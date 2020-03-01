Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Самые классные пляжи

День начнется с поездки по северным пляжам Камала, Сурин, Банг Тао — все три малолюдные и очень фотогеничные. По соседству с Камала заглянем на обзорную площадку Лаем Синг, чтобы полюбоваться райским, но закрытым одноименным пляжем. Конечно, будет время искупаться в бирюзовых водах Андаманского моря — на пляже Банана среди джунглей. А еще в программе пляж Май Као, где прямо над головой заходят на посадку самолеты!

Скрытые храмы и красота природы

Мы отвезем вас в храм Ват Монгол Варарам, о котором мало кто знает. В его сказочном саду царит умиротворяющая атмосфера и посажены растения и цветы со всего Таиланда. Здесь поговорим о буддизме: например, вы узнаете, почему монахи носят оранжевое и бреют головы, в чем тайна восьми поз Будды и почему тайцы верят в духов. Следом отправимся в буддийский монастырь, где покормим священных сомов в большом пруду.

В финале вы отдохнете после насыщенного дня и искупаетесь в водопаде Банг Пэ, самом высоком на острове.