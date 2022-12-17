Легендарные Симиланские острова ждут вас!

05:30 - 07:30 Трансфер из вашего отеля на комфортабельном минибасе. Приготовьтесь к началу приключений!

08:00 Регистрация на пирсе Love Andaman. Время вкусного завтрака! Наслаждайтесь нашими свежими мини-сэндвичами, сладостями, фруктовыми соками, чаем и кофе.

08:45 Знакомство с вашим гидом, краткий инструктаж по технике безопасности и программе тура.

09:00 Отправление с пирса на скоростной лодке к Симиланским островам. Наша профессиональная команда на борту позаботится о вашей безопасности во время путешествия.

10:15 Прибытие в Бухту Дональд Дак на Остров номер 8. Прогулка к знаменитой скале Парус, где Вы сможете сделать прекрасные снимки. Купание и отдых на белоснежном пляже.

11:15 Первая остановка для снорклинга у Острова номер 9 (Ба Нгу). Плавание с маской и трубкой у красивого кораллового рифа, где можно увидеть множество разноцветных рыбок, кораллов и даже морских черепах.

12:15 Прибытие на Остров номер 4 (Миеанг), обед. Наслаждайтесь вкусными тайскими угощениями и сезонными фруктами.

13:00 Пляжный отдых на острове. Бухта Медового месяца, где расположен Остров номер 4, одна из самых живописных и красивых в архипелаге. Здесь можно по-настоящему расслабиться и сделать прекрасные пляжные фотографии.

14:00 Вторая остановка для снорклинга у Острова номер 7 (Паю). Здесь можно увидеть рыбок Немо и множество других подводных жителей.

15:15 Отправление обратно на пирс Love Andaman с морем впечатлений и отличным настроением!

16:30 - 17:30 Прибытие на пирс, легкий ужин. Трансфер в отель.

Программа может измениться в зависимости от погодных условий. Мы оставляем за собой право менять очередность посещения пунктов программы.