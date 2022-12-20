Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)

Узнайте о великолепном тайском слоне. Кормите и общайтесь со слонами

Узнайте о великолепном тайском слоне.

Кормите и общайтесь со слонами. Помогите слонам принять душ и подготовьте их к расслабляющему грязевому спа. Выберите между общей группой или частным туром.
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Пхукет: тур по программе спасения и ухода за слонами (гид англоговорящий)
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Спасение и уход за слонами.
  • Исследуйте заповедник слонов на Пхукете и покормите слонов бананами, кукурузой и многим другим. Узнайте больше о слонах от своего гида и узнайте о преимуществах спа-процедур для животных, прежде чем насладиться вкусным ланч-боксом с фруктами.
  • Начните с трансфера из вашего отеля или проживания на Пхукете и часового трансфера до заповедника слонов. Вас тепло встретят по прибытии с программой «Поведение слонов» и «Сохранение и забота», чтобы подготовиться к встрече.

Важная информация:

  • Возьмите с собой сменную одежду.
  • Время посадки раньше времени начала тура. После бронирования вы получите электронное письмо с точным временем получения. Пожалуйста, будьте готовы в холле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи. Туроператор не несет ответственности за пропущенные туры, если гости не готовы к встрече в назначенное время.
  • Экскурсия проводится на английском языке.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Гид (англоязычный)
  • Коробка ланча
  • Фото программы
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой сменную одежду.
  • Время посадки раньше времени начала тура. После бронирования вы получите электронное письмо с точным временем получения. Пожалуйста, будьте готовы в холле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи. Туроператор не несет ответственности за пропущенные туры, если гости не готовы к встрече в назначенное время.
  • Экскурсия проводится на английском языке
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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