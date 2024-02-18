Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
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даты
Описание
Что вас ожидает
От пирса Чалонг вы отправитесь к одному из красивейших островов в Андаманском море — Рача Яй, или как его ещё называют, Райскому острову. На борту двухпалубного судна вместимостью до 10 человек есть всё необходимое для комфорта в пути: стол и мягкие диваны, тент от солнца, вентилятор и кондиционер. Снасти для рыбалки и инвентарь для снорклинга также будут в вашем распоряжении. Доброжелательная команда состоит из трёх человек: капитан и два матроса. Они возьмут на себя все вопросы, связанные с безопасностью, будут помогать вам во время рыбалки, а затем приготовят ваш улов.
Программа с таймингом
08:00 — трансфер из отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером
09:00 — инструктаж по технике безопасности на пирсе
09:15 — выход в море по направлению к острову Рача-Яй
11:00 — рыбалка на донную снасть
13:00 — стоянка на якоре у берега острова. Купание, снорклинг, обед.
15:00 — отправление в обратный путь к пирсу Чалонг
17:00 — трансфер в отель
Организационные детали
- Программу можно скорректировать по вашему желанию: уделить больше времени рыбалке или отдыху у острова
- Возможны изменения в маршруте в связи с неблагоприятными погодными условиями
В стоимость включено
- Трансфер из Пхукета на комфортабельном автомобиле с кондиционером (районы от Найхарна до Патонга)
- Страховка и средства безопасности на воде
- Оборудование для рыбалки
- Маски для снорклинга
- Обед (закуски, морепродукты), прохладительные напитки, фрукты
Дополнительные расходы
- Трансфер из отдалённых районов Пхукета (цена будет зависеть от расстояния и выбранного транспорта)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пирсе Чалонг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.