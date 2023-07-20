Путешествие в прошлое Пхукета: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Живописные виды, малоизвестные исторические факты, традиционные духовные практики — на моей экскурсии вас ждет «другой», аутентичный и невероятно красивый Пхукет, который отложится яркими впечатлениями в вашей памяти и на фотопленке.
Ближайшие даты:
7
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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Karon View
- Смотровая площадка «Ветряк»
- Мыс Промтеп
- Большой Будда
- Мыс Панва
- Старый город
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Смотровая площадка Karon View
Мы заберем вас на экскурсию у вашего отеля, виллы или удобного для вас места. Первая локация — смотровая площадка Karon View. Полюбуемся прекрасными видами на пляжи Карон, Ката и Ката Ной и отправимся на «Ветряк» (Windmill Viewpoint) — вторую точку на карте нашего маршрута, откуда открываются шикарные виды на пляжи Най Харн и Януй.
Волшебство монастыря Промтеп
Затем мы отправимся в монастырь Промтеп, где со смотровой площадки, свисающей с обрыва, будем наслаждаться видом мыса Промтеп — самой южной точкой Пхукета.
Встреча с Большим Буддой
Мы обязательно посетим одну из главных достопримечательностей Пхукета — великолепный комплекс с фигурой Биг Будды (Большого Будды). С площадки вокруг открывается захватывающий вид на весь остров. Вы узнаете интересные факты о жизни Будды Шакьямуни, его учении и буддизме в Тайланде.
Путешествие к мысу Панва
Отправимся на мыс Панва. Начнем со смотровой площадки Khao Kad с живописными видами на бухту Чалонг, поднимемся на Khao Kad Tower, послушаем рассказ об истории Пхукета, полюбуемся видом на бухту Пхукет.
Исторический путь по Старому городу
В Старом городе с более чем столетней историей прогуляемся по торговой улочке Talang Road с колоритной архитектурой. Окунемся в атмосферу прошлого, где каждое здание хранит свою уникальную историю. Ароматы уличных лавок с тайскими специями и местные хлебные пекарни напомнят о богатой культуре и кулинарном многообразии Таиланда.
Волшебство тайского кофе
В Specialty кофейне мы насладимся замечательным кофе, выращенным на севере Таиланда талантливыми фермерами и обжаренном местными мастерами. Узнаем о традициях выращивания и обработки кофейных зерен, аромат которых просто завораживает. Здесь вы сможете насладиться чашечкой ароматного кофе и приобрести сувениры для себя и своих близких.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
в любой день в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- У вашего отеля или виллы
- Когда и сколько длится?
- Когда: в любой день в любое времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Важная информация
- Накануне экскурсии гид свяжется с вами и обсудит все детали экскурсии исходя их ваших пожеланий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сабина
20 июля 2023
Прекрасно составленный маршрут по живописнейшим местам. Очень понравился гид Игорь, который интересно рассказывает об истории, религии, об особенностях тайцев и их жизни. Кроме того, ваши пожелания по маршруту будут учтены и добавлены важные локации. Тур оставил самые приятные впечатления и эмоции, а также много потрясающих фотографий:)
В
Валентина
2 июля 2023
Это наше с мужем первое путешествие за границу, дети подарили нам путевку на годовщину свадьбы и купили вашу экскурсию, сказали, что надо все осмотреть, пока такая возможность есть. Сами бы мы никогда не решились объехать столько мест, все таки возраст уже. А вы за несколько часов показали нам такую красоту! А какие замечательные фотографии получились, теперь будет что вспоминать! Машина была удобная, с кондиционером и вода в машине - очень предусмотрительно! Игорь, вы очень хороший гид, нигде нас не торопили, давали возможность полюбоваться на эту красоту! Большое Вам спасибо за такую замечательную экскурсию!
А
Анна
24 июня 2023
Игорь, это Анна из Тольятти, вы нам с подругами неделю назад проводили обзорную экскурсию по Пхукету. Извините что сразу отзыв не отправила, столько эмоций и мест, совсем замоталась. Мы остались в полном восторге от вашей экскурсии, вы очень позитивный человек и то как вы рассказываете на аудиторию… чувствуется, что вы были преподавателем! Мы с подругами приезжали на йога-трип и хотели проникнуться духом острова и все эти прекрасные места, что вы нам показали … слов не хватает, это такое единение с природой, такое воодушевление!!! Я в абсолютном восторге от всего увиденного, а как мне понравился мастер медитации на Большом Будде! В общем я на эмоциях и подруги тоже ✨ Спасибо вам огромное!
М
Маша
17 июня 2023
Благодарю за заботу, хорошо что купили корзинку с фруктами! Экскурсия отличная, фотки огонь
Е
Евгений
15 июня 2023
Экскурсия прошла отлично. Понравилось, что все четко и без лишней воды. Все локации были интересными и разнообразными. Очень много всего увидели за 5 часов. Спасибо Вам, Игорь.
Т
Татьяна
11 июня 2023
Игорь, вы отличный гид! Так много интересной и полезной информации за 5 часов! А какие красивые места вы нам показали, просто сказка. Мы влюбились в остров ❤ и теперь знаем какие ещё пляжи хотели бы посетить в будущем. Мы очень довольны, спасибо!
А
Александр
1 июня 2023
Игорь, примите искреннюю благодарность за вашу экскурсию по острову! Мы с супругой остались под большим впечатлением и даже нашим детям подросткам все понравилось (а им сложно угодить в последнее время😁). И очень понравился кофе в кофейне, куда вы нас завозили в городе. Спасибо!
А
Алена
25 мая 2023
Перед покупкой экскурсии были сомнения, стоит ли брать обзорную. Но благодаря нашему гиду Игорю, поняли, что оно того стоило. Мы осмотрели все смотровые южной части острова, особенно понравилась смотровая Као Кад - просто восторг! Бирюзовая вода, белые паруса кораблей - очень красиво! Узнали много интересного о Пхукете и стране в целом.
Д
Дарья
18 мая 2023
Экскурсия просто огонь 🔥. Игорь, спасибо вам за такой насыщенный день и за то, что показали нам такие красивые места. Было очень интересно узнать и об истории и культуре Таиланда. Очень понравился ресторан, который вы рекомендовали на смотровой, мы с мужем прекрасно встретили закат и поужинали! Ещё раз спасибо!
Н
Наталья
13 мая 2023
Всем рекомендую Алекса, вечером перед экскурсией связались, убрали Биг Будду и добавили смотровую площадку в Старом городе с чудесным видом на ночной город. Там же поужинали в ресторанчике. Спасибо за прекрасный вечер!
П
Полина
4 мая 2023
Все было хорошо и познавательно! Заехали к слонами успели посмотреть всю программу, спасибо!
В
Василий
29 апр 2023
Алекс, все было отлично! Хорошо что показали тайский рынок, фрукты увезем в Россию! Монастырь на юге понравился больше всего!
Д
Дарина
27 апр 2023
Хотим отдельно поблагодарить Игоря за прекрасную экскурсию, за дуриан за столиком на смотровой площадке! За внимание и легкость!
Д
Дмитрий
17 апр 2023
Алекс, спасибо! Все было великолепно! Спасибо за рекомендации ресторана, ужин получился великолепным, а вид на закат сногсшибательным!
Г
Галина
11 апр 2023
Алексу спасибо за отличную организацию, оперативно связался и подобрал отличного профессионального гида! Игорь, благодарим за исторические справки, обалденные виды и лучший кофе ☕с вами легко и весело! Отдельное спасибо за фотки!
Ещё 5 отзывов
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