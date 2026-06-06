11:50 — снорклинг Познакомимся с подводным миром Андаманского моря и понаблюдаем за яркими тропическими рыбами.
12:30 — Пляж обезьян Сделаем остановку у живописного залива Йонг Касем, где обитают дикие обезьяны.
12:50 — остров Пхи-Пхи Дон Отдых и обед в пляжном ресторане на самом крупном острове архипелага.
13:10 — снорклинг у Пхи-Пхи Дон Ещё одна возможность увидеть кораллы и разнообразных морских обитателей.
14:40 — остров Бамбу Отдохнём на одном из самых красивых островов региона с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.
17:50 — возвращение на причал и трансфер в отель
Организационные детали
Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. По правилам нацпарка с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы
В стоимость всё включено
Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Дети от 4 до 11 лет
$75
Дети до 4 лет
Бесплатно
Взрослый
$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды.
У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
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