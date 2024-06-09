Вас ждет незабываемое путешествие к красивейшим островам Пхи Пхи, где вы сможете насладиться отдыхом и природой невероятной красоты.

Вы посмотрите самый красивый архипелаг островов Пхи Пхи, при желании за дополнительную плату можно будет заплыть в бухту Мая Бэй, где снимали фильм «Пляж» с Леонардо Ди

Каприо. Данная экскурсия подойдет для тех, кто приехал в первый раз, и для тех, кто хочет повторно посетить острова Пхи Пхи парой, семьей или компанией, для тех, кто любит индивидуальные приключения без незнакомых и посторонних людей. Важная информация: