2-дневный круиз по архипелагу Пхи-Пхи с прогулкой на каноэ и плаванием с акулами (всё включено)

Остров Джеймса Бонда, место съёмок фильма «Пляж», берег обезьян - с Пхукета
Этот круиз сочетает безмятежность, красивые виды и щепотку адреналина.

Вы посетите остров Джеймса Бонда, место съёмок фильма «Пляж» и другие известные локации архипелага Пхи-Пхи. Проскользите среди скал на каноэ, встретите безобидных рифовых акул и любопытных обезьян.

А главное — на пару дней позабудете о бытовых нюансах, ведь мы уже включили в круиз питание и ночёвку в отеле на Пхи-Пхи-Дон.
2-дневный круиз по архипелагу Пхи-Пхи с прогулкой на каноэ и плаванием с акулами (всё включено)
2-дневный круиз по архипелагу Пхи-Пхи с прогулкой на каноэ и плаванием с акулами (всё включено)
2-дневный круиз по архипелагу Пхи-Пхи с прогулкой на каноэ и плаванием с акулами (всё включено)

Описание экскурсии

День 1

6:00–8:30 — выезд к причалу, знакомство с гидом, кофе-пауза, выход в море

9:10 — остров Панак, пещера Мороженого (только в отлив)

10:00 — остров Джеймса Бонда

10:50 — прогулка на каноэ у острова Талу

11:30 — обед в деревне Паньи, старейшем поселении морских цыган

13:00 — отдых на острове Лао-Ладинг

14:20 — релакс на острове Хонг, место съёмок фильма «Джунгли» с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым

16:10 — остров Пхи-Пхи-Дон:

  • заселение в отель, ужин
  • огненное шоу, тайский бокс в баре, вечеринки
  • по желанию, за доплату — прогулка на катере, купание со светящимся планктоном, родео на механическом быке

День 2

6:00 — по желанию, за доплату — смотровая с панорамой Пхи-Пхи-Дон

7:00–9:00 — завтрак, выселение из номера

9:45 — бухта Майя, где снимали фильм «Пляж» (осмотр с лодки)

10:40 — купание в лагуне Пиле (только в прилив)

11:20 — пещера Викингов

11:30 — пляж обезьян в заливе Йонг Касем

11:45 — плавание с акулами, снорклинг

12:30 — обед на острове Пхи-Пхи-Дон

14:00 — отдых на острове Бамбу

16:00 — отдых на острове Ранг-Яй

17:00 — возвращение на Пхукет

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз на лодке, входные билеты, питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, фрукты, безалкогольные напитки), снаряжение для снорклинга, аренда каноэ, 1 ночь в отеле, страховка
  • Вы пройдёте инструктаж по безопасности и получите спасжилеты
  • По желанию: смотровая на Пхи-Пхи-Дон — 50 бат ($2), родео на быке — 100 бат ($4)
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 лет$195
Стандартный$205
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Наша команда действительно любит Таиланд и хочет показать его красиво, комфортно и с заботой о каждом. Мы стараемся продумывать всё до мелочей: удобный трансфер, комфортная организация, атмосфера в поездке и те моменты, из которых складываются самые тёплые воспоминания об отдыхе. С нами путешествия проходят легко, спокойно и по-настоящему ярко — чтобы вам оставалось только наслаждаться Таиландом и получать эмоции.

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