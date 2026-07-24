Куда отправиться — на юг или север? Первый вариант — более туристический, здесь большинство топовых смотровых, Биг Будда и обезьяны. Второй — более заповедный и отличается большим расстоянием. Вы можете выбрать любое направление. А идеально — отправиться по обоим, начав с южного.
С опытными водителями и знатоками Пхукета вы посетите лучшие места и откроете уголки, куда обычно не возят путешественников.
С опытными водителями и знатоками Пхукета вы посетите лучшие места и откроете уголки, куда обычно не возят путешественников.
Описание экскурсии
Стоимость обоих маршрутов одинаковая. Продолжительность каждого — 5-6 часов. При выборе двух мототуров выделяйте для поездок два дня.
Программы на выбор
Маршрут по югу острова
- Пляжи Карон, Ката, Ката Ной — остановка по желанию
- Смотровая площадка Карон Вью Поинт — сногсшибательный вид с высоты на все три пляжа
- Озеро и пляж Най Харн — один из лучших пляжей Пхукета, купание по желанию
- Смотровая площадка «Ветряная мельница» — фантастический вид на Най Харн, пляж Януи и остров Ман
- Мыс Промтеп — самая южная и популярная смотровая площадка острова
- Смотровая площадка с Золотым Буддой — малоизвестный храм и безлюдный вьюпоинт с крутым видом на мыс
- Смотровая площадка «Камень» — шикарный вид на Карон с горы Као Наккерд
- Биг Будда — главная достопримечательность острова, монах повяжет вам ниточку на запястье и благословит на удачу
- Ват Чалонг — самый известный храм Пхукета, озеро, кишащее сомами и карпами, заезжаем, если остаётся время
Маршрут по северу острова
- Смотровая площадка Лаем Синг — один из лучших вьюпоинтов Пхукета
- Пляжи Сурин, Банг Тао — остановка по желанию
- Пляж Банана — маленький живописный пляж и ведущая к нему тропинка по джунглям, купание по желанию
- Пляж Найтон — фотогеничная деревянная лестница к морю, остановка по желанию
- Пляж Май Као — фотографируемся на фоне летящих на посадку самолетов
- Храм Май Као и удивительное озеро, кишащее сомами и карпами, которых можно покормить
- Обед в популярном кафе Ма Ди Бо — колоритное заведение с огромными лотосами
- Китайская святыня Тха Рыа — красочная китайская архитектура, заезжаем, если остаётся время
Кому подойдёт мототур
Активным людям любых возрастов, которые желают прокатиться с ветерком на комфортном мопеде и интересно провести время в приятной компании.
Организационные детали
- Старт в 7:00-8:00 — это оптимальное время, чтобы успеть везде до начала сильной жары и избежать туристические толпы. Возвращение в 13:00-14:00
- В стоимость включено: трансфер на мотобайке с личным водителем-гидом на все время экскурсии
- Трансфер из удалённых районов оплачивается дополнительно: Камала — 300 батов за чел., Сурин — 400 батов за чел., Лагуна/Бангтао — 500 батов за чел., Майкао — 800 батов за чел., Као Лак — 1500 батов за чел.
- Дополнительно оплачивается питание (по желанию)
- Маршруты могут быть изменены по вашему желанию. Для групп от 3х человек и более возможен заказ автомобиля с русским водителем-гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$127
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 336 туристов
Алоха, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей. В 2015 году я приехал в Тайланд на 2 недели, но слегка подзадержался и вот уже более 7 лет живу на чудесном Пхукете. Я
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная программа/Надёжный водитель/Потрясающий байк! И держите в рюкзаке дождевик на случай дождя. Экскурсию горячо рекомендую🙌
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Были с двумя дочками первый раз на Пхукете и взяли обзорную экскурсию на байках! Это было лучшее решение! По времени не так долго, по впечатлениям очень запоминающиеся, драйвовые эмоции, когда
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очень сильно рекомендую! увидите все самое лучшее без спешки и толп туристов😉
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Отличная мото экскурсия. Гид Михаил знающий и интересный человек. Провезет вас туда,где нет обычных экскурсий. Очень понравилось!!! Рекомендую
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Все было круто. Спасибо ребята! День восторг
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Экскурсия очень понравилась. У меня был гид Михаил, он с удовольствием делился своими знаниями о Таиланде, и его всегда было интересно послушать. Посетили все указанные локации, и, даже несмотря на дождь, фото получились прекрасные. Попробовала такой формат экскурсии в первый раз и не пожалела. Впечатления - непередаваемые!
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