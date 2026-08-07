Вас ждёт насыщенное путешествие к трём абсолютно разным храмовым комплексам. В одном вы полюбуетесь статуей Богини милосердия. В другом — пышным убранством самой высокой пагоды в Таиланде. Третий храмовый комплекс удивит вас. Этот монастырь в скале малознаком даже опытным путешественникам. По пути заострим внимание на укладе жизни тайских деревень, мимо которых будет пролегать маршрут.
Описание экскурсии
Вы составите наиболее полное представление о разнообразии храмовой архитектуры Таиланда и лучше поймёте особенности здешнего буддизма — узнаете, откуда в нём взялись боги и как это связано с китайской культурой.
План путешествия:
- Начнём утро со смотровой площадки храмового комплекса в Пханг Нга: оттуда вам откроется вид на статую Будды, защищаемого во время медитации королём нагов, и статую китайской Богини милосердия Куан Им.
- Облик второго комплекса напоминает индийский храм Махабоджи в Болхгайе — одном из четырёх святых мест, связанных с жизнью Будды. Центральная чеди, покрытая сусальным золотом, считается самой высокой пагодой в Таиланде. Внутри неё мы рассмотрим великолепное убранство и статую сидящего Будды с животными из тайского лунного календаря.
- Отдельного внимания заслужит огромная 30-метровая статуя бессмертного монаха Luang Pu Suat с жемчужиной в руках. Вы узнаете, что она символизирует и о чём люди просят возле неё.
- Последним мы посетим храмовый комплекс — монастырь в скале с кельями, в которых и сегодня уединяются монахи
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер из вашего отеля на Пхукете, услуги гида, билеты в храмовые комплексы, вода
- Остаток за экскурсию оплачивается при встрече гиду наличными тайскими батами, или переводом на тайский счет (детали уточняйте у организатора дополнительно)
- Дополнительно оплачивается питание в предложенных гидом кафе по маршруту, в том числе на берегу моря
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
Входит в следующие категории Пхукета
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