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Острова Пхи-Пхи и Бамбу (всё включено)

Провести день среди бирюзовых лагун, белоснежных пляжей и живописных островов - с Пхукета
Легендарная бухта Майя, лагуна Пиле, пляж обезьян, снорклинг среди тропических рыб и отдых на райском острове Бамбу — всё это ждёт вас в путешествии к островам Андаманского моря.

За один день вы увидите лучшие природные достопримечательности архипелага Пхи-Пхи и познакомитесь с подводным миром национального парка.
Острова Пхи-Пхи и Бамбу (всё включено)
Острова Пхи-Пхи и Бамбу (всё включено)
Острова Пхи-Пхи и Бамбу (всё включено)

Описание экскурсии

6:00 — выезд из отеля
Начало путешествия и трансфер к причалу.

7:00 — прибытие на причал
Знакомство с гидом, лёгкий завтрак, чай и кофе перед отправлением.

8:00 — выход в море
Отправление к островам Пхи-Пхи через живописные воды Андаманского моря.

9:00 — бухта Майя
Посетим знаменитую бухту, где снимался фильм «Пляж» с Леонардо ДиКаприо. Вас ждут потрясающие виды, белоснежный песок и лазурная вода.

10:50 — лагуна Пиле
Искупаемся в одной из самых красивых лагун Таиланда, окружённой отвесными известняковыми скалами.

11:30 — Пещера викингов
Осмотрим знаменитую пещеру, известную ласточкиными гнёздами и необычной историей.

11:50 — снорклинг
Познакомимся с подводным миром Андаманского моря и понаблюдаем за яркими тропическими рыбами.

12:30 — Пляж обезьян
Сделаем остановку у живописного залива Йонг Касем, где обитают дикие обезьяны.

12:50 — остров Пхи-Пхи Дон
Отдых и обед в пляжном ресторане на самом крупном острове архипелага.

13:10 — снорклинг у Пхи-Пхи Дон
Ещё одна возможность увидеть кораллы и разнообразных морских обитателей.

14:40 — остров Бамбу
Отдохнём на одном из самых красивых островов региона с белоснежным песком, прозрачной водой и великолепными видами.

17:50 — возвращение на причал и трансфер в отель

Организационные детали

  • Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране. По правилам нацпарка с 1 января 2022 года на знаменитом пляже в бухте Мая Бэй нельзя купаться, чтобы не мешать восстановлению природной экосистемы
  • В стоимость всё включено
  • Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Дети от 4 до 11 лет$75
Дети до 4 летБесплатно
Взрослый$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

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