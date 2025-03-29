Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Пхукет — самый большой тайский остров и "плавильный котёл" для людей разных национальностей, сформировавших его культуру и традиции. Когда-то давно он был одним из портов Великого Шёлкового Пути и манил искателей лучшей жизни. Столица острова — Пхукет-таун — стала родиной для переселенцев из Китая, Индонезии, Малайзии, Индии и других стран. Вы прогуляетесь по Старому городу, который известен своими красочными зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры. Увидите самый первый отель на Пхукете, получивший мировую известность после фильма "Пляж". Узнаете историю переулка Романи, который ещё сто лет назад был кварталом "красных фонарей", а сейчас признан одной из самых живописных улиц мира. Загляните на рынок амулетов, где продают талисманы на все случаи жизни. Посетите бывший дом губернатора, построенный сотню лет назад, и познакомитесь с другими историческими зданиями. Найдёте самые интересные граффити, рассказывающие про фирменную кухню Пхукета. Местная кухня острова переплетается с китайской, малайской, индийской и перанаканской. Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными пхукетскими блюдами, за которые город включили в список "Креативных Городов Гастрономии ЮНЕСКО". Сможете попробовать закуски в месте со столетней историей, блинчики роти с карри в кафе из списка гида Мишлен, 3D-мороженое в виде одной из достопримечательностей Пхукета, выпить напиток в кофейне, украшенной цветами от пола до потолка, или сливочного пива в баре Гарри Поттера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Chinpracha House
- Thavorn Phuket Museum
- Soi Romanee
- The Memory at On On Hotel
- Blue Elephant Phuket Cooking School & Restaurant
- Lock Tien - Phuket local food center
- Phuket Thai Hua Museum
- Circle Clock Tower
- Amulet Market Phuket
- Tu Kab Khao Restaurant Phuket
- Museum Phuket (Phuket Nagara)
- Hai Leng Ong Statue (Golden Dragon Monument)
- Phuket Town Old Historical Streets
- Luang Amnat Nararak Mansion
- Tantitium
- Wat Mongkolnimit Phra Aram Luang (Wat Klang)
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Советы, какие вкусности купить
- Лайфхаки, где сделать инстаграмные фото
- Рекомендации баров и пабов, где можно отлично провести вечер
Что не входит в цену
- Наушники - пожалуйста, возьмите свои
- Еда и напитки - приобретаются самостоятельно по желанию
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Phuket Road, 206/8, Tambon Talat Yai
Завершение: Thep Krasattri Road, Tambon Talat Yai
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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