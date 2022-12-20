Узнайте о великолепном тайском слоне. Кормите и общайтесь со слонами
Узнайте о великолепном тайском слоне.
Кормите и общайтесь со слонами. Помогите слонам принять душ и подготовьте их к расслабляющему грязевому спа. Выберите между общей группой или частным туром.
Кормите и общайтесь со слонами. Помогите слонам принять душ и подготовьте их к расслабляющему грязевому спа. Выберите между общей группой или частным туром.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Спасение и уход за слонами.
- Исследуйте заповедник слонов на Пхукете и покормите слонов бананами, кукурузой и многим другим. Узнайте больше о слонах от своего гида и узнайте о преимуществах спа-процедур для животных, прежде чем насладиться вкусным ланч-боксом с фруктами.
- Начните с трансфера из вашего отеля или проживания на Пхукете и часового трансфера до заповедника слонов. Вас тепло встретят по прибытии с программой «Поведение слонов» и «Сохранение и забота», чтобы подготовиться к встрече.
Важная информация:
- Возьмите с собой сменную одежду.
- Время посадки раньше времени начала тура. После бронирования вы получите электронное письмо с точным временем получения. Пожалуйста, будьте готовы в холле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи. Туроператор не несет ответственности за пропущенные туры, если гости не готовы к встрече в назначенное время.
- Экскурсия проводится на английском языке.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Гид (англоязычный)
- Коробка ланча
- Фото программы
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой сменную одежду.
- Время посадки раньше времени начала тура. После бронирования вы получите электронное письмо с точным временем получения. Пожалуйста, будьте готовы в холле отеля за 10 минут до запланированного времени встречи. Туроператор не несет ответственности за пропущенные туры, если гости не готовы к встрече в назначенное время.
- Экскурсия проводится на английском языке
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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