Легендарная бухта Майя, лагуна Пиле, пляж обезьян, снорклинг среди тропических рыб и отдых на райском острове Бамбу — всё это ждёт вас в путешествии к островам Андаманского моря. За один день вы увидите лучшие природные достопримечательности архипелага Пхи-Пхи и познакомитесь с подводным миром национального парка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:00 — выезд из отеля

Начало путешествия и трансфер к причалу.

7:00 — прибытие на причал

Знакомство с гидом, лёгкий завтрак, чай и кофе перед отправлением.

8:00 — выход в море

Отправление к островам Пхи-Пхи через живописные воды Андаманского моря.

9:00 — бухта Майя

Посетим знаменитую бухту, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Вас ждут потрясающие виды, белоснежный песок и лазурная вода.

10:50 — лагуна Пиле

Искупаемся в одной из самых красивых лагун Таиланда, окружённой отвесными известняковыми скалами.

11:30 — Пещера викингов

Осмотрим знаменитую пещеру, известную ласточкиными гнёздами и необычной историей.

11:50 — снорклинг

Познакомимся с подводным миром Андаманского моря и понаблюдаем за яркими тропическими рыбами.

12:30 — Пляж обезьян

Сделаем остановку у живописного залива Йонг Касем, где обитают дикие обезьяны.

12:50 — остров Пхи-Пхи Дон

Отдых и обед в пляжном ресторане на самом крупном острове архипелага.

13:10 — снорклинг у Пхи-Пхи Дон

Ещё одна возможность увидеть кораллы и разнообразных морских обитателей.

14:40 — остров Бамбу

Отдохнём на одном из самых красивых островов региона с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.

17:50 — возвращение на причал и трансфер в отель

Организационные детали