Увидеть храмы Пханг Нга и Краби, а в них - статуи Будды, богини милосердия и бессмертного монаха
Вас ждёт насыщенное путешествие к трём абсолютно разным храмовым комплексам. В одном вы полюбуетесь статуей богини милосердия. В другом — пышным убранством самой высокой пагоды в Таиланде. Третий храм удивит вас сияющей белизной.
Мы поговорим об особенностях каждого, а по пути заострим внимание на укладе жизни тайских деревень, мимо которых будет пролегать маршрут.
Мы поговорим об особенностях каждого, а по пути заострим внимание на укладе жизни тайских деревень, мимо которых будет пролегать маршрут.
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Описание
Что вас ожидает
- В течение дня мы посетим три совершенно разных храмовых комплекса, находящихся на возвышениях в провинциях Пханг Нга и Краби. Начнём утро со смотровой площадки храма Банг Рианг в Пханг Нга: оттуда вам откроется вид на статую Будды, защищаемого во время медитации королём нагов, и статую китайской богини милосердия Куан Им.
- Облик второго комплекса напоминает индийский храм Махабоджи в Болхгайе — одном из четырёх святых мест, связанных с жизнью Будды. Центральная чеди, покрытая сусальным золотом, считается самой высокой пагодой в Таиланде. Внутри неё мы рассмотрим великолепное убранство и статую сидящего Будды с животными из тайского лунного календаря.
- Отдельного внимания заслужит огромная 30-метровая статуя бессмертного монаха Luang Pu Suat с жемчужиной в руках. Вы узнаете, что она символизирует и о чём люди просят возле неё.
- Последним мы посетим белоснежный храмовый комплекс на горе в провинции Краби. К нему ведёт лестница, символизирующая путь Будды, и придётся немного постараться, чтобы подняться на вершину. Зато с высоты вам откроется ошеломительный вид на Краби Таун.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включены: трансфер из вашего отеля на Пхукете, услуги гида, билеты в храмовые комплексы, вода.
- Дополнительно оплачивается питание в предложенных гидом кафе по маршруту, в том числе на берегу моря.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу/фридайвингу, и Елена — доцент, кандидат наук. Более 10 лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
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