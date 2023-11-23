Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда

Увидеть храмы Пханг Нга и Краби, а в них - статуи Будды, богини милосердия и бессмертного монаха

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Вас ждёт насыщенное путешествие к трём абсолютно разным храмовым комплексам. В одном вы полюбуетесь статуей богини милосердия. В другом — пышным убранством самой высокой пагоды в Таиланде. Третий храм удивит вас сияющей белизной.

Мы поговорим об особенностях каждого, а по пути заострим внимание на укладе жизни тайских деревень, мимо которых будет пролегать маршрут.
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Восхождение к 3 разным храмам двух провинций Таиланда
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • В течение дня мы посетим три совершенно разных храмовых комплекса, находящихся на возвышениях в провинциях Пханг Нга и Краби. Начнём утро со смотровой площадки храма Банг Рианг в Пханг Нга: оттуда вам откроется вид на статую Будды, защищаемого во время медитации королём нагов, и статую китайской богини милосердия Куан Им.
  • Облик второго комплекса напоминает индийский храм Махабоджи в Болхгайе — одном из четырёх святых мест, связанных с жизнью Будды. Центральная чеди, покрытая сусальным золотом, считается самой высокой пагодой в Таиланде. Внутри неё мы рассмотрим великолепное убранство и статую сидящего Будды с животными из тайского лунного календаря.
  • Отдельного внимания заслужит огромная 30-метровая статуя бессмертного монаха Luang Pu Suat с жемчужиной в руках. Вы узнаете, что она символизирует и о чём люди просят возле неё.
  • Последним мы посетим белоснежный храмовый комплекс на горе в провинции Краби. К нему ведёт лестница, символизирующая путь Будды, и придётся немного постараться, чтобы подняться на вершину. Зато с высоты вам откроется ошеломительный вид на Краби Таун.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включены: трансфер из вашего отеля на Пхукете, услуги гида, билеты в храмовые комплексы, вода.
  • Дополнительно оплачивается питание в предложенных гидом кафе по маршруту, в том числе на берегу моря.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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