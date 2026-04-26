Откройте для себя настоящие красоты Пхукета с раннего утра на острове Рача Яй, наслаждаясь белоснежным песком и прозрачной водой.
В программе — рассвет в открытом море, глубоководная рыбалка, снорклинг среди кораллов и отдых на пляже с водными развлечениями. Этот тур подарит вам незабываемые эмоции и возможность насладиться атмосферой рая.
Описание экскурсииПхукет: райское утро на острове Рача Яй Этот тур выбирают те, кто хочет увидеть Пхукет по-настоящему — без суеты, очередей и переполненных пляжей. Пока остров только просыпается, вы уже мчитесь по океану на скоростном спидботе навстречу солнцу, тишине и райским пейзажам. Рассвет в открытом море — мягкий свет первых лучей, бескрайний горизонт и полное ощущение свободы. Это момент, ради которого стоит проснуться рано: фотографии получаются нереальными, а эмоции остаются надолго. По прибытию на остров Рача Яй, вы станете одними из первых его гостей. Белоснежный песок, прозрачная бирюзовая вода и абсолютное спокойствие — в это время остров выглядит так, как на открытках, без толп туристов и шумных лодок. Здесь можно прогуляться по тропическим тропам, подняться на смотровые площадки, поплавать на каяке или просто насладиться утренним океаном в тишине. После отдыха вас ждёт рыбалка в открытом море — настоящая глубоководная рыбалка с азартом и шансом поймать трофей. Даже если вы никогда не держали удочку, процесс захватывает с первой минуты. Далее — снорклинг среди кораллов в кристально чистой воде, где разноцветные рыбы и живые рифы создают незабываемое зрелище. Всё оборудование уже включено — остаётся только наслаждаться подводным миром. На Коралловом острове вас ждёт обед на берегу моря, тёплый песок, купание и водные развлечения. Здесь можно расслабиться, прокатиться на банане или подняться в небо на парашюте. На обратном пути — музыка, лёгкий бриз и чувство приятно прожитого дня. По возвращении на пирс вас ждут угощения и трансфер обратно в отель. Важная информация:
• Что взять с собой:
- паспорт (или фото паспорта в телефоне);
- купальник, полотенце, сменную одежду;
- солнцезащитный крем, головной убор, очки;
- удобную обувь для прогулок по природе и пещерам;
- репеллент от комаров (желательно);
- фотоаппарат/телефон для незабываемых кадров;
- наличные на сувениры и личные расходы.
- В день до тура мы свяжемся с вами для подтверждения времени трансфера.
- Если у вас изменился номер телефона, отель или есть дополнительные вопросы — пожалуйста, сообщите нам как можно скорее.
- Программа тура может меняться из-за погодных условий и дня недели.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Андаманское море
- Остров Рача Яй (Racha Yai Island)
- Коралловый остров (Coral Island / Koh Hey)
Что включено
- Завтрак на пирсе
- Кофе, чай, пиво, вино
- Мороженое
- Wi-Fi на борту
- Полотенца
- Одноразовые загубники
- Дождевики
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пхукет
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Морское приключение на Рача Яй: рассвет, рыбалка и снорклинг»
Индивидуальная
до 10 чел.
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У пирса
Завтра в 10:00
28 апр в 10:00
$1400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: На пирсе Чалонг
Завтра в 10:00
28 апр в 09:00
$800 за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
Рыбалка и морская прогулка на яхте у берегов Пхукета
Поймать трофей в Андаманском море и отдохнуть на острове Рача Яй
Начало: У вашего отеля в районе Патонг, Карон, Ката или Ка...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
28 апр в 08:00
$105 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Морская рыбалка на Пхукете
Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
29 апр в 08:00
30 апр в 08:00
$110 за человека
$80 за человека