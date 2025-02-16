Тропический рай: Ко Рача Яй и Коралловый остров - день приключений и отдыха

Проведите насыщенный день на живописных островах Ко Рача Яй и Коралловом! Отдых на белоснежных пляжах, сноркелинг в кристальных водах, тайский обед и свободное время для купания и фотографий. Идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природной красотой и расслабиться.
Тропический рай: Ко Рача Яй и Коралловый остров - день приключений и отдыха
Тропический рай: Ко Рача Яй и Коралловый остров - день приключений и отдыха
Тропический рай: Ко Рача Яй и Коралловый остров - день приключений и отдыха
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 07:00, 08:00

Описание водной прогулки

Незабываемый день в окружении красоты тропической природы! Отправьтесь в увлекательное путешествие на острова Ко Рача Яй и Коралловый, где вас ждут кристально чистые воды и белоснежные пляжи! Погружение в подводный мир, расслабляющий отдых на побережье, тайский обед и прогулка по живописным местам создадут идеальный баланс между активностью и релаксом. Этот тур доступен с понедельника по воскресенье и предлагает насыщенный день с разнообразными активностями:
  • Начнется ваше путешествие с трансфера на пирс Чалонг, откуда катер доставит вас на живописный остров Ко Рача Яй.
  • Здесь вы сможете расслабиться на пляже или заняться сноркелингом в кристально чистых водах.
  • После вкусного тайского обеда на острове, тур продолжится на Коралловом острове, где у вас будет время для купания, отдыха или фотосъемки.

• Вечером возвращение в отель с яркими впечатлениями и красивыми фотографиями. Важная информация:

  • Расписание может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий в день вашего мероприятия.
  • Дети в возрасте от 0 до 1 года, участники в возрасте 60+, беременные женщины и люди с любыми медицинскими или физическими ограничениями не допускаются к участию в этом туре из-за страхового полиса. В этом случае оператор оставляет за собой право отказать в обслуживании по соображениям безопасности (возврат средств не производится).
  • Вегетарианское питание доступно по запросу, пожалуйста, укажите ваши особые диетические требования при бронировании.

Каждый день с 7:00 до 8:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Тайский обед
  • Трансфер от отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Трансфер, из некоторых районов Пхукета
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 7:00 до 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Расписание может меняться в зависимости от дорожных и погодных условий в день вашего мероприятия
  • Дополнительная информация:
  • Дети в возрасте от 0 до 1 года, участники в возрасте 60+, беременные женщины и люди с любыми медицинскими или физическими ограничениями не допускаются к участию в этом туре из-за страхового полиса. В этом случае оператор оставляет за собой право отказать в обслуживании по соображениям безопасности (возврат средств не производится)
  • Вегетарианское питание доступно по запросу, пожалуйста, укажите ваши особые диетические требования при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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