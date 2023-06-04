Воскресная обзорная экскурсия по Пхукету с русскоговорящим гидом покажет вам главные достопримечательности острова: Большого Будду, главный буддийский храм Пукета Ват Чалонг, смотровые площадки с потрясающими панорамными видами и многое другое.

Жемчужиной воскресной обзорной экскурсии является посещение вечернего рынка в Пхукет тауне, где вы сможете купить сувениры, попробовать тайскую еду и насладиться удивительной атмосферой старого города.