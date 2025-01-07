Отдых на Пхукете может быть многогранным, стоит только захотеть! А мы угадываем желания и материализуем их, предлагая вам всё самое-самое в формате однодневной поездки. Рассвет на фантастической смотровой площадке; заплыв на лонгтейлах к манграм, островам и пещерам; горячие источники; живописный водопад. Готовы к приключениям?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Места силы окрестностей Пхукета: путешествие 5 в 1

Мы заберём вас в 4:30–5:00 утра на комфортабельном автомобиле, чтобы до первых лучей солнца успеть добраться до смотровой площадки из «Аватара», с которой вы увидите один из лучших рассветов в своей жизни. В пути вы сможете поспать, а также перекусить — мы приготовим для вас снеки.

1️⃣ Восход солнца. Где-то в 6 утра мы окажемся у подножия горы Samet Nangshe, на вершину нас домчит джип. Там у вас будет около часа свободного времени, чтобы встретить рассвет с невероятным видом, помедитировать в утреннем релаксе и пофотографироваться.

2️⃣ Залив Пханг Нга-Бэй. Затем мы поедем в очень колоритную Мусульманскую деревушку, которая занимается рыбным промыслом и своим хозяйством, где мало туристов. Наша цель — лодочная станция, откуда мы поплывем на тайской традиционной лодке «Лонгтейл» по речному каналу сквозь джунгли и мангровые леса к необитаемым островам и пещерам.

3️⃣ Пещеры в бухте Пханг Бэй. Посетим две очень необычные пещеры на двух необитаемых островах, гарантирую, вы останетесь под большим впечатлением и запомните их надолго!

4️⃣ Природные горячие источники (при отеле). Здесь вы ощутите тот самый контраст, который так будет необходим для перезагрузки после насыщенного дня: горячая вода из источника в сочетании с ледяной водой в бассейне позволят вдохнуть новые силы. День заиграет новыми красками и как бы разделится на до и после! Запомните — вы проверите это лично:)

5️⃣ Водопад Ton Sung. Изюминкой нашего прекрасного дня можно назвать красивейщий природный водопад. Малоизвестный, большой и очень впечатляющий. Здесь мало туристов, зато можно купаться в освежающем потоке воды — и зарядиться энергией на весь оставшийся день. Рекомендация от нас: искупаться нужно обязательно.

Во время путешествия мы обязательно заедем в проверенный ресторан в живописном месте и вкусно пообедаем. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями, обязательно обсудим это до поездки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно

Передвигаться будем на комфортабельном авто Toyota Corolla с кондиционером

По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы