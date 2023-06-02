Знаменитая смотровая площадка Самет Нангши (SametNangshee) находится в провинции Пхангнга между Пхукетом и Краби. Здесь вы восхититесь потрясающими видами на острова и залив, и сделаете красивые фотографии с пейзажами, как в фильме "Аватар".

Величественное озеро Чеолан (Cheowlan Lake) - одно из самых красивых мест в Таиланде. Насладитесь прогулкой по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке и обедом в плавучем ресторане. У вас также будет свободное время для купания в озере и катание на каноэ.