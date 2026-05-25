Это не экскурсия и не шоу, а редкий формат: ужин на высоте 50 метров с видами на остров.
Вы получите новый опыт, насладитесь блюдами по выбранному меню — морепродукты, мясной или тайский сет — и понаблюдаете за основными достопримечательностями Пхукета с воздуха.
Описание экскурсии
- Ужин на высоте 50 метров с панорамным видом на Пхукет — днём, на закате или вечером.
- Последовательная подача 4 блюд по выбранному сет-меню.
- Индивидуальное внимание команды шефа на протяжении всего ужина, рассказы о достопримечательностях и районах Пхукета, которые видно с высоты платформы.
- Дополнительные услуги по желанию: поздравления, фото- и видеосъёмка, цветы, частные мероприятия.
Организационные детали
- В стоимость включено: место за столом, обслуживание команды и ужин по выбранному сет-меню (морепродукты, мясной или тайский сет).
- Напитки не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте.
- Программа 12+. Все гости фиксируются индивидуальными ремнями безопасности.
- Возможно заказать допуслуги: фото- и видеосъёмка, поздравления с днем рождения, цветы — подробности в переписке.
- Рекомендуется удобная одежда и обувь без каблуков.
- До площадки вам необходимо добраться самостоятельно.
ежедневно в 15:30, 17:30, 19:30 и 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Ужин в 15:30 / 19:30 / 21:00
|$125
|Ужин в 17:30
|$157
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У пляжа Карон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:30, 17:30, 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы предлагаем гастрономический ужин на платформе, поднятой краном на высоту около 50 метров. Гости размещаются за фиксированным столом с полной сервировкой, пристёгиваются ремнями безопасности и проводят ужин в воздухе с
