Ужин в небе над Пхукетом

Гастрономический опыт с панорамным видом на остров
Это не экскурсия и не шоу, а редкий формат: ужин на высоте 50 метров с видами на остров.

Вы получите новый опыт, насладитесь блюдами по выбранному меню — морепродукты, мясной или тайский сет — и понаблюдаете за основными достопримечательностями Пхукета с воздуха.
Описание экскурсии

  • Ужин на высоте 50 метров с панорамным видом на Пхукет — днём, на закате или вечером.
  • Последовательная подача 4 блюд по выбранному сет-меню.
  • Индивидуальное внимание команды шефа на протяжении всего ужина, рассказы о достопримечательностях и районах Пхукета, которые видно с высоты платформы.
  • Дополнительные услуги по желанию: поздравления, фото- и видеосъёмка, цветы, частные мероприятия.

Организационные детали

  • В стоимость включено: место за столом, обслуживание команды и ужин по выбранному сет-меню (морепродукты, мясной или тайский сет).
  • Напитки не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте.
  • Программа 12+. Все гости фиксируются индивидуальными ремнями безопасности.
  • Возможно заказать допуслуги: фото- и видеосъёмка, поздравления с днем рождения, цветы — подробности в переписке.
  • Рекомендуется удобная одежда и обувь без каблуков.
  • До площадки вам необходимо добраться самостоятельно.

ежедневно в 15:30, 17:30, 19:30 и 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Ужин в 15:30 / 19:30 / 21:00$125
Ужин в 17:30$157
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У пляжа Карон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30, 17:30, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы предлагаем гастрономический ужин на платформе, поднятой краном на высоту около 50 метров. Гости размещаются за фиксированным столом с полной сервировкой, пристёгиваются ремнями безопасности и проводят ужин в воздухе с
панорамным видом на Пхукет. Это не экстремальный аттракцион и не шоу. Основной акцент сделан на еде, сервисе. Меню готовится и шефом и командой прямо на платформе, блюда подаются последовательно, как в ресторане. Программа подходит тем, кто ищет необычный формат впечатлений. Это опыт, который ценят не за адреналин, а за сочетание кухни, вида и ощущения момента.

