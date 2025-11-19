Наша школа сапбординга — место для тех, кто ищет больше, чем развлечение на воде.
Здесь вы получаете не разовую эмоцию, а навык: уверенность на доске, чувство равновесия и свободу движения по морской глади. Мы обучаем с нуля и развиваем тех, кто уже стоит на сапе. Это пространство, где отдых становится ростом.
Описание водной прогулки
На живописном пляже Банг Тао вы сделаете первый шаг на доску. Вместе с опытным инструктором научитесь уверенно стоять на сапборде, держать баланс и скользить по глади океана — спокойно, в своём ритме.
Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё выйдет. Это не просто занятие на доске, а встреча с собой, природой и новым чувством гармонии и свободы.
Маршрут проходит вдоль пляжей Банг Тао и Сурин, с остановкой для снорклинга в одном из самых живописных мест — там, где можно увидеть множество разноцветных рыб.
Организационные детали
- В стоимость включены: сапборд и весло, экипировка для снорклинга, инструктаж
- До пляжа вы добираетесь самостоятельно. По запросу доступен трансфер — детали в переписке
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды (говорит по-английски или по-тайски)
Обратите внимание
- Занятия подходят для взрослых и детей старше 7 лет
- Лучшее время: декабрь — апрель, когда на Пхукете тёплая, солнечная погода и спокойное море
- В случае сильного ветра или шторма занятие может быть перенесено — мы заранее предупредим и согласуем удобное время
ежедневно в 08:00 и 19:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Банг Тао
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 13 туристов
Живу на острове Пхукет, где успел открыть для себя множество удивительных мест, познакомиться с культурой, традициями и образом жизни местных жителей. С радостью поделюсь с вами своим опытом и помогу сделать
