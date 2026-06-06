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Острова Рача и Корал: белоснежные пляжи и отдых в Андаманском море

Провести день на двух райских островах - с Пхукета
Мы отправимся к одним из самых красивых островов рядом с Пхукетом.

В программе — бирюзовое море, белоснежные пляжи, снорклинг среди тропических рыб и отдых на островах Рача и Корал.

Благодаря коротким морским переходам вы сможете посвятить максимум времени купанию, прогулкам и релаксу.
Острова Рача и Корал: белоснежные пляжи и отдых в Андаманском море
Острова Рача и Корал: белоснежные пляжи и отдых в Андаманском море
Острова Рача и Корал: белоснежные пляжи и отдых в Андаманском море

Описание экскурсии

7:30–9:30 — трансфер из отеля и прибытие на пирс Чалонг
Чай, кофе и лёгкие закуски перед отправлением.

9:30 — отправление на скоростном катере
Путешествие по водам Андаманского моря к острову Рача.

10:10 — снорклинг у острова Рача
Остановка в живописной бухте для плавания с маской и знакомства с подводным миром. Те, кто предпочитает пляжный отдых, могут сразу отправиться на берег.

10:40 — отдых на острове Рача
Белоснежный песок, кристально чистая вода и потрясающие морские пейзажи. Свободное время для купания, прогулок и фотографий.

12:00 — обед на острове Рача
Традиционный обед с блюдами тайской кухни.

13:30 — переезд на остров Корал
Короткое путешествие на катере к следующей локации.

14:00 — отдых на острове Корал
Один из самых популярных островов возле Пхукета с пологим входом в море, прозрачной водой и тенистыми уголками под деревьями.

15:30 — возвращение на Пхукет
Отправление обратно к пирсу.

16:00 — трансфер в отель

Организационные детали

  • Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране
  • В стоимость всё включено
  • Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
  • С вами будет капитан из нашей команды

ежедневно в 07:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$47
Дети до 3 летБесплатно
Дети от 3 до 10 лет$41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

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