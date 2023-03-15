Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1

Рассвет в месте из «Аватара», водопад, необычный храм и не только

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Отдых на Пхукете может быть многогранным, стоит только захотеть! А мы угадываем желания и материализуем их, предлагая вам всё самое-самое в формате однодневной поездки.

Рассвет на фантастической смотровой площадке; заплыв на лонгтейлах к манграм, островам и пещерам; тайский массаж и термы; живописный водопад; храм Ада и Рая. Готовы к приключениям?
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
Прелести Пхукета: путешествие 5 в 1
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Описание

Что вас ожидает

Насыщенная программа 5 в 1

Мы заберём вас в 4:30–5:00 утра на комфортабельном автомобиле, чтобы до первых лучей солнца успеть добраться до смотровой площадки из «Аватара». В пути вы сможете поспать, а также перекусить — мы приготовим для вас снеки.

1️⃣ Восход солнца. Где-то в 6 утра мы окажемся у подножия горы Samet Nangshe, а на вершину нас домчит джип. Там у вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы встретить рассвет с невероятным видом, помедитировать в утренней тишине и пофотографироваться.
2️⃣ Залив Пханг Нга. Здесь мы совершим заплыв на тайской традиционной лодке лонгтейл по речному каналу, сквозь джунгли и мангровые леса, к необитаемым островам с пещерами. Продолжительность: 2-3 часа.
3️⃣ Массаж. После активного отдыха самое время насладиться массажем в тайском спа. Предварительно вы расслабите тело, окунувшись в термальный источник. Мы советуем выбрать часовую программу, чтобы по-настоящему перезарядиться.
4️⃣ Водопад Ton Sung. Поедем на большой и очень красивый водопад. Здесь мало туристов, зато можно искупаться в освежающем потоке воды — мы рекомендуем.
5️⃣ Храм Ада и Рая. Если останутся силы и время, мы посетим необычный храм, где вы найдёте фигуры грешников и тех, кто умудрился всё-таки попасть в рай. Это действительно запоминающееся зрелище;)

Во время путешествия мы обязательно заедем в проверенный ресторан в живописном месте и вкусно пообедаем. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями, обязательно это обсудим до поездки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
  • Передвигаться будем на комфортабельном авто Toyota Corolla с кондиционером
  • По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

  • Прогулка на лодках — 500 бат/чел.
  • Массаж — от 400 бат/чел.
  • Обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
На весь день
Водопады
Природа и пейзажи
Джунгли
Пханг Нга
Популярные места
Пещеры
Термальные источники
Смотровые площадки
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы

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