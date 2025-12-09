Отправьтесь в насыщённое путешествие по северу Пхукета и провинции Пханг Нга! Вы побываете на пляже Май Као и понаблюдаете за пролетающими над головой самолётами, очаруетесь панорамами на смотровой Самет Нангше, исследуете мангровые леса, пройдёте через «ад» и «рай» и даже побываете в настоящем слоновьем спа. Максимум эмоций за один день!
Описание экскурсии
7:00–8:00 — выезд из отеля
8:30–9:30 — остановка на пляже Май Као
Фото самолётов, заходящих на посадку прямо над вашей головой.
10:30 — прибытие на смотровую площадку Самет Нангше
Подъём на обзорную точку. По желанию — кофе-брейк (оплачивается отдельно).
11:30 — спуск и трансфер к пристани
11:30 — прогулка по мангровым лесам на длиннохвостой лодке
Около 40–50 минут неспешного путешествия по каналам и речным деревням.
12:30 — обед в местном ресторане (входит в стоимость)
Тайская кухня, свежие морепродукты или вегетарианский сет по желанию.
13:30 — посещение фермы слонов
Слоновье спа: купание, кормление, фото.
14:30 — храм Ада и Рая
Скульптурный комплекс, где можно пройти через «ад» и «рай».
15:30 — горячие источники
Отдых в термальных ваннах на открытом воздухе.
16:30–17:00 — выезд обратно
Время в пути до отеля — 1–1,5 часа в зависимости от расположения.
Вы узнаете:
- почему пляж Май Кхао стал культовым местом для любителей авиации
- как сформировался уникальный ландшафт залива Пханг Нга
- что такое мангровые леса, какую роль они играют в экосистеме и почему их считают «лёгкими побережья»
- как тайцы взаимодействуют со слонами в современных условиях и почему «слоновий спа» — это не только развлечение, но и часть заботы
- что символизирует храм Ада и Рая, какие представления у тайцев о карме, загробной жизни и духовном очищении
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Toyota
- Дети могут участвовать с 5 лет в сопровождении взрослых
- Посещение слоновьей фермы включает купание со слоном — вы намокните, поэтому лучше иметь сменную одежду и полотенце
- Обед включён в программу, но дополнительные напитки оплачиваются отдельно
- Программа не рекомендована людям с серьёзными ограничениями подвижности и беременным женщинам из-за активности на маршруте и длительности поездки
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$117
|Детский (до 12 лет)
|$107
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 707 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!
