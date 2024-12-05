Это не просто рыбалка — это настоящее морское приключение в Андаманском море.
Трофейный улов, тёплый океан, купание и снорклинг, а главное — атмосфера свободы и заката в открытом море. Формат и программа экскурсии зависят от выбранного варианта.
Описание экскурсииМорское приключение в Андаманском море Это больше, чем рыбалка — это настоящее путешествие по открытому морю, где вас ждёт азарт ловли, свежий морской воздух и полное погружение в атмосферу океана. В Андаманском море обитают тунец, дорадо, барракуда, марлин, макрель, ваху и другие виды рыб — улов впечатляет даже тех, кто никогда не держал удочку. Рыбалка, купание и отдых Даже если вы не планируете активно рыбачить, эмоции захватывают всех — наблюдать за процессом не менее интересно. В зависимости от выбранного варианта программы вас ждут остановки для купания и снорклинга в кристально чистой воде, отдых на борту и обед прямо в море.
По средам и субботам
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Бон
- Остров Рача
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Ужин из улова в кафе на берегу
- Вода на лодке
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Дополнительная еда по меню
- Индивидуальный трансфер по желанию - 3 000 бат за машину в обе стороны
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 5 000 бат за машину
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Все было отлично, спасибо команде!
D
Группа 8 человек, всех забрали из отелей. Ярослав наш гид, отдельное ему спасибо, все рассказал и во время рыбалки помогал. На троллинге каждый достал по 1-2 тунца. Донками рыбалка не
Ю
Ездим на рыбалку и на дайвинг уже второй раз все отлично. И не зная английского языка не мешает чувствовать себя комфортно. Увезут туда, обратно и накормят. Улов обеспечен. Всем рекомендую отличный сервис.
