таиланда — озеру Чео Лан. Джунгли Као Сок, пещерный храм с обезьянами, прогулка на лодке, купание и природные горячие источники — идеальный баланс природы и дзена.
Описание экскурсииПуть к сердцу национального парка Као Сок Мы отправимся из Пхукета в глубь материка — туда, где начинаются древние джунгли Као Сок. По дороге посетим пещерный храм с атмосферой тишины и живущими рядом обезьянами. Это место словно настраивает на другой ритм — спокойный и созерцательный. Озеро Чео Лан — вода, скалы и тишина Главной частью путешествия станет озеро Чео Лан, окружённое карстовыми горами и тропическим лесом. Нас ждёт прогулка на традиционной тайской лодке, остановки для купания в тёплой воде, отдых у берега и время без спешки. По настроению маршрут может включать каноэ, обед с видом на воду или визит в уютное кафе на дереве. Релакс, природа и дзен В завершение дня — купание в натуральных горячих источниках или спокойная прогулка вдоль озера, где ещё недавно находились деревни и храм. Это путешествие создано для тех, кто хочет уйти от суеты, почувствовать гармонию с природой и увидеть Таиланд таким, каким он был задолго до курортов. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
- Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашку х/б с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по требованию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры и чаевые), копию паспорта или его фото на телефоне.
По понедельникам, четвергам и воскресеньям
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды)
- Озеро Чео Лан
- Горячие источники Натай Бич
- Парк Као Сок
- Аптека тайской храмовой медицины
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
- Русскоговорящий гид
- Обед
- Входные билеты в Национальный парк и пещерный храм Суван Куха
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Была на экскурсии на озере Чео Лан. Дорога долгая, почти 5 часов, но она того стоит. Не повезло с погодой - но озеро прекрасно в любую погоду. Было туманно и пасмурно, и скалы и истровки, торчащие из него, выглядели как из фантастического фильма. Не повезло с гидом. Рассказывал мало и неинтересно.
М
Заболели в ночь перед экскурсией
Температура 39, отравление, рвота и все вытекающее.
Все понимаю, но частично можно было бы оформить возврат денежных средств, на экскурсию не попали и немалые денежные средства потеряли, почти 20 т рублей. Теряется желание покупать экскурсии, если нет лояльности в случае каких-то тяжелых обстоятельств.
С
Несмотря на то что экскурсия была многонациональной русскоязычная поддержка была на высоте. О самой несколько экстремальной экскурсии можно много говорить но лучше один раз увидеть. Не понравилось место купания в близости от гидро туалетов но это не к организаторам а к парку. Рекомендую сьездить
И
Круто, все понравилось
A
Мы забронировали эту экскурсию, нам её подтвердили, а потом внезапно оказалось, что для нас нет места, и нам предложили другую экскурсию на Чео Лан.
Это была не экскурсия, это пытка.
Мы выехали
Н
Экскурсия очень понравилась, замечательная организация. Обязательно ещё буду пользоваться услугами Спутник
Н
Очень понравилось на озере Чеолан, но путь к нему туда и обратно очень долгий, это выматывает, но впечатления от озера и гор перекрывают это)) Понравилась четкая организация экскурсии
А
Невероятно красивая экскурсия, было комфортно и интересно
Е
Озеро Чеолан в самое сердце, место в которое хочется вернуться!
Огромное спасибо нашему гиду Полине, все было максимально комфортно и лояльно, плюс ооооочень много интересной и полезной информации.
Единственное, удивило, конечно, что из всей группы, только у нас такие дорогие билеты 😆
за это снимаю звезду)
А
Замечательнейшач экскурсия! Гид Виктория очень приятная женщина. Понравились обезьянки, слоны, и, конечно же, озеро! С удовольствием и комфортом провели время.
И
Озеро огромное, пейзажи очень красивые. Поездка на лодке освежает и дарит энергию.
По дороге посмотрели два храма, было интересно.
Мне понравилась экскурсия.
T
Экскурсия очень нам понравилась!!! Озеро потрясающей красоты!!! Гид Никита все интересно рассказывал, все было непринужденно, отвечал на любые вопросы☺️👍🏻немного утомляет долгая дорога, но это мелочи. Спасибо за организацию!!
В
Супер!
Л
Экскурсия довольно занятная и познавательная. Но есть небольшие нюансы:побольше времени уделить посещению храмов, которые находятся по пути к озеру и питание довольно скудное 🥲 и очень незатейливое. А в целом организация поездки хорошая.
Г
Крутое место, все очень понравилось (особенно моторная лодка)
