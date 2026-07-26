Это путешествие объединяет самые известные острова Андаманского моря. Вы побываете на Бамбу и Пхи-Пхи, увидите бухту Майя Бэй и лагуну Пиле, поплаваете с маской среди тропических рыб, а в завершение дня отдохнёте на острове Ранг Яй. При благоприятной погоде вы сможете порыбачить вместе с капитаном и командой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

7:50 — пирс Yamu Pier. Знакомство с гидом, чай или кофе и подготовка к отправлению

8:50 — стартуем к островам Пхи-Пхи

9:50 — остров Бамбу. Отдых на пляже, купание и свободное время

11:20 — пещера Викингов. Осмотр природной достопримечательности с воды

11:25 — лагуна Пиле. Купание в бирюзовой воде в окружении отвесных скал

12:05 — бухта Майя Бэй. Именно здесь снимали фильм «Пляж»

12:55 — остров Пхи-Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане и отдых

После обеда — снорклинг. Вы поплаваете с маской у берегов Пхи-Пхи Дон и понаблюдаете за тропическими рыбами

Пляж обезьян или залив Йонг Касем. Фотостоп у одной из живописных бухт архипелага

Остров Ранг Яй. Отдых на пляже. При хорошей погоде можно попробовать рыбалку вместе с капитаном и командой

17:00 — возвращение к пирсу и трансфер в отель

Тайминг ориентировочный: маршрут, порядок остановок и продолжительность стоянок могут меняться в зависимости от погоды, волнения моря, приливов и решения капитана.

Организационные детали

Точное время трансфера зависит от района вашего отеля — мы сообщим его вам после бронирования

В стоимость входят обед, напитки, фрукты, снаряжение для снорклинга, страховка и фото-/видеосъёмка

Перед отправлением мы проводим инструктаж, а на борту для вас всегда есть спасжилеты

Рыбалка проводится только при благоприятных погодных условиях, а пойманную рыбу отпускаем обратно в воду

С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

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