К озеру Чео Лан: джунгли Као Сок, пещеры и горячие источники

Неспешное путешествие к одному из самых красивых мест Таиланда — озеру Чео Лан. Джунгли Као Сок, пещерный храм с обезьянами, прогулка на лодке, купание и природные горячие источники — идеальный баланс природы и дзена.
Описание экскурсии

Путь к сердцу национального парка Као Сок Мы отправимся из Пхукета в глубь материка — туда, где начинаются древние джунгли Као Сок. По дороге посетим пещерный храм с атмосферой тишины и живущими рядом обезьянами. Это место словно настраивает на другой ритм — спокойный и созерцательный. Озеро Чео Лан — вода, скалы и тишина Главной частью путешествия станет озеро Чео Лан, окружённое карстовыми горами и тропическим лесом. Нас ждёт прогулка на традиционной тайской лодке, остановки для купания в тёплой воде, отдых у берега и время без спешки. По настроению маршрут может включать каноэ, обед с видом на воду или визит в уютное кафе на дереве. Релакс, природа и дзен В завершение дня — купание в натуральных горячих источниках или спокойная прогулка вдоль озера, где ещё недавно находились деревни и храм. Это путешествие создано для тех, кто хочет уйти от суеты, почувствовать гармонию с природой и увидеть Таиланд таким, каким он был задолго до курортов. Важная информация:
  • Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
  • Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных.
  • Возьмите с собой: завтрак в ланч-боксе (заказать на ресепшн в отеле накануне до 17:00), купальные принадлежности и полотенце, воду и прохладительные напитки, защиту от солнца (крем с SPF 50+, очки, головной убор, рубашку х/б с длинным рукавом или парео), закрытую одежду для храма (с закрытыми плечами и коленями), удобную обувь (шлёпки, сандалии, кроксы), телефон и камеру (по требованию — непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы (корм для животных, сувениры и чаевые), копию паспорта или его фото на телефоне.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерный храм Ват Суван Куха (храм конференции Будды)
  • Озеро Чео Лан
  • Горячие источники Натай Бич
  • Парк Као Сок
  • Аптека тайской храмовой медицины
Что включено
  • Трансфер со всех районов Пхукета и пляжа Натай
  • Русскоговорящий гид
  • Обед
  • Входные билеты в Национальный парк и пещерный храм Суван Куха
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
По понедельникам, четвергам и воскресеньям
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Н
Была на экскурсии на озере Чео Лан. Дорога долгая, почти 5 часов, но она того стоит. Не повезло с погодой - но озеро прекрасно в любую погоду. Было туманно и пасмурно, и скалы и истровки, торчащие из него, выглядели как из фантастического фильма. Не повезло с гидом. Рассказывал мало и неинтересно.
М
Заболели в ночь перед экскурсией
Температура 39, отравление, рвота и все вытекающее.
Все понимаю, но частично можно было бы оформить возврат денежных средств, на экскурсию не попали и немалые денежные средства потеряли, почти 20 т рублей. Теряется желание покупать экскурсии, если нет лояльности в случае каких-то тяжелых обстоятельств.
С
Несмотря на то что экскурсия была многонациональной русскоязычная поддержка была на высоте. О самой несколько экстремальной экскурсии можно много говорить но лучше один раз увидеть. Не понравилось место купания в близости от гидро туалетов но это не к организаторам а к парку. Рекомендую сьездить
И
Круто, все понравилось
A
Мы забронировали эту экскурсию, нам её подтвердили, а потом внезапно оказалось, что для нас нет места, и нам предложили другую экскурсию на Чео Лан.
Это была не экскурсия, это пытка.
Мы выехали
в 6 утра и вернулись в гостиницу в восемь вечера. То есть экскурсия продлилась 14 часов. Из них суммарно на локациях мы пробыли чуть больше 4х часов, а остальные 10 - ехали в тесном минивене!
На озеро мы приехали в половине первого уже уставшие и голодные. И ещё почти два часа катались на лодке. Там потрясающе, невероятно красиво, но к этому моменту все мысли были уже только о еде и желании отдохнуть. Обед был общий на шестерых человек и, учитывая, что все голодные, еды недостаточно. Потом было около 30 минут свободного времени, но, если не кататься на каяках, то делать там нечего. В этом плавучем ресторане (по совместительству гостинице) куча народу, шумно и уйти с него нельзя. Пришлось просто ждать обратной дороги, которая была ужасно выматывающей. Приехали уставшие, злые, голодные и разочарованные.
Гид Алексей не понравился, рассказывал поверхностную информацию. Сам рассказ не последовательный и не структурированный.
На обратной дороге Алексей очень настойчиво несколько раз требовал написать отзыв прямо сейчас. Когда ты едешь после очень долгой и не самой удачной экскурсии и мечтаешь только том, чтобы оказаться дома, сочинять отзыв это последнее, что хочется делать. На вопрос понравилась ли экскурсия, все 10 человек в машине промолчали. Думаю, это достаточно красноречиво.

Н
Экскурсия очень понравилась, замечательная организация. Обязательно ещё буду пользоваться услугами Спутник
Н
Очень понравилось на озере Чеолан, но путь к нему туда и обратно очень долгий, это выматывает, но впечатления от озера и гор перекрывают это)) Понравилась четкая организация экскурсии
А
Невероятно красивая экскурсия, было комфортно и интересно
Е
Озеро Чеолан в самое сердце, место в которое хочется вернуться!
Огромное спасибо нашему гиду Полине, все было максимально комфортно и лояльно, плюс ооооочень много интересной и полезной информации.
Единственное, удивило, конечно, что из всей группы, только у нас такие дорогие билеты 😆
за это снимаю звезду)
А
Замечательнейшач экскурсия! Гид Виктория очень приятная женщина. Понравились обезьянки, слоны, и, конечно же, озеро! С удовольствием и комфортом провели время.
И
Озеро огромное, пейзажи очень красивые. Поездка на лодке освежает и дарит энергию.
По дороге посмотрели два храма, было интересно.
Мне понравилась экскурсия.
T
Экскурсия очень нам понравилась!!! Озеро потрясающей красоты!!! Гид Никита все интересно рассказывал, все было непринужденно, отвечал на любые вопросы☺️👍🏻немного утомляет долгая дорога, но это мелочи. Спасибо за организацию!!
В
Супер!
Л
Экскурсия довольно занятная и познавательная. Но есть небольшие нюансы:побольше времени уделить посещению храмов, которые находятся по пути к озеру и питание довольно скудное 🥲 и очень незатейливое. А в целом организация поездки хорошая.
Г
Крутое место, все очень понравилось (особенно моторная лодка)

$100 за человека