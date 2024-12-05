Рыбалка в Андаманском море - закат, трофейный улов и морское приключение

Это не просто рыбалка — это настоящее морское приключение в Андаманском море.

Трофейный улов, тёплый океан, купание и снорклинг, а главное — атмосфера свободы и заката в открытом море. Формат и программа экскурсии зависят от выбранного варианта.
5
3 отзыва
Рыбалка в Андаманском море - закат, трофейный улов и морское приключение
Рыбалка в Андаманском море - закат, трофейный улов и морское приключение
Рыбалка в Андаманском море - закат, трофейный улов и морское приключение

Описание экскурсии

Морское приключение в Андаманском море Это больше, чем рыбалка — это настоящее путешествие по открытому морю, где вас ждёт азарт ловли, свежий морской воздух и полное погружение в атмосферу океана. В Андаманском море обитают тунец, дорадо, барракуда, марлин, макрель, ваху и другие виды рыб — улов впечатляет даже тех, кто никогда не держал удочку. Рыбалка, купание и отдых Даже если вы не планируете активно рыбачить, эмоции захватывают всех — наблюдать за процессом не менее интересно. В зависимости от выбранного варианта программы вас ждут остановки для купания и снорклинга в кристально чистой воде, отдых на борту и обед прямо в море.

По средам и субботам

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Бон
  • Остров Рача
Что включено
  • Трансфер со всех районов Пхукета
  • Русскоговорящий гид
  • Ужин из улова в кафе на берегу
  • Вода на лодке
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Алкогольные напитки
  • Дополнительная еда по меню
  • Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны
  • Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 5 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
По средам и субботам
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
Все было отлично, спасибо команде!
D
Группа 8 человек, всех забрали из отелей. Ярослав наш гид, отдельное ему спасибо, все рассказал и во время рыбалки помогал. На троллинге каждый достал по 1-2 тунца. Донками рыбалка не
удалась, но от этого ни кто не застахован. На обед из тунца приготовили сашими и жареху, было вкусно. После рыбалки всех развезли по отелям. Организация на высоте. Мы свой позитив получили.

Ю
Ездим на рыбалку и на дайвинг уже второй раз все отлично. И не зная английского языка не мешает чувствовать себя комфортно. Увезут туда, обратно и накормят. Улов обеспечен. Всем рекомендую отличный сервис.

Похожие экскурсии на «Рыбалка в Андаманском море - закат, трофейный улов и морское приключение»

Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
На яхте
8 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пхукет: морское путешествие на парусном катамаране
Индивидуальная морская прогулка с рыбалкой, снорклингом и живописными остановками
Начало: У пирса
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
$1400 за всё до 10 чел.
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
На катере
9 часов
91 отзыв
Групповая
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
30 апр в 07:00
2 мая в 07:00
$90 за человека
Рыбалка и морская прогулка на яхте у берегов Пхукета
На яхте
7 часов
3 отзыва
Групповая
до 14 чел.
Рыбалка и морская прогулка на яхте у берегов Пхукета
Поймать трофей в Андаманском море и отдохнуть на острове Рача Яй
Начало: У вашего отеля в районе Патонг, Карон, Ката или Ка...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$105 за человека
Закат в Андаманском море: вечер на катамаране
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Закат в Андаманском море: вечер на катамаране
Купание в бирюзовой бухте и огненное небо у мыса Промтеп
Начало: В лобби здания Phuket Smart Pier
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$600 за всё до 12 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Пхукете
$91 за человека