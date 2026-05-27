Сафари в Као Лаке и купание со слонами - с Пхукета

Джунгли, водопад, храм в пещере и сплав по реке на бамбуковых плотах (всё включено)
Это путешествие о живом контакте с природой.

Вы прогуляетесь по пещерам и храмам, где религия соседствует с дикой фауной, пообщаетесь со слонами не как зритель, а как участник, прокатитесь на плотах по реке среди тропических джунглей. И почувствуете ритм провинциального Таиланда — спокойного, зелёного, настоящего.
Сафари в Као Лаке и купание со слонами - с Пхукета

Описание экскурсии

6:50 — выезд из отеля

9:20 — пещера обезьян и храм
Посещение знаменитого храма в пещере Суван Куха. Вы увидите статую лежащего Будды, сталактитовые своды и понаблюдаете за обезьянами.

11:20 — мини-зоопарк
Остановка для знакомства с местными животными и фотографий.

12:05 — слоновье СПА
Самая эмоциональная часть программы:

  • грязевые процедуры со слонами
  • купание и душ со слонами
  • шоу слонёнка

12:50 — сплав по реке
Спокойная прогулка на бамбуковых плотах или каноэ среди джунглей — отличный способ насладиться природой.

13:35 — плантации южного Таиланда
Вы увидите фруктовые сады и плантации каучуковых деревьев и узнаете больше о сельской жизни региона.

13:50 — обед в ресторане с блюдами тайской кухни

14:50 — мини-ферма
Посещение центра, где можно увидеть морских черепах и узнать о программах их сохранения.

15:00 — тропический водопад

16:20 — мост Сарасин
Остановка на смотровой площадке с красивыми видами.

16:50 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • как устроена жизнь южного Таиланда за пределами курортов и пляжей и почему провинция Пханг Нга живёт в другом ритме
  • какое место буддизм занимает в повседневной жизни тайцев
  • как слоны из символа страны стали участниками природоохранных программ
  • как выращивают каучук, ананасы и другие культуры, которые формируют экономику юга Таиланда

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер туда и обратно на комфортабельном автобусе с кондиционером, страховка, входные билеты в нацпарки, программа со слонами (купание, душ, грязевые процедуры, шоу), сплав на бамбуковых плотах или каноэ, обед с блюдами тайской кухни
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$61
Детский до 11 лет$55
Детский до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 286 туристов
Я представитель официального агентства на Пхукете. Мы предлагаем надёжные услуги: в каждую экскурсию включена страховка, партнёры и маршруты тщательно проверяются, а с путешественниками работают русские гиды. У нас есть экскурсии на любой вкус: береговые и обзорные, в джунглях и на островах, морские приключения, приватные на яхтах, активные и приключенческие маршруты. Принимаем оплату в батах, рублях, криптовалюте или наличными курьеру в отеле.

