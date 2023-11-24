Приключение с адреналином в Таиланде
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Провинция Пханг НГа.
- Посещение пещерного храма Суван Куха
- Статуя Лежачего Будды.
- Слоновья ферма
- Река в джунглях Пханг Нга (сплав на лодке, - обед в ресторане, традиционной тайской кухни., - Катание на квадроциклах по джунглям, - Остановка у водопада Манора, где вы сможете поплавать
Описание
На нашей программе "Рафтинг + Сафари + Водопад", вы будете наслаждаться каждым моментом. Программа максимально разнообразная, и насыщенная однако усталости на программе совсем не почувствуете, наоборот время пролетит очень быстро так как будете наслаждаться каждым моментом. Вы сможете спуститься по быстрой реке на лодке, покататься и покормить слоников и покататься на квадроциклах - все включено. А так же отобедать в красивейшем месте Таиланда. Посещение пещерного храма Суван Куха
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Гид
- Катание на слонах
- Рафтинг
- Квадроциклы
- Обед
- Что не входит
- Ваши дополнительные покупки (то что не включено в обед)
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи ваш отель, наше авто заберет васЗавершение: Место окончания ваш отель, наше авто довезет до отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- С вами ближайшее время свяжется менеджер по whatsapp и telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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