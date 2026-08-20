С Пхукета на Пхи-Пхи: 2-дневный круиз в формате «всё включено»

Острова Бамбу, Пхи-Пхи-Дон, Ранг-Яй, снорклинг и рыбалка
На райских островах Бамбу, Пхи-Пхи-Дон и Ранг-Яй вас ждёт череда впечатлений.

Вы встретите диких обезьян, посетите место съёмок фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо и пещеру Викингов, где собирают местный деликатес — ласточкины гнёзда. Порыбачите и исследуете подводный мир с маской и трубкой. Это круиз без забот — мы продумали всё, включая питание и ночь в отеле.
С Пхукета на Пхи-Пхи: 2-дневный круиз в формате «всё включено»
С Пхукета на Пхи-Пхи: 2-дневный круиз в формате «всё включено»
С Пхукета на Пхи-Пхи: 2-дневный круиз в формате «всё включено»

Описание экскурсии

День 1

6:20–8:20 — выезд к причалу, знакомство с гидом, кофе-пауза, выход в море

9:20 — бухта Майя, где снимали фильм «Пляж»

10:20 — купание в лагуне Пиле (только в прилив)

11:00 — снорклинг у пещеры Викингов

12:20 — отдых на острове Бамбу

13:50 — остров Пхи-Пхи-Дон:

  • обед в пляжном ресторане
  • прогулка по деревне
  • заселение в отель, ужин
  • огненное шоу, тайский бокс в баре, вечеринки

День 2

6:30–10:30 — завтрак, пляжный отдых, выселение из номера

10:40 — свободное время

13:00 — обед

14:00 — пляж обезьян в заливе Йонг Касем

15:00 — снорклинг у острова Пхи-Пхи-Дон

16:00 — отдых и глубоководная рыбалка (только при благоприятной погоде) на острове Ранг-Яй

16:30–18:10 — возвращение на берег, трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз на лодке, входные билеты, питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, фрукты, безалкогольные напитки), снаряжение для снорклинга и рыбалки, 1 ночь в отеле, страховка
  • Вы пройдёте инструктаж по безопасности, получите спасжилеты
  • По желанию: смотровая на Пхи-Пхи-Дон — 50 бат ($2)
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 06:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$165
Дети до 10 лет$155
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 06:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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