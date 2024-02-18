Приглашаем вас провести красочный, яркий и весёлый день в окружении ласкового Андаманского моря. На вместительном судне вы доберётесь до острова Рача-Яй. Отдохнёте на уединённых пляжах, насладитесь рыбалкой и исследуете подводный мир. И всё это в своей уютной компании без суеты и больших туристических групп на борту.

Описание

Что вас ожидает

От пирса Чалонг вы отправитесь к одному из красивейших островов в Андаманском море — Рача Яй, или как его ещё называют, Райскому острову. На борту двухпалубного судна вместимостью до 10 человек есть всё необходимое для комфорта в пути: стол и мягкие диваны, тент от солнца, вентилятор и кондиционер. Снасти для рыбалки и инвентарь для снорклинга также будут в вашем распоряжении. Доброжелательная команда состоит из трёх человек: капитан и два матроса. Они возьмут на себя все вопросы, связанные с безопасностью, будут помогать вам во время рыбалки, а затем приготовят ваш улов.

Программа с таймингом

08:00 — трансфер из отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером

09:00 — инструктаж по технике безопасности на пирсе

09:15 — выход в море по направлению к острову Рача-Яй

11:00 — рыбалка на донную снасть

13:00 — стоянка на якоре у берега острова. Купание, снорклинг, обед.

15:00 — отправление в обратный путь к пирсу Чалонг

17:00 — трансфер в отель

Организационные детали

Программу можно скорректировать по вашему желанию: уделить больше времени рыбалке или отдыху у острова

Возможны изменения в маршруте в связи с неблагоприятными погодными условиями

В стоимость включено

Трансфер из Пхукета на комфортабельном автомобиле с кондиционером (районы от Найхарна до Патонга)

Страховка и средства безопасности на воде

Оборудование для рыбалки

Маски для снорклинга

Обед (закуски, морепродукты), прохладительные напитки, фрукты

Дополнительные расходы