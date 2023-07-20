Смотровая площадка Karon View

Мы заберем вас на экскурсию у вашего отеля, виллы или удобного для вас места. Первая локация — смотровая площадка Karon View. Полюбуемся прекрасными видами на пляжи Карон, Ката и Ката Ной и отправимся на «Ветряк» (Windmill Viewpoint) — вторую точку на карте нашего маршрута, откуда открываются шикарные виды на пляжи Най Харн и Януй.

Волшебство монастыря Промтеп

Затем мы отправимся в монастырь Промтеп, где со смотровой площадки, свисающей с обрыва, будем наслаждаться видом мыса Промтеп — самой южной точкой Пхукета.

Встреча с Большим Буддой

Мы обязательно посетим одну из главных достопримечательностей Пхукета — великолепный комплекс с фигурой Биг Будды (Большого Будды). С площадки вокруг открывается захватывающий вид на весь остров. Вы узнаете интересные факты о жизни Будды Шакьямуни, его учении и буддизме в Тайланде.

Путешествие к мысу Панва

Отправимся на мыс Панва. Начнем со смотровой площадки Khao Kad с живописными видами на бухту Чалонг, поднимемся на Khao Kad Tower, послушаем рассказ об истории Пхукета, полюбуемся видом на бухту Пхукет.

Исторический путь по Старому городу

В Старом городе с более чем столетней историей прогуляемся по торговой улочке Talang Road с колоритной архитектурой. Окунемся в атмосферу прошлого, где каждое здание хранит свою уникальную историю. Ароматы уличных лавок с тайскими специями и местные хлебные пекарни напомнят о богатой культуре и кулинарном многообразии Таиланда.

Волшебство тайского кофе

В Specialty кофейне мы насладимся замечательным кофе, выращенным на севере Таиланда талантливыми фермерами и обжаренном местными мастерами. Узнаем о традициях выращивания и обработки кофейных зерен, аромат которых просто завораживает. Здесь вы сможете насладиться чашечкой ароматного кофе и приобрести сувениры для себя и своих близких.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.