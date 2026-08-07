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К 3 храмам Таиланда - из Пхукета

Увидеть храмы Пханг Нга и Краби, а в них - статуи Будды, Богини милосердия и бессмертного монаха
Вас ждёт насыщенное путешествие к трём абсолютно разным храмовым комплексам. В одном вы полюбуетесь статуей Богини милосердия. В другом — пышным убранством самой высокой пагоды в Таиланде. Третий храмовый комплекс удивит вас. Этот монастырь в скале малознаком даже опытным путешественникам. По пути заострим внимание на укладе жизни тайских деревень, мимо которых будет пролегать маршрут.
К 3 храмам Таиланда - из Пхукета
К 3 храмам Таиланда - из Пхукета
К 3 храмам Таиланда - из Пхукета

Описание экскурсии

Вы составите наиболее полное представление о разнообразии храмовой архитектуры Таиланда и лучше поймёте особенности здешнего буддизма — узнаете, откуда в нём взялись боги и как это связано с китайской культурой.

План путешествия:

  • Начнём утро со смотровой площадки храмового комплекса в Пханг Нга: оттуда вам откроется вид на статую Будды, защищаемого во время медитации королём нагов, и статую китайской Богини милосердия Куан Им.
  • Облик второго комплекса напоминает индийский храм Махабоджи в Болхгайе — одном из четырёх святых мест, связанных с жизнью Будды. Центральная чеди, покрытая сусальным золотом, считается самой высокой пагодой в Таиланде. Внутри неё мы рассмотрим великолепное убранство и статую сидящего Будды с животными из тайского лунного календаря.
  • Отдельного внимания заслужит огромная 30-метровая статуя бессмертного монаха Luang Pu Suat с жемчужиной в руках. Вы узнаете, что она символизирует и о чём люди просят возле неё.
  • Последним мы посетим храмовый комплекс — монастырь в скале с кельями, в которых и сегодня уединяются монахи

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер из вашего отеля на Пхукете, услуги гида, билеты в храмовые комплексы, вода
  • Остаток за экскурсию оплачивается при встрече гиду наличными тайскими батами, или переводом на тайский счет (детали уточняйте у организатора дополнительно)
  • Дополнительно оплачивается питание в предложенных гидом кафе по маршруту, в том числе на берегу моря
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов на Пхукете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 268 туристов
Ростислав — руководитель собственной компании, журналист, а также инструктор по дайвингу и фридайвингу; Елена — доцент, кандидат наук. Более 14 лет мы постоянно живём и работаем на Пхукете. Этот опыт позволяет
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нам организовывать разведывательные экспедиции и создавать авторские маршруты, которые отличаются необычными локациями и минимально пересекаются с направлениями массового туризма. В нашем профессиональном портфолио — работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете и странах Юго-Восточной Азии: Малайзии, Сингапуре, Камбодже, Лаосе и Таиланде — от Пхукета и Бангкока до северных провинций и малоизвестных островных и материковых маршрутов страны. Мы предлагаем индивидуальные авторские туры, экскурсии, сафари, дайвинг и обучение с получением международного сертификата. Мы постоянно работаем над тем, чтобы маршруты оставались насыщенными, продуманными и действительно уникальными.

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