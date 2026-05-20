Это увлекательная прогулка, которая подойдёт и новичкам, и опытным райдерам.
Вместе с профессиональным гидом-инструктором вы пройдёте вдоль живописных скал к уютному дикому пляжу.
Мы мониторим погодные условия, ветер и приливы, чтобы выбрать для вас самый комфортный и безопасный маршрут. Это идеальный способ совместить физическую активность с релаксом на воде.
Вместе с профессиональным гидом-инструктором вы пройдёте вдоль живописных скал к уютному дикому пляжу.
Мы мониторим погодные условия, ветер и приливы, чтобы выбрать для вас самый комфортный и безопасный маршрут. Это идеальный способ совместить физическую активность с релаксом на воде.
Описание экскурсии
Основы сапсёрфинга и безопасность
- Перед стартом мы поможем подобрать оборудование, учитывая ваш возраст и уровень подготовки, проведём инструктаж по технике безопасности и обучим основам управления бордом.
- В пути расскажем об истории возникновения сапа, разных моделях досок и их назначении.
Тропическая природа и дикие локации
- Мы пройдём вдоль скалистого побережья к необитаемому острову. Вы увидите Пхукет с необычного ракурса и насладитесь тишиной вдали от туристических толп.
- Мы расскажем интересные факты о флоре и фауне Андаманского моря, а во время остановок вы сможете разглядеть яркий подводный мир.
Организационные детали
- Встреча на месте сплава (точку отправляем после бронирования).
- Можно с детьми: от 8 до 12 лет ребёнок может плыть на одном сапе с родителем.
- Одежда: лучше всего подойдёт лайкра, закрывающая от солнца, или купальник/плавки. Обувь — коралловые тапочки или босиком.
- Трансфер от отеля и обратно возможен по запросу за дополнительную плату.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы команда гидов-энтузиастов, любящих путешествия и туризм. Основным нашим направлением в последнее время является остров Пхукет. Мы хорошо знаем все лучшие места, а также кратчайшие дороги до них и время суток, в которое их лучше посещать. Все ребята внимательные, вежливые и эрудированные. Наша главная задача — ваши комфорт, безопасность и увлекательный отдыха.
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Сап-приключение на дикий пляж - на Пхукете»
Индивидуальная
до 10 чел.
Утренняя прогулка на катамаране к острову Коралл - из Пхукета
Встретить начало дня в Андаманском море, отдохнуть на тихом пляже или заняться снорклингом
Начало: У пирса Чалонг
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$998 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Многогранный Пхукет: откройте любимый остров по-новому
Смотровая Black Rock, пляж Януи с возможностью покататься на сапах и другие места
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
День приключений на Пхукете
Посетить гору обезьян, объехать лучшие смотровые и увидеть самолеты над пляжем
Завтра в 12:00
22 мая в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Групповая
Чудеса Андаманского моря: на катере к островам Пхи-Пхи и Бамбу
Снорклинг среди коралловых рифов, необитаемый остров и самая глубокая лагуна Тайланда
Начало: У парковки вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Завтра в 07:00
23 мая в 07:00
$90 за человека
от $55 за человека