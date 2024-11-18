Приглашаем вас отдохнуть необычно, добавив в пляжный релакс каплю экстрима! Вас ожидает освежающая прогулка на борту скоростного катера, а дружескую компанию вам составят капитан и профессиональный инструктор по дайвингу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание водной прогулкиМорская жизнь Наш путь лежит в открытое море, где после обязательного инструктажа вы совершите незабываемое погружение в фантастические глубины Андаманского моря и изучите его ярких обитателей, отдохнёте, позагораете, уделите время снорклингу. Непременно остановимся на роскошном пляже: здесь невероятно чистая вода и белоснежный песок. Что вас ждёт? Цель нашего приключения в первую очередь — дайвинг.
- Инструктор предоставит вам курс экспресс-обучения, поможет с правильным обращением с оборудованием и научит базовым навыкам подводного жестового языка.
- Далее предусмотрено погружение с аквалангом в Андаманское море на глубину до 12-ти метров. Разнообразные растения и рыбки всех цветов радуги неизменно впечатляют туристов.
• В свободное время можно поплавать с маской или насладиться отдыхом под ласковым солнцем. Важная информация: Что взять с собой:
- Деньги для оплаты погружения.
- Питьевую воду и перекус.
• Полотенце. Организационные моменты:
- Погружение оплачивается дополнительно.
- Максимальное время погружения — 50 минут.
- Дети допускаются от 10-ти лет.
Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Скоростной катер
- Услуги капитана судна
- Услуги инструктора по дайвингу
Что не входит в цену
- (Обязательные расходы) погружение - $77/чел.
- (По желанию) трансфер до катера и обратно - $50
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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