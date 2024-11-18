В ходе этой невероятно фотогеничной программы вас ожидают не только знаменитые смотровые с фантастическими панорамами, но и шедевры храмового зодчества, потрясающие природные уголки. Так что заряжайте фотоаппараты и будьте готовы восхищаться всю дорогу!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
На этой экскурсии вы очаруетесь восхитительными видами тайского курорта и устроите оригинальную фотосессию. Посетим следующие локации Пхукета:
- Большой Будда — must see на острове. Если вы желаете прикоснуться к местной культуре, этот храм непременно стоит увидеть. Тут же возвышается 45-метровая фигура Будды из мрамора, а по соседству расположилась одна из знаменитых смотровых. В эту локацию нас приведёт 6-километровая извилистая дорога, преодолев которую, насладимся красотой и умиротворением.
- Смотровая площадка Карон расположилась между тремя известными пляжами. Ката-Карон — миниатюрная обзорная в виде уютной беседки. Инфраструктуры здесь немного: сувенирный мини-рынок, несколько торговцев соками и мороженым, автостоянка.
- Мыс Промтхеп — пожалуй, наипопулярнейшее туристическое место. В этой раскрученной точке Пхукета многолюдно всё время. Совсем рядом есть маяк и буддийский монастырь, а также гостей встречает ресторан. К слову, закаты здесь просто фантастика!
- Смотровая площадка Ветряк расположилась между пляжами Януи и Най Харн. Она совсем небольшая, народу мало, что позволит полюбоваться окрестными видами с комфортом, тем более что с этой обзорной точки отлично просматривается остров Ман.
- Смотровая площадка Панва на одноимённом мысе представляет собой двухуровневую башню. Также эта локация носит название «Башня Као Кхад». Вы получите превосходный обзор южной и восточной частей Пхукета. На этажах башни размещены 8 карт на разных языках, чтобы туристы-иностранцы смогли понять, что именно они созерцают с этой точки. Ниже по склону открыт ресторан с заманчивым названием «Best Food Good View».
- Ранг Хилл подарит шанс охватить взглядом южную часть острова с Пхукет-тауном и Большим Буддой. Здешняя живописная природа привлекает не только путешественников, но и обезьян. Так что не забудьте бананы для новых знакомых. На локации есть рестораны, где можно передохнуть после прогулки по парку.
- Гора обезьян позволит точно увидеть приматов, если это не вышло на Ранг Хилл. Стоит быть начеку: хвостатые друзья не гнушаются воровством (не дразните их, не подпускайте близко к вещам, держите карманы и сумки закрытыми).
- Смотровая площадка храма Ко Сире. Храм построен на маленьком острове, соединённом с Пхукетом переправой. Тут очень спокойно и комфортно. От храма разворачиваются чудесные виды острова, а при ясной погоде можно разглядеть даже острова Пхи-Пхи.
- Смотровая площадка Чёрная скала находится над обрывом, что добавляет остроты ощущений. Добираться до неё предстоит по короткой, но довольно крутой лесной тропинке (подъём займет около 10 минут).
- Смотровая площадка Лаем Синг — одна из первых смотровых, которую гости встречают по дороге из аэропорта к самым известным курортным районам побережья. Здесь прекрасный обзор пляжей Лаем Синг и Камала, окрестных гор. Важная информация: Что рекомендуем взять с собой?
- Перекус или деньги, чтобы пообедать в ресторане во время экскурсии.
- Фото- и видеокамеру, чтобы сделать красивые фотографии.
Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Будда (The Big Buddha)
- Смотровая площадка Карон (Karon Viewpoint)
- Мыс Промтхеп (Promthep Cape): маяк и буддийский монастырь
- Смотровая площадка Ветряк (Windmill Viewpoint): остров Ман
- Смотровая площадка Панва (Panwa Viewpoint): южная и восточная части Пхукета
- Ранг Хилл (Rang Hill): южная часть острова с Пхукет-тауном и Большим Буддой
- Гора обезьян (Monkey Hill)
- Смотровая площадка храма Ко Сире (Wat Ko Si Reа): острова Пхи-Пхи
- Смотровая площадка Чёрная скала (Black Rock Viewpoint)
- Смотровая площадка Лаем Синг (Laem Singh Viewpoint): пляжи Лаем Синг и Камала, окрестные горы
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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