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Приглашаю вас на незабываемую экскурсию по лучшим местам Пхукета, созданную для истинных любителей приключений! Я проведу вас по следам героев передачи «Орёл и Решка», которой лично организовывал поездки в 2016 и 2019 годах.