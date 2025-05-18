Что вас ожидает

Саммет Нангши — смотровая площадка с изобилием сказочных локаций для ваших фото и видео. Не удивляйтесь, если в вашей голове сама собой заиграет знаменитая мелодия Селин Дион из фильма «Титаник». Вы воспарите над землёй от головокружительных видов, которые откроются перед вами!

Деревня Пани Ураклавой на воде. Пройдёмся по улочкам, оценим дизайн и стиль оформления местных домов, понаблюдаем, чем заняты женщины — хранительницы очага — в отсутствии мужей-рыбаков. При желании зайдём в кафе на обед.

Мангровая лагуна. Это, пожалуй, самое таинственное место на нашем маршруте. Именно здесь мы встретим бродячие деревья со спускающимися с ветвей воздушными корнями. Сложно представить, но эти деревья действительно ходят. Вы узнаете, почему такое явление происходит в природе.

Изумрудные пещеры. Их размеры насколько огромные, что внутри чувствуешь себя жителем малахитовой шкатулки. Вы полюбуетесь огромным каменным цветком в виде колодца с пресной водой и узнаете, кто может спать в самых тёмных уголках шкатулки.

Организационные детали

Часть поездки проходит на комфортабельном легковом автомобиле, часть — на лодке.

Возможно проведение экскурсии для 5-6 человек. Подробности обсуждайте заранее в переписке.

Трансфер из Као Лака оплачивается дополнительно.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)