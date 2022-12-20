Согласно расписанию в календаре

Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)

Побалуйте себя первоклассными массажными процедурами в спа-салоне Orientala

Побалуйте себя первоклассными массажными процедурами в спа-салоне Orientala на Пхукете. Испытайте широкий спектр аутентичных тайских методов лечения и массажа. Откройте для себя множество преимуществ традиционного тайского массажа. Воспользуйтесь преимуществами массажа всего тела для физического и психического здоровья. Почувствуйте, как ваши заботы исчезают в расслабляющей атмосфере спа-салона Orientala.
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Патонг: спа-пакет Orientala (сопровождение англ. яз.)
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает:

  • Расслабляющая атмосфера SPA-салона.
  • Приготовьтесь расслабиться в спокойном спа-салоне Orientala. Тайский массаж, известный во всем мире своими целебными свойствами, является доступной роскошью и опытом, который нельзя пропустить во время поездки на Пхукет. Наслаждайтесь регенеративным спа-сеансом, состоящим из таких процедур, как традиционный тайский массаж, массаж с ароматическим маслом, сеансы рефлексотерапии стоп и многое другое.
  • Каждая процедура имеет свои преимущества и является верным способом освежиться и отдохнуть от активного отдыха. Настройте свой опыт, выбрав один из шести различных спа-пакетов продолжительностью от двух до трех часов. Выберите комбинированный сеанс, включающий такие мероприятия, как скраб для тела и молочная ванна, или сделайте его простым с двухчасовым тайским массажем или массажем с ароматическим маслом. Кроме того, выберите один из четырех разных филиалов, расположенных на Патонге.

Важная информация:

  • Сопровождение проводится на английском языке.
  • Если у вас есть какие-либо медицинские осложнения, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед любым лечением.
  • Спа-процедуры и услуги, получаемые или используемые в учреждениях местного партнера, не предназначены для диагностики, лечения, излечения или предотвращения каких-либо заболеваний и не предназначены для замены профессионального медицинского лечения.
  • Не подходит для: беременных женщин, людям с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими).

Список спа-салонов:

Orientala Spa Phuket Patong: 49/145 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150.

Часы работы: 10:00-23:00 (последнее бронирование: 20:00):

Deevana Patong Resort & Spa: 43/2 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150.

Часы работы: 10:00-23:00 (последнее бронирование: 20:00):

Deevana Plaza Phuket Patong: 239/14 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150.

Часы работы: 10:00-20:00 (последнее бронирование: 20:00):

  • Ramada Phuket Deevana: 45/1 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150.
  • Часы работы: 10:00-22:00 (последнее бронирование: 20:00).

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Спа-пакет в зависимости от выбранного варианта
  • Легкие закуски
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 43 / 2 Raj-U-Thid, Rat Uthit Song Roi Pi Rd, Pa Tong
Завершение: 43 / 2 Raj-U-Thid, Rat Uthit Song Roi Pi Rd, Pa Tong, Phuket 83150, Таиланд
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Сопровождение проводится на английском языке
  • Если у вас есть какие-либо медицинские осложнения, рекомендуется проконсультироваться с врачом перед любым лечением.
  • Спа-процедуры и услуги, получаемые или используемые в учреждениях местного партнера, не предназначены для диагностики, лечения, излечения или предотвращения каких-либо заболеваний и не предназначены для замены профессионального медицинского лечения.
  • Не подходит для: беременных женщин, людям с заболеваниями, возникшими ранее (в том числе с хроническими).
  • Список спа-салонов:
  • Orientala Spa Phuket Patong: 49/145 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150
  • Часы работы: 10:00-23:00 (последнее бронирование: 20:00)
  • Deevana Patong Resort & Spa: 43/2 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150
  • Deevana Plaza Phuket Patong: 239/14 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150
  • Часы работы: 10:00-20:00 (последнее бронирование: 20:00)
  • Ramada Phuket Deevana: 45/1 Raj-u-Thid 200 Pee RD., Патонг, Пхукет, Таиланд 83150
  • Часы работы: 10:00-22:00 (последнее бронирование: 20:00)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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