Отправляйтесь в путешествие по ярким островам Андаманского моря, где бирюзовая вода встречается с мягким бризом. Вас ждут коралловые рифы, тропические рыбы, уединённые пляжи и расслабленный ритм островной жизни. Насладитесь снорклингом, отдыхом на Banana Beach и чарующим закатом с борта катамарана. Идеально подходит для друзей, семей и всех, кто мечтает отключиться от суеты.
Описание экскурсииБирюзовое волшебство Андаманского моря Путешествие по островам Корал и Рача раскрывает всю красоту Андаманского моря — от нежной бирюзы до глубокого сапфира. Здесь вы сможете наблюдать подводный мир с маской, увидеть живые рифы и тропических рыб, почувствовать свободу и наслаждаться моментами тишины, когда море и горизонт становятся вашим личным миром. Острова Корал и Рача — идеальный отдых Маршрут включает остановку на знаменитом Banana Beach на острове Корал и расслабленный отдых у берегов острова Рача. Кристально чистая вода, уединённые пляжи, мягкий морской бриз и неспешная атмосфера создают ощущение настоящей островной жизни. Это путешествие идеально подходит для друзей, семей, праздников и всех, кто любит лёгкие приключения. Закат с катамарана — финальный штрих Вечером вы отправитесь на катамаран, чтобы встретить завораживающий закат прямо в открытом море — волны, солнце и лёгкий ветер создадут незабываемое завершение дня. Тур подарит вам гармонию, новые эмоции и ощущение полной перезагрузки, позволяя на время забыть о суете и просто наслаждаться красотой Андаманского моря. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Корал
- Пляж Банана Бич
- Остров Рача
Что включено
- Плата за вход на пляж «Банана Бич»
- Капитан и команда
- Приветственный напиток
- Безалкогольные прохладительные напитки
- Фруктовая тарелка
- Спасательные жилеты
- Маски для снорклинга
- Рыболовные снасти
- Полотенца
- 1 каяк
- 1 сап падл борд
- Страховка
Что не входит в цену
- Еда
- Трансфер от и до отеля
Где начинаем и завершаем?
Начало: Р8КВ+ФВ5, Чалонг, район Муанг Пхукет, Пхукет 83000
Завершение: R8CV+FV5, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket 83000
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- В 9:30 встреча на пирсе Чалонг
- Программа может меняться в связи с погодными условиями. Всю информацию уточняйте у организатора в чате
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
