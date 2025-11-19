Наша школа сапбординга — место для тех, кто ищет больше, чем развлечение на воде. Здесь вы получаете не разовую эмоцию, а навык: уверенность на доске, чувство равновесия и свободу движения по морской глади. Мы обучаем с нуля и развиваем тех, кто уже стоит на сапе. Это пространство, где отдых становится ростом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

На живописном пляже Банг Тао вы сделаете первый шаг на доску. Вместе с опытным инструктором научитесь уверенно стоять на сапборде, держать баланс и скользить по глади океана — спокойно, в своём ритме.

Даже если вы никогда не пробовали (или пробовали, но не получилось) — здесь у вас всё выйдет. Это не просто занятие на доске, а встреча с собой, природой и новым чувством гармонии и свободы.

Маршрут проходит вдоль пляжей Банг Тао и Сурин, с остановкой для снорклинга в одном из самых живописных мест — там, где можно увидеть множество разноцветных рыб.

Организационные детали

В стоимость включены: сапборд и весло, экипировка для снорклинга, инструктаж

До пляжа вы добираетесь самостоятельно. По запросу доступен трансфер — детали в переписке

С вами будет опытный инструктор из нашей команды (говорит по-английски или по-тайски)

Обратите внимание