Юг Пхукета за полдня: красота и колорит

С чего начать знакомство с удивительным островом? Всё покажу и расскажу, как местный житель

Юг Пхукета — это концентрация символов острова, но одновременно возможность увидеть его аутентичные уголки. Я приглашаю вас в однодневный тур, в котором будет и то, и другое.

Вы сделаете фото с разных смотровых площадок, навестите Большого Будду, побываете в умиротворяющих буддийских храмах, насладитесь морепродуктами. Откроете традиции тайцев и поймете, за что полюбить Таиланд!
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Юг Пхукета за полдня: красота и колорит
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Маршрут: классика и нетуристические локации

Стартуем от вашего отеля и держим курс на Большого Будду — этот храм считается главной достопримечательностью острова. Вы окажетесь у подножия 45-метровой статуи Будды из бирманского белого мрамора, полюбуетесь видами на весь Пхукет-таун и сделаете вау-фото. А еще загадаете желание в этом сильном месте, когда монах повяжет вам на руку волшебную веревочку — оберег «сай-син».

После отправимся на самый юг Пхукета, где посетим буддийский монастырь, понаблюдаем за монахами, увидим их жилища и кладбище. По пути остановимся на нескольких завораживающих смотровых площадках между морем и горами.

Время перекусить: вас ждет знаменитый рыбный рынок Раваи. При желании можно купить свежую рыбу или морепродукты, которые сразу при вас приготовят на гриле в соседнем ресторанчике.

Узнать Страну улыбок

Я люблю общаться с новыми людьми, с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни на острове вечного лета. Поэтому в путешествии будет много рассказов: об истории государства, о королевской семье, о диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), об обитающих здесь животных (вы знали, что слонам в Таиланде платят пенсию?). Поговорим о быте монахов, о менталитете тайцев и об их еде, конечно: я обязательно подскажу, что и где стоит попробовать.

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов.

Как проходит экскурсия

  • На новом автомобиле комфорт-класса с кондиционером. В машине для вас всегда есть вода и конфеты.
  • Я заберу вас из отеля (пляжи Патонг, Ката, Карон) и после экскурсии привезу обратно
  • Если возможность начать экскурсию в такое время, чтобы встретить рассвет на Биг Будде, увидеть и покормить местных обезьянок. Эта опция без доплаты.

Дополнительные расходы

  • Обед
  • При желании за 100 бат можно будет покормить слоника и сфотографироваться с ним
  • Трансфер с севера Пхукета при необходимости — 600 бат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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