Описание экскурсии

На острове Майтон часто видят дельфинов. Здесь чистая вода, можно покупаться, понырять с катера, поплавать на каноэ, на сап-доске, также при желании можно пожарить барбекю. Банана бич это не пляж на Пхукете! Это частный пляж на острове Корал, самое красивое место для снорклинга и отдыха, там множество разнообразных рыб, разноцветных кораллов. На берегу есть лежаки, ресторан, бары и очень красивые зоны дня фотографий. В завершение вечера мы приходим в бухту Промтеп и встречаем там волшебный закат в море, в это время получаются красивые фото на катамаране. Эта прогулка идеально подойдет для тех, кто хочет отдохнуть своей парой, семьей или компанией, кто любит снорклить и смотреть красивых рыбок и кораллы, для тех, кто хочет прокатиться на катамаране, побыть за штурвалом и отдохнуть от однообразных экскурсий. Важная информация: Экскурсия начинается с пирса, локацию отправим после бронирования, до пирса вы доезжаете сами.