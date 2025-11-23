Проходите на борт нашего корабля — мы отплываем к островам Райа и Коралловый. Это идеальное место для пляжного отдыха — лазурное море и белоснежный песок. А еще здесь можно плавать с маской или совершать погружения с аквалангом. Среди кораллов обитает множество разноцветных рыбок!
Описание экскурсииЧто вас ждет За южным побережьем Пхукета есть много маленьких удивительно красивых островов. Коралловый остров и остров Рача - настоящий рай для аквалангистов и любителей пляжного отдыха. Коралловый остров - это прекрасные белые пляжи с кристально чистой водой и множеством тропических рыб, которых можно покормить. Также несколько тихих бухт. На острове можно заняться дайвингом (лицензия не нужна), покататься на банане, полетать на парашюте. Эти развлечения здесь дешевле, чем на Пхукете. Остров Рача - красивый, с чистейшей водой, белым песком и коралловым разнообразием остров. Это место даже называют «мини Симиланы». Отличная возможность заглянуть в рай, не уезжая далеко от Пхукета. На острове Райя есть несколько маленьких бухт и 2 больших пляжа: Bungalo Bay и Siam bay. Rachaa и Coral привлекают дайвингистов и любителей снорклинга своей кристально чистой водой и относительно небольшой глубиной, которая подходит и для обучения дайвингу, и для ныряния с маской и трубкой. Важная информация:
- Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту).
- Экскурсия не подходит женщинам в период беременности.
Ежедневно в 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Рача
- Коралловый остров
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги англоговорящего сопровождающего
- Прохладительные напитки и фрукты на борту катера
- Оборудование для снорклинга (маски и трубки)
- Обед
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Внимание! Экскурсия оплачивается заранее в полном объёме напрямую организаторам (наличными батами или рублями переводом на карту)
- Экскурсия не подходит женщинам в период беременности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень красивые острова, можно спокойно отдохнуть, поплавать. Также тут вкусно кормят.
Мы попали в непогоду, так что было немного не до этого. Но мы обошли весь остров корал, нашли Туканов, посмотрели на заброшенные отели. Очень интересный остров. Много локаций для фотографий
Мы попали в непогоду, так что было немного не до этого. Но мы обошли весь остров корал, нашли Туканов, посмотрели на заброшенные отели. Очень интересный остров. Много локаций для фотографий
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С
Отдыхали веселой и большой компанией, очень понравилось! Агенство на высшем уровне, организация супер, больше всего понравилось общение, индивидуальный подход и естественно цены! Хороший выбор развлечений, с парнями на отличную рыбалку
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М
09 октября ездили на экскурсию "Остров Рача и Коралловый. Экскурсия очень понравилась: все чётко, время пролетело незаметно, ни капельки не устали, чувствовали после экскурсии прилив сил. Отдельное спасибо гиду Лине. Она большая умничка, во время поездки все организовала классно, с заботой о путешественниках + тайминг отличный + приятно было пообщаться. С удовольствием поехали бы с Линой снова. 😊
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P
👍👍👍
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А
К организации вопросов нет, забрали, посадили в лодку, поплыли. Все четко по времени, все активности по расписанию, достаточно свободного времени. Сопровождающий Степан всегда где-то рядом, все объяснял, рассказывал. Острова побиты цунами, до конца еще не оправились, но виды красивые.
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Ю
Остров Рача - супер! Водичка, песок, людей не так много! Накупались, рыбок насмотрелись, и времени было предостаточно на всё! На второй остров уже сил не хватило у нас, было лениво… но это из-за дикой жары. Степану отдельное спасибо за Сопровождение на экскурсии! Рекомендую всем!
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Входит в следующие категории Пхукета
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