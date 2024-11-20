Приглашаю вас на незабываемую экскурсию по лучшим местам Пхукета, созданную для истинных любителей приключений! Я проведу вас по следам героев передачи «Орёл и Решка», которой лично организовывал поездки в 2016 и 2019 годах.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Я покажу вам самые лучшие места и организую для вас безопасную поездку по следам героев передачи «Орёл и Решка» — я лично им всё организовывал под ключ в 2016 и в 2019 годах. Эта экскурсия — одна из самых интересных на Пхукете! Вы встретите рассвет на потрясающей смотровой площадке SAMET NANGSHE, покатаетесь на традиционной тайской лодке среди мангровых зарослей и парящих скал, словно из фильма «Аватар». И конечно, увидите острова Джеймса Бонда. А ещё мы посетим пещеру и необитаемый остров! Важная информация:
- По вашему желанию и за дополнительную плату можно добавить посещение нетуристического водопада, горячих источников, храма чёрного монаха, пляжа с самолётами и кафе с лотосами.
- Возьмите с собой полотенца, купальники, плавки, головные уборы, солнцезащитные очки и крем от загара. Также закажите накануне в отеле ланч боксы с собой.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка с видом на залив Пханг Нга
- Острова Джеймса Бонда
- Карстовые горы
- Иангровые заросли
- Диких животных
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Входные билеты
- Прогулка на лодке
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Высадка на остров Бонда
Место начала и завершения?
Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой полотенца, купальники, плавки, головные уборы, солнцезащитные очки и крем от загара. Также закажите накануне в отеле ланч боксы с собой
- Напишите мне название вашего отеля на Пхукете и я приеду за вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
20 ноя 2024
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