Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

  1. Таиланд
  2. Пхукет
  3. Экскурсии

  4. Мототур «Дикий север»

Дружеское путешествие-приключение по неизведанным тропам и райским пляжам Пхукета

Анастасия
Задать вопрос
Анастасия – представитель гидов
Вы искупаетесь в водопаде среди джунглей и на пляжах без толп туристов, насладитесь тишиной в секретном храме и покормите сомов, сделаете открыточные снимки со смотровых и даже «коснетесь» летящего самолета — за один день всё это возможно на севере острова.

Дополнят впечатления рассказы о культуре Таиланда и полезные советы.
$86
$74 за человека
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 7 часов
До 10 человек
Забронировать экскурсию
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»

Что вас ожидает

Самые классные пляжи
День начнется с поездки по северным пляжам Камала, Сурин, Банг Тао — все три малолюдные и очень фотогеничные. По соседству с Камала заглянем на обзорную площадку Лаем Синг, чтобы полюбоваться райским, но закрытым одноименным пляжем. Конечно, будет время искупаться в бирюзовых водах Андаманского моря — на пляже Банана среди джунглей. А еще в программе пляж Май Као, где прямо над головой заходят на посадку самолеты!

Скрытые храмы и красота природы
Мы отвезем вас в храм Ват Монгол Варарам, о котором мало кто знает. В его сказочном саду царит умиротворяющая атмосфера и посажены растения и цветы со всего Таиланда. Здесь поговорим о буддизме: например, вы узнаете, почему монахи носят оранжевое и бреют головы, в чем тайна восьми поз Будды и почему тайцы верят в духов. Следом отправимся в буддийский монастырь, где покормим священных сомов в большом пруду.

В финале вы отдохнете после насыщенного дня и искупаетесь в водопаде Банг Пэ, самом высоком на острове.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: сопровождение вашего личного гида на мотобайке, шлем и дождевик
  • Дополнительные расходы: обед (50-150 бат) и вход на водопад (200 бат)

Что взять с собой
Полотенце, купальник, солнцезащитный крем, платок для посещения храма (если одежда открытая) и деньги на дополнительные расходы

Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»
Мототур «Дикий север»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анастасия
Анастасия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия. Я объехала 15 стран Азии и вот уже более трех лет живу на чудесном Пхукете. Я влюблена в Таиланд! Для меня очень важно делиться своей любовью и показывать этот экзотический уголок планеты таким, каким вижу его я. Поэтому мы с командой молодых и активных ребят разработали маршруты, раскрывающие настоящий Пхукет. До встречи на райском острове!
Напишите мне

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Пхукет-Таун вдоль и поперекПхукет-Таун вдоль и поперекПхукет-Таун вдоль и поперек
скидка20%
$78
$63 за человека
5.5 часов
2 отзыва
Насыщенный мототур по Старому городу и его окрестностям — от Горы Обезьян до водопада Кату
Попробуйте взять самобытность Таиланда и поместить её в крохотный европейский городок с узкими улочками. Именно такая гремучая смесь ждет вас на прогулке! Мы прокатимся по колониальному Старому городу, заглянем в уютные кафе, разберемся в местном стрит-арте, помедитиуем в буддийском храме, а в завершение заберемся на потрясающую обзорную площадку.
Мототур «Южный отрыв»Мототур «Южный отрыв»Мототур «Южный отрыв»
$78 за человека
6 часов
1 отзыв
Биг Будда, мыс Промтеп, слоны и обезьяны, лучшие пляжи и самые красивые виды острова за один день
Приглашаем исследовать в отличной компании живописный юг Пхукета. Вы подниметесь на невероятные смотровые площадки, искупаетесь в чистом море, познакомитесь с местными животными и посетите главное чудо острова — 45-метровую статую Будды. Добавит сильных эмоций поездка на байках по серпантину с шикарными видами!

Индивидуальные экскурсии на Пхукете

Первое свидание с ПхукетомПервое свидание с ПхукетомПервое свидание с Пхукетом
$128 за экскурсию
5.5 часов
96 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Вы посетите все самые интересные и красивые места Пхукета: храмовый комплекс «Большой Будда», мыс Промтеп, смотровую площадку «Ветряк», гору обезьян и слоновью ферму. Я расскажу о местной жизни, основываясь на историях из уст тайцев и личном опыте, и развею многочисленные мифы о Таиланде. Вы влюбитесь в «страну улыбок» за один день и захотите вернуться в нее еще не раз!
Пхукет для новичковПхукет для новичковПхукет для новичков
$120 за экскурсию
6.5 часов
26 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Пхукет — место, в котором переплелись азиатская культура, колониальная архитектура, древние традиции и потрясающая природа. Я помогу вам составить свой личный образ острова. Мы охватим самые интересные и небанальные локации Пхукета, поговорим о тайском быте, разберемся в обычаях буддизма и насладимся яркими видами с панорамных точек.
Визитные карточки ПхукетаВизитные карточки ПхукетаВизитные карточки Пхукета
$120 за экскурсию
5 часов
12 отзывов
Обзорный автомобильный тур по острову: смотровые площадки, культовые храмы и тайский быт
Маршрут экскурсии родился после того, как я, объездив и исходив весь остров вдоль и поперек, выделил из всего многообразия те места, которые открывают Пхукет с самых живописных сторон. Вы побываете на четырех лучших смотровых площадках с видами на красивые пляжи, бухты, храмы и море. О буддизме и месте религии в жизни тайцев поговорим в двух главных храмовых комплексах Ват Чалонг и Большой Будда. А в красочном Пхукет Тауне я расскажу о традиционном быте и особом менталитете людей из «страны улыбок».
Детский тур по ПхукетуДетский тур по ПхукетуДетский тур по Пхукету
$100 за экскурсию
5 часов
22 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Это семейное путешествие откроет перед вами самые захватывающие уголки острова Пхукет — от высотных панорам бухты Чалонг до морских глубин. За один день вы объедете нетуристические смотровые площадки, покормите мартышек на Горе обезьян, прокатитесь на слониках, увидите сотни экзотических птиц и пройдете по подводному тоннелю Аквариума. А сопровождать вас будут небанальные истории о традициях и быте тайцев, особенностях местной культуры и волшебной природе. Интересно и весело будет и взрослым, и маленьким путешественникам!
Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!Пхукет, перезагрузка. От туриста до эксперта по острову за один день!
$190 за экскурсию
7.5 часов
21 отзыв
Дружеское авто-путешествие со знатоком, который поделится достоверной информацией и влюбит в Таиланд
Что тайцы думают о женской красоте, зачем скрывают настоящие имена и почему так не любят среду? Об этих и сотне других вопросов поговорим на экскурсии! Я также расскажу о главном храме Пхукета, отвезу к лучшим панорамам, открою секреты Старого города и накормлю деликатесами. А в конце «организую» вашу встречу с заходящим солнцем на самом краю острова.
С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!С Пхукетом на «ты»!
$125 за экскурсию
5 часов
9 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки острова на обзорной автомобильной экскурсии
Мы посетим места, куда мечтает попасть каждый, кто прилетел на Пхукет: Биг Будда, Пхукет Таун, таинственный буддийский храм и пляж с пролетающими над головой самолетами. Я расскажу интересные истории о жизни в Таиланде, поделюсь местными «паролями и явками» и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго!

Выбирайте и другие экскурсии на Пхукете

На мотоциклеНа островаОстров Джеймса БондаОстров МайтонОстров РачаКао СокНа автобусеИндивидуальныеВ другой городХрамыЗаповедникиКао ЛакФотосессииДвухдневныеПхи-ПхиБольшой БуддаПатонгВсеКрабиОбзорныеАктивный отдыхДжунглиНеобычные маршрутыГрупповыеДвухдневные на островаНа корабликеМорскиеКата БичВодопадыХрам ТиграНа автомобилеЗа городомДля детейКрыши и панорамыСлоныОзеро Чео ЛанКаронПханг НгаСо скидкойПешком