Окунуться в волшебный мир одной из самых живописных провинций Таиланда и открыть её тайны
Провинция Пханг-Нга — скрытая жемчужина Королевства. На экскурсии мы покажем вам самые необычные места, которые оставят неизгладимое впечатление. Вы увидите бродячие деревья и узнаете, почему они ходят. Побываете в деревне на воде и понаблюдаете за бытом местных жительниц. Отыщете каменный цветок в пещере и сделаете яркие фото на смотровой площадке.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Саммет Нангши — смотровая площадка с изобилием сказочных локаций для ваших фото и видео. Не удивляйтесь, если в вашей голове сама собой заиграет знаменитая мелодия Селин Дион из фильма «Титаник». Вы воспарите над землёй от головокружительных видов, которые откроются перед вами!
Деревня Пани Ураклавой на воде. Пройдёмся по улочкам, оценим дизайн и стиль оформления местных домов, понаблюдаем, чем заняты женщины — хранительницы очага — в отсутствии мужей-рыбаков. При желании зайдём в кафе на обед.
Мангровая лагуна. Это, пожалуй, самое таинственное место на нашем маршруте. Именно здесь мы встретим бродячие деревья со спускающимися с ветвей воздушными корнями. Сложно представить, но эти деревья действительно ходят. Вы узнаете, почему такое явление происходит в природе.
Изумрудные пещеры. Их размеры насколько огромные, что внутри чувствуешь себя жителем малахитовой шкатулки. Вы полюбуетесь огромным каменным цветком в виде колодца с пресной водой и узнаете, кто может спать в самых тёмных уголках шкатулки.
Организационные детали
- Часть поездки проходит на комфортабельном легковом автомобиле, часть — на лодке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Прогулка на каноэ по мангровым лесам и пещерам — 500–1000 батов за каноэ (вмещает 2–3 чел.).
- Острова Бонда — 400 батов.
- Обед в деревне Пани.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу/фридайвингу, и Елена — доцент, кандидат наук. Более 10 лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
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