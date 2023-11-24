Добро пожаловать на Симиланские острова — украшение Таиланда! Наша экскурсия подарит вам уникальную возможность исследовать этот невероятно красивый архипелаг, расположенный в Андаманском море.
Симиланские острова славятся своей великолепной природой, кристально чистой водой, разнообразием подводного мира и белоснежными пляжами.
Симиланские острова славятся своей великолепной природой, кристально чистой водой, разнообразием подводного мира и белоснежными пляжами.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (9+)
|5 262 ฿
|Детский (от 3 до 8 лет)
|4 900 ฿
|Детский (до 3-х лет)
|0 ฿
Что вас ожидает:
- Симиланские острова
- Остров Пайя
- Остров Мианг
- Пляж «Молодожены»
- Пляж «Принцесса»
Описание
Программа тура: 06:00 — Трансфер из отелей. 08:00 — Регистрация на пирсе, встреча с русскоговорящим гидом. Лёгкий завтрак, чай и кофе. 09:00 — Отправление на скоростном катере на Симиланские острова. 10:20 — Снорклинг на острове Бан Нгу. 11:00 — Остров Симилан. Вы сможете полежать на пляже, поплавать, понырять с трубками, прогуляться к заливу Дональд Дак и подняться на смотровую площадку Силин Рок. 12:00 — Обед на острове Симилан. Вам предложат адаптированную тайскую кухню: рис, салат, овощи, курицу. 13:00 — Остров Пайя. Любителей снорклинга он впечатлит разнообразием ярких рыбок и красочным коралловым рифом. 14:00 — Остров Мианг. Вы сможете отдохнуть на пляже Молодожёнов и прогуляться по джунглям до пляжа Принцесса. 15:00 — Отправление на пирс. 16:30 — Прибытие на пирс, лёгкий ужин и трансфер по отелям. Организационные детали:
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля в обе стороны, скоростной катер, все входные билеты, завтрак, обед и ужин.
- На скоростном катере будет сборная группа, максимальное число — 40 человек.
- На каждом острове у вас будет свободное время для отдыха. Перед прибытием гид расскажет, чем на нём можно заняться.
Ежедневно в 6 утра.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание (завтрак, обед, легкий ужин)
- Все входные билеты
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, наше авто доставит вас на пирсЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6 утра.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля в обе стороны, скоростной катер, все входные билеты, завтрак, обед и ужин.
- На скоростном катере будет сборная группа, максимальное число — 40 человек.
- На каждом острове у вас будет свободное время для отдыха. Перед прибытием гид расскажет, чем на нём можно заняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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