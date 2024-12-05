Это не просто рыбалка — это настоящее морское приключение в Андаманском море.



Трофейный улов, тёплый океан, купание и снорклинг, а главное — атмосфера свободы и заката в открытом море. Формат и программа экскурсии зависят от выбранного варианта. 5 3 отзыва

Описание экскурсии Морское приключение в Андаманском море Это больше, чем рыбалка — это настоящее путешествие по открытому морю, где вас ждёт азарт ловли, свежий морской воздух и полное погружение в атмосферу океана. В Андаманском море обитают тунец, дорадо, барракуда, марлин, макрель, ваху и другие виды рыб — улов впечатляет даже тех, кто никогда не держал удочку. Рыбалка, купание и отдых Даже если вы не планируете активно рыбачить, эмоции захватывают всех — наблюдать за процессом не менее интересно. В зависимости от выбранного варианта программы вас ждут остановки для купания и снорклинга в кристально чистой воде, отдых на борту и обед прямо в море.

По средам и субботам Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Остров Бон

Остров Рача Что включено Трансфер со всех районов Пхукета

Русскоговорящий гид

Ужин из улова в кафе на берегу

Вода на лодке

Медицинская страховка Что не входит в цену Алкогольные напитки

Дополнительная еда по меню

Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны

Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 5 000 бат за машину Место начала и завершения? Ваш отель Когда начало По средам и субботам Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.