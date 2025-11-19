Приглашаем посетить знаменитую смотровую площадку Самет Нангши.
Здесь вы восхититесь потрясающими видами на острова и залив, и сделаете красивые фотографии с пейзажами, как в фильме «Аватар». Затем мы отправимся к величественному озеру Чеолан.
Насладимся прогулкой по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке и обедом в плавучем ресторане. У вас также будет свободное время для купания в озере и катание на каноэ.
Здесь вы восхититесь потрясающими видами на острова и залив, и сделаете красивые фотографии с пейзажами, как в фильме «Аватар». Затем мы отправимся к величественному озеру Чеолан.
Насладимся прогулкой по озеру на традиционной тайской длиннохвостой лодке и обедом в плавучем ресторане. У вас также будет свободное время для купания в озере и катание на каноэ.
Описание экскурсии
Тропический рай Тайланда Знаменитая смотровая площадка Самет Нангши (Samet
Nangshee) находится в провинции Пхангнга между Пхукетом и Краби. Площадка знаменита тем, что то с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга. Далее мы отправимся к храму Рамы Х. Это необыкновенно колоритное место. Шикарный буддийский храм в провинции Пхангнга, который был построен в честь нового короля Таиланда, Рамы X. Хотя король взошел на престол в 2016 году, за этот небольшой срок тайцы умудрились воздвигнуть настоящий шедевр храмового искусства. Затем мы отправимся на озеро Чеолан. Полюбуемся пейзажами на длиннохвостой лодке по пути к бунгало на воде. В мире есть всего несколько мест, подобных прекрасному пресноводному озеру Чеолан. Отвесные, изрезанные склоны с загадочными пещерами окружают озеро, исполинами выступают прямо из воды почти на 100 м. Покрытые тропической зеленью холмы, утопающие в прозрачной бирюзовой воде, торчащие из воды скалы, мрачные зевы гротов, лабиринты проливчиков, тенистые лагуны — прогулка на лодке по озеру Чеолан доставит вам незабываемое удовольствие. Так же здесь вас будет ждать традиционный тайский обед в плавучем ресторане и свободное время. Завершающей точкой нашего путешествия станет смотровая площадка озера Чеолан. Здесь можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии у обзорной площадки с видом на озеро Чеолан.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Samet NangShee
- Храм King Rama X, Quilin Rock
- Озеро Cheowlan
- Смотровая площадка Cheowlan
Что включено
- Транспорт (автобус и лодка)
- Вход в нац. парки
- Обед
- Прохладительные напитки безалкогольные, чай, кофе
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Каноэ
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная организация, соблюдение тайминга, отличная работа водителя и гида. Не хватило информационной части по истории Таиланда, основам буддизма, укладе жизни, политическом и экономическом устройстве.
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Т
Экскурсия очень понравилась, организация на высшем уровне, приехали вовремя забрали с отеля, группа была маленькая 8 человек, атмосфера теплая и дружеская. Отдельное спасибо нашему гиду Эрику, много рассказал про историю
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Д
Были на экскурсии в середине декабря 2024. Организация на отличном уровне, забрали из отеля своевременно, в машине вода и кондиционер. Группа человек 12 + гид Андрей (отдельное большое спасибо за
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D
Были на экскурсии в середине декабря 2024. Организация на отличном уровне, забрали из отеля своевременно, в машине вода и кондиционер. Группа человек 12 + гид Андрей (отдельное большое спасибо за
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Н
Остались очень довольны экскурсией! Во первых отметим работу Максима, все во время, без суеты, спокойно. Ему и водителю минивена отдельное спасибо! Увидели все те локации, из-за которых выбрали и поехали
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н
Остались очень довольны экскурсией! Во первых отметим работу Максима, все во время, без суеты, спокойно. Ему и водителю минивена отдельное спасибо! Увидели все те локации, из-за которых выбрали и поехали
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Входит в следующие категории Пхукета
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