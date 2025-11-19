Тропический рай Тайланда Знаменитая смотровая площадка Самет Нангши (Samet

Nangshee) находится в провинции Пхангнга между Пхукетом и Краби. Площадка знаменита тем, что то с нее открываются по-настоящему роскошные виды на залив Пханг-Нга. Далее мы отправимся к храму Рамы Х. Это необыкновенно колоритное место. Шикарный буддийский храм в провинции Пхангнга, который был построен в честь нового короля Таиланда, Рамы X. Хотя король взошел на престол в 2016 году, за этот небольшой срок тайцы умудрились воздвигнуть настоящий шедевр храмового искусства. Затем мы отправимся на озеро Чеолан. Полюбуемся пейзажами на длиннохвостой лодке по пути к бунгало на воде. В мире есть всего несколько мест, подобных прекрасному пресноводному озеру Чеолан. Отвесные, изрезанные склоны с загадочными пещерами окружают озеро, исполинами выступают прямо из воды почти на 100 м. Покрытые тропической зеленью холмы, утопающие в прозрачной бирюзовой воде, торчащие из воды скалы, мрачные зевы гротов, лабиринты проливчиков, тенистые лагуны — прогулка на лодке по озеру Чеолан доставит вам незабываемое удовольствие. Так же здесь вас будет ждать традиционный тайский обед в плавучем ресторане и свободное время. Завершающей точкой нашего путешествия станет смотровая площадка озера Чеолан. Здесь можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии у обзорной площадки с видом на озеро Чеолан.