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Что вас ожидает:
- Смотровая площадка Samet NangShee
- Храм King Rama X
- Quilin Rock
- Озеро Cheowlan
- Смотровая площадка Cheowlan
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знаменитая смотровая площадка Самет Нангши (SametNangshee) находится в провинции Пхангнга между Пхукетом и Краби. Здесь вы восхититесь потрясающими видами на острова и залив, и сделаете красивые фотографии с пейзажами, как в фильме "Аватар".
Величественное озеро Чеолан (Cheowlan Lake) - одно из самых красивых мест в Таиланде. Насладитесь прогулкой по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке и обедом в плавучем ресторане. У вас также будет свободное время для купания в озере и катание на каноэ.
Понедельник, Среда, Пятница, Воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Обед
- Прохладительные напитки безалкогольные, чай, кофе
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Каноэ
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Среда, Пятница, ВоскресеньеЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whats app или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике.
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам (к вам приедет курьер или переводом на карту)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании