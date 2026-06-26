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Сафари в Као Лаке: от обезьяньей пещеры до слоновьего спа

Увидеть настоящие тайские джунгли и прикоснуться к живой природе (из Пхукета)
Мы создали маршрут, который познакомит вас с природой Таиланда. Вы увидите обезьян, морских черепах и обитателей центра спасения животных. Пообщаетесь с добродушными гигантами и отправитесь на сплав среди джунглей.

Без суеты и длинных переездов — только колоритные места, яркие впечатления и полное единение с природой.
Сафари в Као Лаке: от обезьяньей пещеры до слоновьего спа
Сафари в Као Лаке: от обезьяньей пещеры до слоновьего спа
Сафари в Као Лаке: от обезьяньей пещеры до слоновьего спа

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

9:20 — храм Суван Куха и пещера обезьян

Вы посетите храмовый комплекс внутри известняковой пещеры. Увидите гигантского лежащего Будду, сталактиты причудливых форм и летучих мышей. У входа познакомитесь с хозяевами этих мест — обезьянами.

10:20 — Phang Nga Wildlife Animal Sanctuary

Побываете в центре, где живут спасённые животные. Посмотрите на обитателей тропических лесов и узнаете больше о природе южного Таиланда.

12:05 — слоновье спа

Проведёте время в компании добродушных гигантов. Понаблюдаете за их повседневной жизнью, покормите и искупаетесь с ними.

12:50 — сплав на бамбуковых плотах или каноэ

Отправитесь в неспешное путешествие по реке среди джунглей. Вас будут окружать густые тропики, отвесные скалы и звуки дикой природы. Ну просто тайский дзен!

13:35 — плантации каучука и экзотических фруктов

Гид расскажет о том, какие экзотические плоды выращивают в Таиланде и как получают натуральный каучук.

13:50 — обед

Вы попробуете блюда традиционной тайской кухни.

14:50 — мини-ферма морских черепах

Узнаете о программе сохранения этих животных.

15:00 — водопад среди джунглей

Сделаете остановку у водопада, скрытого в тропическом лесу.

16:20 — мост Сарасин и фруктовый рынок

Полюбуетесь видами с моста, который соединяет Пхукет с материком. А затем заглянете на рынок с сезонными фруктами и тайскими деликатесами.

16:50 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, страховка, входные билеты в нацпарки, обед, купание и катание на слонах
  • Дополнительно оплачивается подношение в храм — 20 бат ($0,6)
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 06:45

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$92
Дети до 10 лет$72
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:45
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
BEST - это команда людей, которые действительно любят Таиланд и хотят показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом госте. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортную организацию,
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атмосферу в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко - чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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