Откройте для себя Пхукет без прикрас — в авторской экскурсии, где вас ждут смотровые площадки, храмы, шоу с кобрами, старый город и дикая природа.
Уникальный маршрут, не похожий на стандартные туры, идеально подойдёт для знакомства с настоящим лицом острова.
Описание экскурсииРеальный Пхукет: авторская экскурсия без прикрас и открыток Хотите увидеть настоящий Пхукет — без туристического глянца, но с духом острова, его культурой, традициями и природой? Тогда добро пожаловать в авторскую программу «Реальный Пхукет» — насыщенный полудневный маршрут, который покажет вам то, что скрыто от массовых групп. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Уникальный авторский маршрут, которого нет у стандартных туроператоров.
- Баланс природы, религии, экзотики и городской атмосферы.
- Подходит как для взрослых, так и для семей с детьми.
- Идеальный вариант для первой ориентации по острову.
• Локации, достойные фото, без фильтров и приукрашиваний. Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования.
- Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных. Пункты программы могут чередоваться в разном порядке.
- Возьмите с собой: воду, напитки и перекус, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), закрытую одежду для посещения храма, удобную одежду и обувь, телефон, камеру (по желанию — непромокаемые чехлы), а также деньги на личные расходы.
Понедельник, среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафе с кувшинками
- Смотровые площадки Ветряки и Rang Hill
- Ват Супрахам
- Старый город Пхукет
- Змеиная ферма
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и вода
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
