В стоимость всё включено: трансфер из отеля в обе стороны, скоростной катер, все входные билеты, завтрак, обед и ужин.

На скоростном катере будет сборная группа, максимальное число — 40 человек.

На каждом острове у вас будет свободное время для отдыха. Перед прибытием гид расскажет, чем на нём можно заняться.

Программа тура: 06:00 — Трансфер из отелей. 08:00 — Регистрация на пирсе, встреча с русскоговорящим гидом. Лёгкий завтрак, чай и кофе. 09:00 — Отправление на скоростном катере на Симиланские острова. 10:20 — Снорклинг на острове Бан Нгу. 11:00 — Остров Симилан. Вы сможете полежать на пляже, поплавать, понырять с трубками, прогуляться к заливу Дональд Дак и подняться на смотровую площадку Силин Рок. 12:00 — Обед на острове Симилан. Вам предложат адаптированную тайскую кухню: рис, салат, овощи, курицу. 13:00 — Остров Пайя. Любителей снорклинга он впечатлит разнообразием ярких рыбок и красочным коралловым рифом. 14:00 — Остров Мианг. Вы сможете отдохнуть на пляже Молодожёнов и прогуляться по джунглям до пляжа Принцесса. 15:00 — Отправление на пирс. 16:30 — Прибытие на пирс, лёгкий ужин и трансфер по отелям. Организационные детали: