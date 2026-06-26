Мы создали маршрут, который познакомит вас с природой Таиланда. Вы увидите обезьян, морских черепах и обитателей центра спасения животных. Пообщаетесь с добродушными гигантами и отправитесь на сплав среди джунглей. Без суеты и длинных переездов — только колоритные места, яркие впечатления и полное единение с природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

9:20 — храм Суван Куха и пещера обезьян

Вы посетите храмовый комплекс внутри известняковой пещеры. Увидите гигантского лежащего Будду, сталактиты причудливых форм и летучих мышей. У входа познакомитесь с хозяевами этих мест — обезьянами.

10:20 — Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary

Побываете в центре, где живут спасённые животные. Посмотрите на обитателей тропических лесов и узнаете больше о природе южного Таиланда.

12:05 — слоновье спа

Проведёте время в компании добродушных гигантов. Понаблюдаете за их повседневной жизнью, покормите и искупаетесь с ними.

12:50 — сплав на бамбуковых плотах или каноэ

Отправитесь в неспешное путешествие по реке среди джунглей. Вас будут окружать густые тропики, отвесные скалы и звуки дикой природы. Ну просто тайский дзен!

13:35 — плантации каучука и экзотических фруктов

Гид расскажет о том, какие экзотические плоды выращивают в Таиланде и как получают натуральный каучук.

13:50 — обед

Вы попробуете блюда традиционной тайской кухни.

14:50 — мини-ферма морских черепах

Узнаете о программе сохранения этих животных.

15:00 — водопад среди джунглей

Сделаете остановку у водопада, скрытого в тропическом лесу.

16:20 — мост Сарасин и фруктовый рынок

Полюбуетесь видами с моста, который соединяет Пхукет с материком. А затем заглянете на рынок с сезонными фруктами и тайскими деликатесами.

16:50 — возвращение в отель

Организационные детали