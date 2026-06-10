Экскурсия на Симиланские острова станет настоящей жемчужиной вашего путешествия.
Этот удивительный архипелаг, расположенный в Андаманском море, привлекает туристов со всего мира своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и богатым подводным миром.
Этот удивительный архипелаг, расположенный в Андаманском море, привлекает туристов со всего мира своими белоснежными пляжами, кристально чистой водой и богатым подводным миром.
Описание экскурсииПутешествие к белым пляжам и бирюзовой воде Симиланские острова — архипелаг в Андаманском море, который входит в десятку лучших мест для снорклинга и дайвинга в мире. Во время путешествия вас встретят белоснежный песок, фотогеничные пляжи, прозрачная бирюзовая вода и яркий подводный мир с кораллами и морскими черепахами. Экскурсия из Пхукета позволит увидеть уникальный национальный парк и подарит незабываемые впечатления. Вы увидите живописные острова:
- Остров Ко Бангу;
- Остров Ко Симилан;
- Бухту Дональда Дака;
- Остров Ко Паю;
• Остров Кох Мианг. Важная информация:
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.
- На экскурсию не допускаются беременные женщины и люди с заболеваниями позвоночника.
- Национальный парк Симиланские острова открыт для посещения с 15 октября по 15 мая. В остальное время года парк закрыт для туристов из-за сезона дождей и штормов. Лучшим временем для экскурсии считается период с декабря по апрель, когда море наиболее спокойное, а погода солнечная.
- Программа экскурсии может корректироваться в зависимости от морских и погодных условий, уровня приливов и отливов или других непредвиденных обстоятельств.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ко Бангу
- Остров Ко Симилан
- Бухта Дональда Дака
- Остров Ко Паю
- Остров Кох Мианг
Что включено
- Услуги русско - и англоговорящего гида и команды
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Билет в национальный парк
- Обед
- Прохладительные напитки, фрукты, чай, кофе и закуски на пирсе
- Маска и трубка для снорклинга
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Ласты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ
- На экскурсию не допускаются беременные женщины и люди с заболеваниями позвоночника
- Национальный парк Симиланские острова открыт для посещения с 15 октября по 15 мая. В остальное время года парк закрыт для туристов из-за сезона дождей и штормов. Лучшим временем для экскурсии считается период с декабря по апрель, когда море наиболее спокойное, а погода солнечная
- Программа экскурсии может корректироваться в зависимости от морских и погодных условий, уровня приливов и отливов или других непредвиденных обстоятельств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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