Проведите приятно время со слонами в небольшой группе. Поучаствуйте в подготовке натуральных пищевых добавок для слонов. Порадуйте себя веселыми и расслабляющими грязевыми процедурами со слонами. Искупайтесь и поплавайте с животными. Попробуйте традиционный тайский обед со свежеприготовленным блюдом пад-тай и сезонными фруктами.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Спасение и уход за слонами Оцените тур на весь день в слоновий заповедник в джунглях. Отправляйтесь в группе не более десяти человек, чтобы максимально близко познакомиться со слонами. Начните тур с утреннего трансфера от вашего места проживания на Пхукете. После живописной часовой поездки вы приедете в заповедник примерно к 08:00. Познакомьтесь с англоговорящим гидом, перекусите, а также узнайте истории спасенных слонов и про их повадки. Затем отправляйтесь вместе с гидом в джунгли, где вас ждут свободно гуляющие слоны. Вы можете трогать, кормить, фотографировать слонов, не спеша пообщаться с ними и узнать об их образе жизни и повадках. На 11:00 запланирован вкусный домашний обед из тайских продуктов. После обеда возвращайтесь в джунгли, чтобы покормить слонов. Узнайте больше о каждом слоне и что нужно, чтобы сохранить их здоровыми и счастливыми. Познакомившись со всеми слонами, следуйте вместе с ними к близлежащему месту грязевых процедур. Не бойтесь испачкаться вместе со слонами, нанося лечебную грязь на их кожу. Затем прогуляйтесь со слонами к близлежащей реке и примите совместные водные процедуры. Искупайтесь сами, помогите слонам помыться и причешите их, пока они бродят и играют в воде. Около 16:00 сделайте несколько финальных фото, после чего наступит время попрощаться и переодеться в сухую одежду. Наконец, оцените закуски и сезонные свежие фрукты и возвращайтесь в ваш отель. Важная информация • Возьмите солнцезащитные очки, крем от загара, средство от насекомых, кепку или широкополую шляпу для защиты от солнца.
- Могут быть предоставлены большие зонтики.
- Рекомендуется закрытая или кроссовки. Тропинки неровные и требуют определенного уровня физической подготовки.
- Наденьте одежду, в которой вы готовы вспотеть или испачкаться.
- В случае дождя вы получите резиновые сапоги, так как может быть грязно. Поэтому, пожалуйста, захватите с собой пару носков.
- Имейте в виду, что этот тур может проходить в четырех разных местах. Место зависит от расположения вашего отеля или места проживания.
- Детям в возрасте до 10 лет не разрешается участие в туре.
- Сообщите местному туроператору о любых диетических требованиях.
- Экскурсия проводится на английском языке.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Личные расходы
- Чаевые
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Стоит своих денег! Много общения со слонами, включая кормление с рук, прогулку по джунглям, намазывание их грязью, мытье в пруду и принятие душа. Полный день включает в себя 2 приема
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M
Стоит своих денег! Много общения со слонами, включая кормление с рук, прогулку по джунглям, намазывание их грязью, мытье в пруду и принятие душа. Полный день включает в себя 2 приема
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J
Всё превосходно от начала до конца. Улыбчивый и знающий гид. Этих величественных животных было удивительно видеть вблизи. В течение всего дня вы сможете их покормить. Гуляй с ними. Примите душ
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J
Всё превосходно от начала до конца. Улыбчивый и знающий гид. Этих величественных животных было удивительно видеть вблизи. В течение всего дня вы сможете их покормить. Гуляй с ними. Примите душ
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P
Лучшее, что мы когда-либо делали здесь, на Пхукете! не забудьте проверить электронную почту, чтобы узнать, когда вас заберут. мы были первыми, кого забрали. Когда мы добрались, нас встретили 3 прекрасных слона, затем пошли кормить их, грязевая ванна и купание маленькой реке. после обеда был шведский стол
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R
Обязательно посетите, когда будете на Пхукете. Последующие общение со слонами было абсолютно птресающим. Вы становитесь ближе к животным. Вы также можете заметить, что все сотрудники увлечены этим и заботятся о животных. Мы можем только рекомендовать этот тур.
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