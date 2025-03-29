Пхукет — самый большой тайский остров и "плавильный котёл" для людей разных национальностей, сформировавших его культуру и традиции. Когда-то давно он был одним из портов Великого Шёлкового Пути и манил искателей лучшей жизни. Столица острова — Пхукет-таун — стала родиной для переселенцев из Китая, Индонезии, Малайзии, Индии и других стран. Вы прогуляетесь по Старому городу, который известен своими красочными зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры. Увидите самый первый отель на Пхукете, получивший мировую известность после фильма "Пляж". Узнаете историю переулка Романи, который ещё сто лет назад был кварталом "красных фонарей", а сейчас признан одной из самых живописных улиц мира. Загляните на рынок амулетов, где продают талисманы на все случаи жизни. Посетите бывший дом губернатора, построенный сотню лет назад, и познакомитесь с другими историческими зданиями. Найдёте самые интересные граффити, рассказывающие про фирменную кухню Пхукета. Местная кухня острова переплетается с китайской, малайской, индийской и перанаканской. Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными пхукетскими блюдами, за которые город включили в список "Креативных Городов Гастрономии ЮНЕСКО". Сможете попробовать закуски в месте со столетней историей, блинчики роти с карри в кафе из списка гида Мишлен, 3D-мороженое в виде одной из достопримечательностей Пхукета, выпить напиток в кофейне, украшенной цветами от пола до потолка, или сливочного пива в баре Гарри Поттера. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).