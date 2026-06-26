Сафари в Као Лаке: от обезьяньей пещеры до слоновьего спа
Увидеть настоящие тайские джунгли и прикоснуться к живой природе (из Пхукета)
Мы создали маршрут, который познакомит вас с природой Таиланда. Вы увидите обезьян, морских черепах и обитателей центра спасения животных. Пообщаетесь с добродушными гигантами и отправитесь на сплав среди джунглей.
Без суеты и длинных переездов — только колоритные места, яркие впечатления и полное единение с природой.
Описание экскурсии
6:50 — выезд из отеля
9:20 — храм Суван Куха и пещера обезьян
Вы посетите храмовый комплекс внутри известняковой пещеры. Увидите гигантского лежащего Будду, сталактиты причудливых форм и летучих мышей. У входа познакомитесь с хозяевами этих мест — обезьянами.
10:20 — Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary
Побываете в центре, где живут спасённые животные. Посмотрите на обитателей тропических лесов и узнаете больше о природе южного Таиланда.
12:05 — слоновье спа
Проведёте время в компании добродушных гигантов. Понаблюдаете за их повседневной жизнью, покормите и искупаетесь с ними.
12:50 — сплав на бамбуковых плотах или каноэ
Отправитесь в неспешное путешествие по реке среди джунглей. Вас будут окружать густые тропики, отвесные скалы и звуки дикой природы. Ну просто тайский дзен!
13:35 — плантации каучука и экзотических фруктов
Гид расскажет о том, какие экзотические плоды выращивают в Таиланде и как получают натуральный каучук.
13:50 — обед
Вы попробуете блюда традиционной тайской кухни.
14:50 — мини-ферма морских черепах
Узнаете о программе сохранения этих животных.
15:00 — водопад среди джунглей
Сделаете остановку у водопада, скрытого в тропическом лесу.
16:20 — мост Сарасин и фруктовый рынок
Полюбуетесь видами с моста, который соединяет Пхукет с материком. А затем заглянете на рынок с сезонными фруктами и тайскими деликатесами.
16:50 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, страховка, входные билеты в нацпарки, обед, купание и катание на слонах
Дополнительно оплачивается подношение в храм — 20 бат ($0,6)
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 06:45
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$92
Дети до 10 лет
$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
BEST - это команда людей, которые действительно любят Таиланд и хотят показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом госте.
Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортную организацию, читать дальшеуменьшить
атмосферу в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе.
С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко - чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.
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