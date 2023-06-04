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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Воскресная обзорная экскурсия по Пхукету с русскоговорящим гидом покажет вам главные достопримечательности острова: Большого Будду, главный буддийский храм Пукета Ват Чалонг, смотровые площадки с потрясающими панорамными видами и многое другое.
Жемчужиной воскресной обзорной экскурсии является посещение вечернего рынка в Пхукет тауне, где вы сможете купить сувениры, попробовать тайскую еду и насладиться удивительной атмосферой старого города.
Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ВоскресеньеЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whats app. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании