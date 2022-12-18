Стартуем от вашего отеля и держим курс на Большого Будду — этот храм считается главной достопримечательностью острова. Вы окажетесь у подножия 45-метровой статуи Будды из бирманского белого мрамора, полюбуетесь видами на весь Пхукет-таун и сделаете вау-фото. А еще загадаете желание в этом сильном месте, когда монах повяжет вам на руку волшебную веревочку — оберег «сай-син».
После отправимся на самый юг Пхукета, где посетим буддийский монастырь, понаблюдаем за монахами, увидим их жилища и кладбище. По пути остановимся на нескольких завораживающих смотровых площадках между морем и горами.
Время перекусить: вас ждет знаменитый рыбный рынок Раваи. При желании можно купить свежую рыбу или морепродукты, которые сразу при вас приготовят на гриле в соседнем ресторанчике.
Я люблю общаться с новыми людьми, с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни на острове вечного лета. Поэтому в путешествии будет много рассказов: об истории государства, о королевской семье, о диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), об обитающих здесь животных (вы знали, что слонам в Таиланде платят пенсию?). Поговорим о быте монахов, о менталитете тайцев и об их еде, конечно: я обязательно подскажу, что и где стоит попробовать.
Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов.