Мы отправимся к одним из самых красивых островов рядом с Пхукетом. В программе — бирюзовое море, белоснежные пляжи, снорклинг среди тропических рыб и отдых на островах Рача и Корал. Благодаря коротким морским переходам вы сможете посвятить максимум времени купанию, прогулкам и релаксу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30–9:30 — трансфер из отеля и прибытие на пирс Чалонг

Чай, кофе и лёгкие закуски перед отправлением.

9:30 — отправление на скоростном катере

Путешествие по водам Андаманского моря к острову Рача.

10:10 — снорклинг у острова Рача

Остановка в живописной бухте для плавания с маской и знакомства с подводным миром. Те, кто предпочитает пляжный отдых, могут сразу отправиться на берег.

10:40 — отдых на острове Рача

Белоснежный песок, кристально чистая вода и потрясающие морские пейзажи. Свободное время для купания, прогулок и фотографий.

12:00 — обед на острове Рача

Традиционный обед с блюдами тайской кухни.

13:30 — переезд на остров Корал

Короткое путешествие на катере к следующей локации.

14:00 — отдых на острове Корал

Один из самых популярных островов возле Пхукета с пологим входом в море, прозрачной водой и тенистыми уголками под деревьями.

15:30 — возвращение на Пхукет

Отправление обратно к пирсу.

16:00 — трансфер в отель

Организационные детали