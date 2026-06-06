Острова Рача и Корал: белоснежные пляжи и отдых в Андаманском море
Провести день на двух райских островах - с Пхукета
Мы отправимся к одним из самых красивых островов рядом с Пхукетом.
В программе — бирюзовое море, белоснежные пляжи, снорклинг среди тропических рыб и отдых на островах Рача и Корал.
Благодаря коротким морским переходам вы сможете посвятить максимум времени купанию, прогулкам и релаксу.
Описание экскурсии
7:30–9:30 — трансфер из отеля и прибытие на пирс Чалонг Чай, кофе и лёгкие закуски перед отправлением.
9:30 — отправление на скоростном катере Путешествие по водам Андаманского моря к острову Рача.
10:10 — снорклинг у острова Рача Остановка в живописной бухте для плавания с маской и знакомства с подводным миром. Те, кто предпочитает пляжный отдых, могут сразу отправиться на берег.
10:40 — отдых на острове Рача Белоснежный песок, кристально чистая вода и потрясающие морские пейзажи. Свободное время для купания, прогулок и фотографий.
12:00 — обед на острове Рача Традиционный обед с блюдами тайской кухни.
13:30 — переезд на остров Корал Короткое путешествие на катере к следующей локации.
14:00 — отдых на острове Корал Один из самых популярных островов возле Пхукета с пологим входом в море, прозрачной водой и тенистыми уголками под деревьями.
15:30 — возвращение на Пхукет Отправление обратно к пирсу.
16:00 — трансфер в отель
Организационные детали
Внимание: программа запрещена беременным женщинам и детям младше 1 года, т. к. проходит на скоростном катере или катамаране
В стоимость всё включено
Перед стартом — инструктаж, на борту есть спасжилеты
С вами будет капитан из нашей команды
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
$47
Дети до 3 лет
Бесплатно
Дети от 3 до 10 лет
$41
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 288 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды.
У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
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