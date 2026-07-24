читать дальше уменьшить группа на трех байках колесит по всему Пхукету с захватывающими видами! Экскурсия не избитая, обзоры потрясающие, людей в этих локациях мало. Из рекомендаций: берите с собой крем от загара, на плечи рубашку, чтобы не сгореть и для храмов девушкам на ноги длинные юбки или платки.

Были с двумя дочками первый раз на Пхукете и взяли обзорную экскурсию на байках! Это было лучшее решение! По времени не так долго, по впечатлениям очень запоминающиеся, драйвовые эмоции, когда