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Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1

Рассвет в месте из «Аватара», водопад, пещеры и не только
Отдых на Пхукете может быть многогранным, стоит только захотеть! А мы угадываем желания и материализуем их, предлагая вам всё самое-самое в формате однодневной поездки.

Рассвет на фантастической смотровой площадке; заплыв на лонгтейлах к манграм, островам и пещерам; горячие источники; живописный водопад. Готовы к приключениям?
4.4
13 отзывов
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1

Описание экскурсии

Места силы окрестностей Пхукета: путешествие 5 в 1

Мы заберём вас в 4:30–5:00 утра на комфортабельном автомобиле, чтобы до первых лучей солнца успеть добраться до смотровой площадки из «Аватара», с которой вы увидите один из лучших рассветов в своей жизни. В пути вы сможете поспать, а также перекусить — мы приготовим для вас снеки.

1️⃣ Восход солнца. Где-то в 6 утра мы окажемся у подножия горы Samet Nangshe, на вершину нас домчит джип. Там у вас будет около часа свободного времени, чтобы встретить рассвет с невероятным видом, помедитировать в утреннем релаксе и пофотографироваться.

2️⃣ Залив Пханг Нга-Бэй. Затем мы поедем в очень колоритную Мусульманскую деревушку, которая занимается рыбным промыслом и своим хозяйством, где мало туристов. Наша цель — лодочная станция, откуда мы поплывем на тайской традиционной лодке «Лонгтейл» по речному каналу сквозь джунгли и мангровые леса к необитаемым островам и пещерам.

3️⃣ Пещеры в бухте Пханг Бэй. Посетим две очень необычные пещеры на двух необитаемых островах, гарантирую, вы останетесь под большим впечатлением и запомните их надолго!

4️⃣ Природные горячие источники (при отеле). Здесь вы ощутите тот самый контраст, который так будет необходим для перезагрузки после насыщенного дня: горячая вода из источника в сочетании с ледяной водой в бассейне позволят вдохнуть новые силы. День заиграет новыми красками и как бы разделится на до и после! Запомните — вы проверите это лично:)

5️⃣ Водопад Ton Sung. Изюминкой нашего прекрасного дня можно назвать красивейщий природный водопад. Малоизвестный, большой и очень впечатляющий. Здесь мало туристов, зато можно купаться в освежающем потоке воды — и зарядиться энергией на весь оставшийся день. Рекомендация от нас: искупаться нужно обязательно.

Во время путешествия мы обязательно заедем в проверенный ресторан в живописном месте и вкусно пообедаем. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями, обязательно обсудим это до поездки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
  • Передвигаться будем на комфортабельном авто Toyota Corolla с кондиционером
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодках — 750 батов за чел.
  • Подьём на гору Самет на джипе — 100 батов за чел.
  • Вход в термальные источники — 500 батов за чел.
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа 10 минут
Провели экскурсии для 93 туристов
С командой опытных гидов проводим незабываемые экскурсии по Таиланду. Вежливость, внимательность и доброжелательность — это про нас! Креатив и индивидуальный подход — главные принципы. За много лет накопили коллекцию необычных и нетуристических мест и направлений, которые будем рады вам показать.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает местность и всегда рядом. Особенно хочу отметить восход солнца прекрасен… катание на лодке вокруг
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островов и таинственные пещеры - это тоже особая красота … Водопад и горячие бассейны расслабляют. Спасибо за такой насыщенный день. Рекомендую взять с собой фотографа, чтобы запечатлеть это в хорошем качестве…

Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
Организация как всегда на высоком уровне. Очень комфортная машина для всей семьи. Гид Сергей хорошо знает
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Елена
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
Пожалуй, одна из лучших экскурсий, на которых я была, с яркими впечатлениями, необычными локациями и красивыми фотографиями на память. Спасибо Денису!
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С
Всë прошло отлично, не смотря на дождливый сезон. Особенно круто было кататься на лодке к пещерам и купаться в водопаде под дождём (про комфорт при индивидуальных экскурсиях, молчу, это итак очевидно).
Всë прошло отлично, не смотря на дождливый сезон. Особенно круто было кататься на лодке к пещерам
Всë прошло отлично, не смотря на дождливый сезон. Особенно круто было кататься на лодке к пещерам
Всë прошло отлично, не смотря на дождливый сезон. Особенно круто было кататься на лодке к пещерам
Всë прошло отлично, не смотря на дождливый сезон. Особенно круто было кататься на лодке к пещерам
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Юлия
Спасибо 🙏 за прекрасный день и такую впечатляющую экскурсию. Мне всё очень понравилось 😻. Денис спасибо ещё раз! От Души Благодарю ☺️
Спасибо 🙏 за прекрасный день и такую впечатляющую экскурсию. Мне всё очень понравилось 😻. Денис спасибо ещё раз! От Души Благодарю ☺️
Спасибо 🙏 за прекрасный день и такую впечатляющую экскурсию. Мне всё очень понравилось 😻. Денис спасибо ещё раз! От Души Благодарю ☺️
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Дина
Локации очень красивые и нетипичные
Локации очень красивые и нетипичные
Локации очень красивые и нетипичные
Локации очень красивые и нетипичные
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В
Невероятные виды с горы и сами острова - незабываемые впечатления 😊
Невероятные виды с горы и сами острова - незабываемые впечатления 😊
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