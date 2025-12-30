Приглашаем на воскресную обзорную прогулку по Пхукету с посещением вечернего рынка. Русскоговорящий гид покажет вам самые главные и знаковые достопримечательности острова.
Вы увидите Большого Будду, главный буддийский храм Пхукета Ват Чалонг, смотровые площадки с потрясающими панорамными видами и многое другое.
А во время посещения рынка, вы сможете купить сувениры, попробовать тайскую еду и насладиться удивительной атмосферой старого города.
Вы увидите Большого Будду, главный буддийский храм Пхукета Ват Чалонг, смотровые площадки с потрясающими панорамными видами и многое другое.
А во время посещения рынка, вы сможете купить сувениры, попробовать тайскую еду и насладиться удивительной атмосферой старого города.
Описание экскурсииКрасочный Пхукет Пхукет может предложить виды и пейзажи, которые заставили бы любого художника-пейзажиста броситься покупать мольберт и кисти. Самое замечательное заключается в том, что вам не нужно ехать через полстраны, чтобы оценить их по достоинству. Смотровые площадки Пхукета Нашу прогулку мы начнем с посещения смотровых площадок Karon Viewpoint (с видом на 3 пляжа: Ката Ной, Ката, Карон) и Ветряная Мельница. Вы полюбуетесь на захватывающую дух природную панораму. Сможете сделать много ярких и атмосферных фото. Далее мы с вами посетим самую южную точку Пхукета — мыс Промтеп с популярной смотровой площадкой, куда туристы и местные жители приезжают любоваться окрестностями с высоты птичьего полета и встречать закаты. В ясную погоду акватория приобретает насыщенный бирюзовый оттенок, а море кажется бескрайним, так как линия горизонта сливается с синевой неба. Местная гастрономия Затем мы посетим рынок морских цыган Чао Ле, где у вас будет возможность увидеть огромный ассортимент свежайших морепродуктов. Здесь можно отведать свежайших морепродуктов которые приготовят для вас прямо в здешних ресторанах. Все получается очень вкусно и быстро. Главные жемчужины Отправимся любоваться статуей Большого Будды. Это одна из самых важных и почитаемых достопримечательностей острова. Огромное изваяние находится на вершине холмов Наккерд между Чалонгом и Ката, а благодаря высоте в 45 метров его легко увидеть издалека. Это удивительное место предлагает круговую панораму на остров. Далее мы увидим Храм Ват Чалонг. Храм очень похож на сказочный дворец (кстати, обитель на самом деле имеет так называемый королевский статус). Фотографировать территорию храма Ват Чалонг и его интерьер можно свободно, а вот об одежде, которая будет на вас, следует позаботиться заблаговременно. Незабываемые впечатления Увидим еще одну впечатляющую смотровую площадку на горе Ранг Хилл. С вершины открывается вид на город, вдали виднеется Андаманское море. Здесь можно будет понаблюдать и покормить диких обезьян. Посетим Старый город Пхукет (осмотр китайско-португальской архитектуры). Здесь будет возможность купить сувениры, попробовать тайскую еду на традиционном тайском рынке в самом сердце старого города.
По воскресеньям в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Karon Viewpoint
- Смотровая «Ветряная Мельница»
- Мыс Пром Тхеп
- Рынок морских цыган Чао Ле
- Статуя Большого Будды
- Храм Ват Чалонг
- Ранг Хилл
- Старый город Пхукет
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Понравилось, что экскурсия именно обзорная, дает понять какие места можно дополнительно посмотреть самостоятельно. Проходит комфортно, удобно и без длительных прогулок, что актуально в ясную погоду (не успеваешь нагреться на солнце). Гид Малик хорошо все рассказал и показал. Спасибо организаторам.
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Т
Гид Юрий. Приезд четко в назначенное время, минивэн комфортабельный, кондей работал на ура, в салоне комфортно, хоть на улице было 37.
Юрий рассказ много интересных фактов и исторические моменты.
Смотровые площадки классные.
Посетили
Юрий рассказ много интересных фактов и исторические моменты.
Смотровые площадки классные.
Посетили
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A
Очень много локаций посещали, хорошее сопровождение, хороший водитель. Экскурсия понравилась!
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О
Мне понравилась экскурсия, динамичная, не затянутая, на каждой локации даётся минимум времени, посмотреть и пофотаться, больше и не надо, т. к. не хочется жариться на солнце, за счёт этого успели посмотреть много мест за короткое время. Гид Святослав рассказывал интересные факты и истории про Тайланд, ответил на все вопросы, спасибо ему и всем организаторам экскурсии!
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А
Была очень интересная экскурсия. Гид Руслан рассказал много об истории Таиланда. Все локации посетили, все понравилось. Смотровые площадки были очень красивые. Однозначно рекомендуем!
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E
Была очень интересная экскурсия. Гид Руслан рассказал много об истории Таиланда. Все локации посетили, все понравилось. Смотровые площадки были очень красивые. Однозначно рекомендуем!
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