Предлагаем совершить путешествие на катере на красивейшие острова Пхи Пхи.
Эта прогулка идеально подойдет для тех, кто любит индивидуальные приключения без незнакомых и посторонних людей. Вы увидите архипелаг островов Пхи Пхи, насладитесь отдыхом и красотой природы.
Эта прогулка идеально подойдет для тех, кто любит индивидуальные приключения без незнакомых и посторонних людей. Вы увидите архипелаг островов Пхи Пхи, насладитесь отдыхом и красотой природы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
Вас ждет незабываемое путешествие к красивейшим островам Пхи Пхи, где вы сможете насладиться отдыхом и природой невероятной красоты.
Вы посмотрите самый красивый архипелаг островов Пхи Пхи, при желании за дополнительную плату можно будет заплыть в бухту Мая Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди
Каприо. Данная экскурсия подойдет для тех, кто приехал в первый раз, и для тех, кто хочет повторно посетить острова Пхи Пхи парой, семьей или компанией, для тех, кто любит индивидуальные приключения без незнакомых и посторонних людей. Важная информация:
- Начало экскурсии на пирсе. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
- Трансфер до пирса оплачивается отдельно, обычно люди пользуются такси — это самый выгодный и простой способ доехать до пирса.
- Питание оплачивается отдельно, на острове вы кушаете сами.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Трансфер до места начала экскурсии
- Питание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии на пирсе. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
- Трансфер до пирса оплачивается отдельно, обычно люди пользуются такси
- Это самый выгодный и простой способ доехать до пирса
- Питание оплачивается отдельно, на острове вы кушаете сами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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