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О Ольга Очень красивые острова, можно спокойно отдохнуть, поплавать. Также тут вкусно кормят.

Мы попали в непогоду, так что было немного не до этого. Но мы обошли весь остров корал, нашли Туканов, посмотрели на заброшенные отели. Очень интересный остров. Много локаций для фотографий Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей читать дальше уменьшить съездили. У всех разные впечатления но всем понравилось. Дружно посетили все острова, просто восторг. Всё объять не успели, в следующем году продолжим. Жди в марте нас Пхукет и Николай!!! Советую десять из десяти Отдыхали веселой и большой компанией, очень понравилось! Агенство на высшем уровне, организация супер, больше всего понравилось общение, индивидуальный подход и естественно цены! Хороший выбор развлечений, с парнями на отличную рыбалку Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария 09 октября ездили на экскурсию "Остров Рача и Коралловый. Экскурсия очень понравилась: все чётко, время пролетело незаметно, ни капельки не устали, чувствовали после экскурсии прилив сил. Отдельное спасибо гиду Лине. Она большая умничка, во время поездки все организовала классно, с заботой о путешественниках + тайминг отличный + приятно было пообщаться. С удовольствием поехали бы с Линой снова. 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

P Petr 👍👍👍 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Андрей К организации вопросов нет, забрали, посадили в лодку, поплыли. Все четко по времени, все активности по расписанию, достаточно свободного времени. Сопровождающий Степан всегда где-то рядом, все объяснял, рассказывал. Острова побиты цунами, до конца еще не оправились, но виды красивые. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет