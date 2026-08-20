Вы посетите остров Джеймса Бонда, место съёмок фильма «Пляж» и другие известные локации архипелага Пхи-Пхи. Проскользите среди скал на каноэ, встретите безобидных рифовых акул и любопытных обезьян.
А главное — на пару дней позабудете о бытовых нюансах, ведь мы уже включили в круиз питание и ночёвку в отеле на Пхи-Пхи-Дон.
Описание экскурсии
День 1
6:00–8:30 — выезд к причалу, знакомство с гидом, кофе-пауза, выход в море
9:10 — остров Панак, пещера Мороженого (только в отлив)
10:00 — остров Джеймса Бонда
10:50 — прогулка на каноэ у острова Талу
11:30 — обед в деревне Паньи, старейшем поселении морских цыган
13:00 — отдых на острове Лао-Ладинг
14:20 — релакс на острове Хонг, место съёмок фильма «Джунгли» с Верой Брежневой и Сергеем Светлаковым
16:10 — остров Пхи-Пхи-Дон:
- заселение в отель, ужин
- огненное шоу, тайский бокс в баре, вечеринки
- по желанию, за доплату — прогулка на катере, купание со светящимся планктоном, родео на механическом быке
День 2
6:00 — по желанию, за доплату — смотровая с панорамой Пхи-Пхи-Дон
7:00–9:00 — завтрак, выселение из номера
9:45 — бухта Майя, где снимали фильм «Пляж» (осмотр с лодки)
10:40 — купание в лагуне Пиле (только в прилив)
11:20 — пещера Викингов
11:30 — пляж обезьян в заливе Йонг Касем
11:45 — плавание с акулами, снорклинг
12:30 — обед на острове Пхи-Пхи-Дон
14:00 — отдых на острове Бамбу
16:00 — отдых на острове Ранг-Яй
17:00 — возвращение на Пхукет
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автобусе, круиз на лодке, входные билеты, питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак, фрукты, безалкогольные напитки), снаряжение для снорклинга, аренда каноэ, 1 ночь в отеле, страховка
- Вы пройдёте инструктаж по безопасности и получите спасжилеты
- По желанию: смотровая на Пхи-Пхи-Дон — 50 бат ($2), родео на быке — 100 бат ($4)
- С вами будет гид из нашей команды
в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|$195
|Стандартный
|$205