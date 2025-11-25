в 6 утра и вернулись в гостиницу в восемь вечера. То есть экскурсия продлилась 14 часов. Из них суммарно на локациях мы пробыли чуть больше 4х часов, а остальные 10 - ехали в тесном минивене!

На озеро мы приехали в половине первого уже уставшие и голодные. И ещё почти два часа катались на лодке. Там потрясающе, невероятно красиво, но к этому моменту все мысли были уже только о еде и желании отдохнуть. Обед был общий на шестерых человек и, учитывая, что все голодные, еды недостаточно. Потом было около 30 минут свободного времени, но, если не кататься на каяках, то делать там нечего. В этом плавучем ресторане (по совместительству гостинице) куча народу, шумно и уйти с него нельзя. Пришлось просто ждать обратной дороги, которая была ужасно выматывающей. Приехали уставшие, злые, голодные и разочарованные.

Гид Алексей не понравился, рассказывал поверхностную информацию. Сам рассказ не последовательный и не структурированный.

На обратной дороге Алексей очень настойчиво несколько раз требовал написать отзыв прямо сейчас. Когда ты едешь после очень долгой и не самой удачной экскурсии и мечтаешь только том, чтобы оказаться дома, сочинять отзыв это последнее, что хочется делать. На вопрос понравилась ли экскурсия, все 10 человек в машине промолчали. Думаю, это достаточно красноречиво.