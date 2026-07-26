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Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй: снорклинг + опция рыбалки

Увидеть самые красивые острова Андаманского моря и отдохнуть на белоснежных пляжах
Это путешествие объединяет самые известные острова Андаманского моря.

Вы побываете на Бамбу и Пхи-Пхи, увидите бухту Майя Бэй и лагуну Пиле, поплаваете с маской среди тропических рыб, а в завершение дня отдохнёте на острове Ранг Яй. При благоприятной погоде вы сможете порыбачить вместе с капитаном и командой.
Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй: снорклинг + опция рыбалки
Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй: снорклинг + опция рыбалки
Пхи-Пхи, Бамбу и Ранг Яй: снорклинг + опция рыбалки

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

7:50 — пирс Yamu Pier. Знакомство с гидом, чай или кофе и подготовка к отправлению

8:50 — стартуем к островам Пхи-Пхи

9:50 — остров Бамбу. Отдых на пляже, купание и свободное время

11:20 — пещера Викингов. Осмотр природной достопримечательности с воды

11:25 — лагуна Пиле. Купание в бирюзовой воде в окружении отвесных скал

12:05 — бухта Майя Бэй. Именно здесь снимали фильм «Пляж»

12:55 — остров Пхи-Пхи Дон. Обед в пляжном ресторане и отдых

После обеда — снорклинг. Вы поплаваете с маской у берегов Пхи-Пхи Дон и понаблюдаете за тропическими рыбами

Пляж обезьян или залив Йонг Касем. Фотостоп у одной из живописных бухт архипелага

Остров Ранг Яй. Отдых на пляже. При хорошей погоде можно попробовать рыбалку вместе с капитаном и командой

17:00 — возвращение к пирсу и трансфер в отель

Тайминг ориентировочный: маршрут, порядок остановок и продолжительность стоянок могут меняться в зависимости от погоды, волнения моря, приливов и решения капитана.

Организационные детали

  • Точное время трансфера зависит от района вашего отеля — мы сообщим его вам после бронирования
  • В стоимость входят обед, напитки, фрукты, снаряжение для снорклинга, страховка и фото-/видеосъёмка
  • Перед отправлением мы проводим инструктаж, а на борту для вас всегда есть спасжилеты
  • Рыбалка проводится только при благоприятных погодных условиях, а пойманную рыбу отпускаем обратно в воду
  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды

Форматы экскурсии

  • Стандарт — базовый вариант
  • Комфорт+ — поездка на катере повышенной комфортности и обед в ресторане с расширенным выбором блюд
  • Маршрут и основные остановки в обоих вариантах одинаковые

ежедневно в 06:45

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Формат стандарт — взрослый$99
Формат комфорт — взрослый$119
Формат стандарт — детский$79
Формат комфорт — детский$95
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пирсе Yamu Pier
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 162 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.

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