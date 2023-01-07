читать дальше уменьшить

с скрабом и проведите почти весь день рядом с ними. Все слоны были спасены из цирков и жизни, полной страданий. Не платите за то, чтобы прокатиться на этих великолепных созданиях. Отправляйтесь в заповедник слоновьих джунглей и заплатите за посещение на целый день. Это будут лучшие деньги, которые вы потратите в Таиланде. Это ошеломляюще и привилегия - проводить время со слонами. Сотрудники заповедника проделывают удивительную работу, заботясь о своих слонах и позволяя им прожить остаток своей жизни без вреда и жестокости. Если вы посещаете Пхукет, вы ДОЛЖНЫ посетить заповедник слоновьих джунглей