Отправившись в морское приключение, вы посмотрите красивые острова, белоснежные пляжи и прозрачную чистую воду с множеством разноцветных рыбок, ощутите свободу, находясь в море и любуясь горизонтом, морской бриз на носу катамарана, насладитесь волшебной атмосферой в кругу друзей и семьи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Что вас ожидает:
- Майтон
- Бамбу
- Бухта Промтеп
Описание экскурсии
На острове Майтон часто видят дельфинов. Здесь чистая вода, можно покупаться, понырять с катера, поплавать на каноэ, на сап-доске, также при желании можно пожарить барбекю. Банана бич это не пляж на Пхукете! Это частный пляж на острове Корал, самое красивое место для снорклинга и отдыха, там множество разнообразных рыб, разноцветных кораллов. На берегу есть лежаки, ресторан, бары и очень красивые зоны дня фотографий. В завершение вечера мы приходим в бухту Промтеп и встречаем там волшебный закат в море, в это время получаются красивые фото на катамаране. Эта прогулка идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть своей парой, семьей или компанией, кто любит снорклить и смотреть красивых рыбок и кораллы, для тех, кто хочет прокатиться на катамаране, побыть за штурвалом и отдохнуть от однообразных экскурсий. Важная информация: Экскурсия начинается с пирса, локацию отправим после бронирования, до пирса вы доезжаете сами.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Майтон
- Бамбу
- Бухта Промтеп
Что включено
- Катамаран с командой
- Спасательные жилеты
- Страховка
- Вода, соки (фанта/кола), фруктовая нарезка
- Сап доска, каноэ, маски для снорклинга
Что не входит в цену
- Трансфер до места начала экскурсии
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии происходит с пирса
- Локацию отправим после бронирования
- До пирса вы доезжаете сами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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