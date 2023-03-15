Отдых на Пхукете может быть многогранным, стоит только захотеть! А мы угадываем желания и материализуем их, предлагая вам всё самое-самое в формате однодневной поездки. Рассвет на фантастической смотровой площадке; заплыв на лонгтейлах к манграм, островам и пещерам; тайский массаж и термы; живописный водопад; храм Ада и Рая. Готовы к приключениям?

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Насыщенная программа 5 в 1

Мы заберём вас в 4:30–5:00 утра на комфортабельном автомобиле, чтобы до первых лучей солнца успеть добраться до смотровой площадки из «Аватара». В пути вы сможете поспать, а также перекусить — мы приготовим для вас снеки.

1️⃣ Восход солнца. Где-то в 6 утра мы окажемся у подножия горы Samet Nangshe, а на вершину нас домчит джип. Там у вас будет 1,5 часа свободного времени, чтобы встретить рассвет с невероятным видом, помедитировать в утренней тишине и пофотографироваться.

2️⃣ Залив Пханг Нга. Здесь мы совершим заплыв на тайской традиционной лодке лонгтейл по речному каналу, сквозь джунгли и мангровые леса, к необитаемым островам с пещерами. Продолжительность: 2-3 часа.

3️⃣ Массаж. После активного отдыха самое время насладиться массажем в тайском спа. Предварительно вы расслабите тело, окунувшись в термальный источник. Мы советуем выбрать часовую программу, чтобы по-настоящему перезарядиться.

4️⃣ Водопад Ton Sung. Поедем на большой и очень красивый водопад. Здесь мало туристов, зато можно искупаться в освежающем потоке воды — мы рекомендуем.

5️⃣ Храм Ада и Рая. Если останутся силы и время, мы посетим необычный храм, где вы найдёте фигуры грешников и тех, кто умудрился всё-таки попасть в рай. Это действительно запоминающееся зрелище;)

Во время путешествия мы обязательно заедем в проверенный ресторан в живописном месте и вкусно пообедаем. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими предпочтениями, обязательно это обсудим до поездки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно

Передвигаться будем на комфортабельном авто Toyota Corolla с кондиционером

По запросу экскурсия может быть проведена для большего количества людей. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы