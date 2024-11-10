Пхукет — крупнейший тайский остров и «плавильный котёл» разных народов, сформировавших его культуру: когда-то здесь был порт Шёлкового пути.
Вы узнаете о прошлом столицы, погуляете по улицам с китайско-португальской архитектурой, рассмотрите граффити. Попробуете роти с карри, 3D-мороженое и сливочное пиво. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Вы узнаете о прошлом столицы, погуляете по улицам с китайско-португальской архитектурой, рассмотрите граффити. Попробуете роти с карри, 3D-мороженое и сливочное пиво. А в роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
- Вы прогуляетесь по Старому городу, известному своими красочными зданиями в стиле китайско-португальской архитектуры
- Узнаете о культуре Пхукет-тауна, ставшего родиной для переселенцев из Китая, Индонезии, Малайзии, Индии и других стран
- Увидите первый отель на Пхукете, получивший мировую известность после фильма «Пляж»
- Услышите историю переулка Романи, который ещё сто лет назад был кварталом красных фонарей, а сейчас признан одной из самых живописных улиц мира
- Заглянете на рынок амулетов, где продают талисманы на все случаи жизни
- Посетите бывший дом губернатора, построенный сотню лет назад, и познакомитесь с другими историческими зданиями
- Найдёте самые интересные граффити, рассказывающие о фирменной кухне Пхукета
Вкусы Пхукета
Местная кухня переплетается с китайской, малайской, индийской и перанаканской. Вы узнаете о самых известных пхукетских блюдах, за которые Пхукет-таун включили в список креативных городов ЮНЕСКО. И сможете попробовать:
- Закуски в заведении со столетней историей
- Блинчики роти с карри в кафе, отмеченном звёздами «Мишлен»
- 3D-мороженое в виде одной из достопримечательностей Пхукета
- Напиток в кофейне, украшенной цветами от пола до потолка, или сливочное пиво в баре по мотивам «Гарри Поттера»
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда и напитки в кафе.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$16
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часовой башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 ноя 2024
Экскурсия с аудиогидом очень понравилась. Удобно, понятно, очень интересно и познавательно. Друзьям уже порекомендовала. Будем и дальше пользоваться вашим приложением. 👍
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