Провинция Пханг Нга — скрытая жемчужина Королевства. На экскурсии мы покажем вам самые необычные места, которые оставят неизгладимое впечатление. Вы увидите бродячие деревья и узнаете, почему они ходят. Побываете в деревне на воде и понаблюдаете за бытом местных жительниц. Отыщете каменный цветок в пещере и сделаете яркие фото на смотровой площадке.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Саммет Нангши — смотровая площадка с изобилием сказочных локаций для ваших фото и видео. Не удивляйтесь, если в вашей голове сама собой заиграет знаменитая мелодия Селин Дион из фильма «Титаник». Вы воспарите над землёй от головокружительных видов, которые откроются перед вами!
Деревня Пани Ураклавой на воде. Пройдёмся по улочкам, оценим дизайн и стиль оформления местных домов, понаблюдаем, чем заняты женщины — хранительницы очага — в отсутствии мужей-рыбаков. При желании зайдём в кафе на обед.
Мангровая лагуна. Это, пожалуй, самое таинственное место на нашем маршруте. Именно здесь мы встретим бродячие деревья со спускающимися с ветвей воздушными корнями. Сложно представить, но эти деревья действительно ходят. Вы узнаете, почему такое явление происходит в природе.
Изумрудные пещеры. Их размеры насколько огромные, что внутри чувствуешь себя жителем малахитовой шкатулки. Вы полюбуетесь огромным каменным цветком в виде колодца с пресной водой и узнаете, кто может спать в самых тёмных уголках шкатулки.
Организационные детали
- Часть поездки проходит на комфортабельном легковом автомобиле, часть — на лодке.
- Возможно проведение экскурсии для 5-6 человек. Подробности обсуждайте заранее в переписке.
- Трансфер из Као Лака оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на каноэ по мангровым лесам и пещерам — 500–1000 батов за каноэ (вмещает 2–3 чел.).
- Острова Бонда с высадкой на пляж — 400 батов.
- Обед в деревне Пани.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пхукет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия для погружения в ритм и вайб Тая! Ростислав прекрасно владеет материалом, знает нюансы и потайные тропы, умеет не навязать, а заинтересовать. Дети от 5 до 16 лет в
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Заказали экскурсию у Елены и Ростислава и не пожалели. Познавательно, насыщенно, интересно. Ростислав прекрасный рассказчик. Видно, что любит Таиланд, интересуется его культурой, историей, жизнью простых тайцев. С удовольствием делится знаниями
+2
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу выразить благодарность за проведенную экскурсию. гид Алексей -очень интересно рассказал о локациях и местных жителях. Программа экскурсии очень обширная. Смотровая площадка и виды вокруг завораживают (наверное это одно из самых красивых мест, которое мы видели). Дети очень впечатлились деревней морских цыган и пещерами.
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасный маршрут и гид Ростислав!
Дочка 8-лет осталась в восторге от пещер и видов, а я от рассказов о Тайланде и жителях.
Рекомендую и взрослым и детям!
Дочка 8-лет осталась в восторге от пещер и видов, а я от рассказов о Тайланде и жителях.
Рекомендую и взрослым и детям!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пхукета
Похожие экскурсии на «Сказки Пханг Нга: деревня на воде, бродячие деревья и пещера-шкатулка»
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочная провинция Пханг Нга: путешествие из Пхукета
Прокатиться на длиннохвостой лодке, полюбоваться карстовыми горами и посетить остров Джеймса Бонда
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от $300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на сапах по островам и пещерам провинции Пханг Нга
Невероятный день наедине с заповедными местами
Начало: В вашем отеле на Пхукете
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
$150 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Пханг Нга: по суше и на море
Объехать одну из самых живописных провинций Таиланда на лодке и автомобиле за 1 день
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от $293
$390 за всё до 4 чел.
Групповая
до 21 чел.
Чудеса провинции Пханг Нга
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$100 за человека
от $490 за экскурсию