Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад

Групповая экскурсия на Пхукете

Приключение с адреналином в Таиланде

Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Приключение с адреналином в Таиланде: рафтинг (спуск по реке) + квадроциклы + катание на слонах + водопад
Ближайшие даты:
24
ноя
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
29
ноя
30
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Провинция Пханг НГа.
  • Посещение пещерного храма Суван Куха
  • Статуя Лежачего Будды.
  • Слоновья ферма
  • Река в джунглях Пханг Нга (сплав на лодке, - обед в ресторане, традиционной тайской кухни., - Катание на квадроциклах по джунглям, - Остановка у водопада Манора, где вы сможете поплавать

Описание

На нашей программе "Рафтинг + Сафари + Водопад", вы будете наслаждаться каждым моментом. Программа максимально разнообразная, и насыщенная однако усталости на программе совсем не почувствуете, наоборот время пролетит очень быстро так как будете наслаждаться каждым моментом. Вы сможете спуститься по быстрой реке на лодке, покататься и покормить слоников и покататься на квадроциклах - все включено. А так же отобедать в красивейшем месте Таиланда. Посещение пещерного храма Суван Куха

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Катание на слонах
  • Рафтинг
  • Квадроциклы
  • Обед
Что не входит
  • Ваши дополнительные покупки (то что не включено в обед)
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи ваш отель, наше авто заберет вас
Завершение: Место окончания ваш отель, наше авто довезет до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • С вами ближайшее время свяжется менеджер по whatsapp и telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

ГрупповыеИстория и архитектураНеобычныеНа весь деньВодопадыПрирода и пейзажиДжунглиИстория и культураСлоныЖивотныеНа квадроциклахСплавы и рафтингВодные развлечениязоопарк пхукетабуддийскийСмотровая площадкаРечные прогулки

Похожие туры из Пхукета

Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Увидеть храмы Пханг Нга и Краби, а в них - статуи Будды, богини милосердия и бессмертного монаха
в вашем отеле
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
$400 за всё до 4 чел.
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
35 отзывов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
Буддистские святыни, сплав по реке и водопад за один день
в вашем отеле
26 ноя
27 ноя
29 ноя
1 дек
$55 за человека
Семейные приключения на Пхукете
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Семейные приключения на Пхукете
Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте
у вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
25 ноя
26 ноя
$180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ