Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Насыщенная программа 5 в 1
Мы заберём вас в 4:30–5:00 утра на комфортабельном автомобиле, чтобы до первых лучей солнца успеть добраться до смотровой площадки из «Аватара». В пути вы сможете поспать, а также перекусить — мы приготовим для вас снеки.
1️⃣ Восход солнца. Где-то в 6 утра мы окажемся у подножия горы Samet Nangshe, а на вершину нас домчит джип. Там у вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы встретить рассвет с невероятным видом, помедитировать в утренней тишине и пофотографироваться. 2️⃣ Залив Пханг Нга. Здесь мы совершим заплыв на тайской традиционной лодке лонгтейл по речному каналу, сквозь джунгли и мангровые леса, к необитаемым островам с пещерами. Продолжительность: 2-3 часа. 3️⃣ Массаж. После активного отдыха самое время насладиться массажем в тайском спа. Предварительно вы расслабите тело, окунувшись в термальный источник. Мы советуем выбрать часовую программу, чтобы по-настоящему перезарядиться. 4️⃣ Водопад Ton Sung. Поедем на большой и очень красивый водопад. Здесь мало туристов, зато можно искупаться в освежающем потоке воды — мы рекомендуем. 5️⃣ Храм Ада и Рая. Если останутся силы и время, мы посетим необычный храм, где вы найдёте фигуры грешников и тех, кто умудрился всё-таки попасть в рай. Это действительно запоминающееся зрелище;)
Во время путешествия мы обязательно заедем в проверенный ресторан в живописном месте и вкусно пообедаем. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями, обязательно это обсудим до поездки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
Передвигаться будем на комфортабельном авто Toyota Corolla с кондиционером
По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Прогулка на лодках — 500 бат/чел.
Массаж — от 400 бат/чел.
Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Пхукете
Здравствуйте! Меня зовут Денис. С командой опытных гидов мы проводим незабываемые экскурсии по Таиланду. Отзывчивость, вежливость и доброжелательность — это про нас! Креативность и индивидуальный подход — наши главные принципы. За много лет мы накопили коллекцию необычных и нетуристических локаций, которые будем рады вам показать)