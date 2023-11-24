Описание

На нашей программе "Рафтинг + Сафари + Водопад", вы будете наслаждаться каждым моментом. Программа максимально разнообразная, и насыщенная однако усталости на программе совсем не почувствуете, наоборот время пролетит очень быстро так как будете наслаждаться каждым моментом. Вы сможете спуститься по быстрой реке на лодке, покататься и покормить слоников и покататься на квадроциклах - все включено. А так же отобедать в красивейшем месте Таиланда. Посещение пещерного храма Суван Куха