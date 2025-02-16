Проведите насыщенный день на живописных островах Ко Рача Яй и Коралловом! Отдых на белоснежных пляжах, сноркелинг в кристальных водах, тайский обед и свободное время для купания и фотографий. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природной красотой и расслабиться.
Описание водной прогулкиНезабываемый день в окружении красоты тропической природы! Отправьтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Рача Яй и Коралловый, где вас ждут кристально чистые воды и белоснежные пляжи! Погружение в подводный мир, расслабляющий отдых на побережье, тайский обед и прогулка по живописным местам создадут идеальный баланс между активностью и релаксом. Этот тур доступен с понедельника по воскресенье и предлагает насыщенный день с разнообразными активностями:
- Начнется ваше путешествие с трансфера на пирс Чалонг, откуда катер доставит вас на живописный остров Ко Рача Яй.
- Здесь вы сможете расслабиться на пляже или заняться сноркелингом в кристально чистых водах.
- После вкусного тайского обеда на острове, тур продолжится на Коралловом острове, где у вас будет время для купания, отдыха или фотосъемки.
• Вечером возвращение в отель с яркими впечатлениями и красивыми фотографиями. Важная информация:
- Расписание может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий в день вашего мероприятия.
- Дети в возрасте от 0 до 1 года, участники в возрасте 60+, беременные женщины и люди с любыми медицинскими или физическими ограничениями не допускаются к участию в этом туре из-за страхового полиса. В этом случае оператор оставляет за собой право отказать в обслуживании по соображениям безопасности (возврат средств не производится).
- Вегетарианское питание доступно по запросу, пожалуйста, укажите ваши особые диетические требования при бронировании.
Каждый день с 7:00 до 8:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Тайский обед
- Трансфер от отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер, из некоторых районов Пхукета
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00 до 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Расписание может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий в день вашего мероприятия
- Дополнительная информация:
- Дети в возрасте от 0 до 1 года, участники в возрасте 60+, беременные женщины и люди с любыми медицинскими или физическими ограничениями не допускаются к участию в этом туре из-за страхового полиса. В этом случае оператор оставляет за собой право отказать в обслуживании по соображениям безопасности (возврат средств не производится)
- Вегетарианское питание доступно по запросу, пожалуйста, укажите ваши особые диетические требования при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Пхукета
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейные приключения на Пхукете
Полетать на зиплайне, покорить джунгли на квадроцикле, погонять на карте
Начало: У вашего отеля, виллы или в другом удобном вам мес...
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
скидка
29%
8 часов
Водная прогулка
Лучший выборКорал и Рача Яй: путешествие на острова
Прокатиться на скоростном катере, искупаться и поснорклить у кораллового рифа на групповой экскурсии
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
66$47 за человека
7 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
К островам Ko Xe и Рача Яй: добро пожаловать в тропический рай
Безмятежный снорклинг на островах и фотоохота на варанов
Начало: На пирсе Чайлонг
Завтра в 09:00
17 фев в 09:00
$820 за всё до 6 чел.