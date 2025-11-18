Идеальная экскурсия для семей с детьми и для первого знакомства с Таиландом! Вас ждет знакомство с животным миром, встреча рассвета на стеклянном мосту, вкусный завтрак с фантастическим видом.
Описание водной прогулкиСказки Као Лака: животные, джунгли и стеклянный мост на рассвете Идеальное путешествие для первого знакомства с Таиландом! Эта авторская экскурсия — настоящий калейдоскоп эмоций: встреча рассвета на знаменитом стеклянном мосту с видом на залив Пханг Нга, завтрак с панорамой, речные прогулки, водопады и трогательное общение со слонами. Вы прокатитесь по заливу на традиционной тайской лодке лонгтейл, пройдётесь по реке на бамбуковых плотах, искупаетесь в водопаде и примете участие в шоу с настоящим слонёнком. А вкусный обед с морепродуктами дополнит этот насыщенный день. Почему стоит выбрать эту экскурсию:
- Захватывающая встреча рассвета на стеклянном мосту с видами как с открытки • Катание на слонах и купание с ними — по-настоящему трогательный опыт • Прогулки по воде на разных видах транспорта • Мини-группа и сопровождение русскоговорящего гида Важная информация:.
Ежедневно в 4:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая Самет Нангше со стеклянным мостом
- Залив Пханг Нга
- Као Лак
- Водопад
Что включено
- Трансфер со всех районов Пхукета
- Русскоговорящий гид
- Завтрак + обед с морепродуктами
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Индивидуальный трансфер из отелей района Као лак - 4 000 бат за машину
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обращаем ваше внимание: участие в экскурсии возможно только при полной предоплате напрямую организаторам. Оплата производится по карте: Visa, Mastercard или МИР (для граждан РФ). Ссылка для оплаты будет отправлена после подтверждения бронирования
- Пункты программы могут чередоваться в разном порядке. Программа подходит для всех: детей, пожилых людей и беременных
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и полотенце, защиту от солнца (крем, очки, головной убор, рубашку), удобную обувь (сандалии, шлёпки, кроксы), телефон и камеру (по желанию - непромокаемые чехлы), деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
