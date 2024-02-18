Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Индивидуальная экскурсия на Пхукете

Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками

Приглашаем вас провести красочный, яркий и весёлый день в окружении ласкового Андаманского моря. На вместительном судне вы доберётесь до острова Рача-Яй. Отдохнёте на уединённых пляжах, насладитесь рыбалкой и исследуете подводный мир. И всё это в своей уютной компании без суеты и больших туристических групп на борту.
Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Из Пхукета - к острову Рача-Яй
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
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даты

Описание

Что вас ожидает

От пирса Чалонг вы отправитесь к одному из красивейших островов в Андаманском море — Рача Яй, или как его ещё называют, Райскому острову. На борту двухпалубного судна вместимостью до 10 человек есть всё необходимое для комфорта в пути: стол и мягкие диваны, тент от солнца, вентилятор и кондиционер. Снасти для рыбалки и инвентарь для снорклинга также будут в вашем распоряжении. Доброжелательная команда состоит из трёх человек: капитан и два матроса. Они возьмут на себя все вопросы, связанные с безопасностью, будут помогать вам во время рыбалки, а затем приготовят ваш улов.

Программа с таймингом

08:00 — трансфер из отеля на комфортабельном автомобиле с кондиционером
09:00 — инструктаж по технике безопасности на пирсе
09:15 — выход в море по направлению к острову Рача-Яй
11:00 — рыбалка на донную снасть
13:00 — стоянка на якоре у берега острова. Купание, снорклинг, обед.
15:00 — отправление в обратный путь к пирсу Чалонг
17:00 — трансфер в отель

Организационные детали

  • Программу можно скорректировать по вашему желанию: уделить больше времени рыбалке или отдыху у острова
  • Возможны изменения в маршруте в связи с неблагоприятными погодными условиями

В стоимость включено

  • Трансфер из Пхукета на комфортабельном автомобиле с кондиционером (районы от Найхарна до Патонга)
  • Страховка и средства безопасности на воде
  • Оборудование для рыбалки
  • Маски для снорклинга
  • Обед (закуски, морепродукты), прохладительные напитки, фрукты

Дополнительные расходы

  • Трансфер из отдалённых районов Пхукета (цена будет зависеть от расстояния и выбранного транспорта)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пирсе Чалонг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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