Сафари в Као Лаке и купание со слонами - с Пхукета
Джунгли, водопад, храм в пещере и сплав по реке на бамбуковых плотах (всё включено)
Это путешествие о живом контакте с природой.
Вы прогуляетесь по пещерам и храмам, где религия соседствует с дикой фауной, пообщаетесь со слонами не как зритель, а как участник, прокатитесь на плотах по реке среди тропических джунглей. И почувствуете ритм провинциального Таиланда — спокойного, зелёного, настоящего.
Описание экскурсии
6:50 — выезд из отеля
9:20 — пещера обезьян и храм Посещение знаменитого храма в пещере Суван Куха. Вы увидите статую лежащего Будды, сталактитовые своды и понаблюдаете за обезьянами.
11:20 — мини-зоопарк Остановка для знакомства с местными животными и фотографий.
12:05 — слоновье СПА Самая эмоциональная часть программы:
грязевые процедуры со слонами
купание и душ со слонами
шоу слонёнка
12:50 — сплав по реке Спокойная прогулка на бамбуковых плотах или каноэ среди джунглей — отличный способ насладиться природой.
13:35 — плантации южного Таиланда Вы увидите фруктовые сады и плантации каучуковых деревьев и узнаете больше о сельской жизни региона.
13:50 — обед в ресторане с блюдами тайской кухни
14:50 — мини-ферма Посещение центра, где можно увидеть морских черепах и узнать о программах их сохранения.
15:00 — тропический водопад
16:20 — мост Сарасин Остановка на смотровой площадке с красивыми видами.
16:50 — возвращение в отель
Вы узнаете:
как устроена жизнь южного Таиланда за пределами курортов и пляжей и почему провинция Пханг Нга живёт в другом ритме
какое место буддизм занимает в повседневной жизни тайцев
как слоны из символа страны стали участниками природоохранных программ
как выращивают каучук, ананасы и другие культуры, которые формируют экономику юга Таиланда
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер туда и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером, страховка, входные билеты в нацпарки, программа со слонами (купание, душ, грязевые процедуры, шоу), сплав на бамбуковых плотах или каноэ, обед с блюдами тайской кухни
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
$61
Детский до 11 лет
$55
Детский до 4 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор на Пхукете
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 286 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды.
У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.
