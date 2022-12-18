Юг Пхукета — это концентрация символов острова, но одновременно возможность увидеть его аутентичные уголки. Я приглашаю вас в однодневный тур, в котором будет и то, и другое. Вы сделаете фото с разных смотровых площадок, навестите Большого Будду, побываете в умиротворяющих буддийских храмах, насладитесь морепродуктами. Откроете традиции тайцев и поймете, за что полюбить Таиланд!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут: классика и нетуристические локации

Стартуем от вашего отеля и держим курс на Большого Будду — этот храм считается главной достопримечательностью острова. Вы окажетесь у подножия 45-метровой статуи Будды из бирманского белого мрамора, полюбуетесь видами на весь Пхукет-таун и сделаете вау-фото. А еще загадаете желание в этом сильном месте, когда монах повяжет вам на руку волшебную веревочку — оберег «сай-син».

После отправимся на самый юг Пхукета, где посетим буддийский монастырь, понаблюдаем за монахами, увидим их жилища и кладбище. По пути остановимся на нескольких завораживающих смотровых площадках между морем и горами.

Время перекусить: вас ждет знаменитый рыбный рынок Раваи. При желании можно купить свежую рыбу или морепродукты, которые сразу при вас приготовят на гриле в соседнем ресторанчике.

Узнать Страну улыбок

Я люблю общаться с новыми людьми, с радостью делюсь своими впечатлениями о жизни на острове вечного лета. Поэтому в путешествии будет много рассказов: об истории государства, о королевской семье, о диковинных обычаях и традициях (например, почему нельзя гладить детей по голове и мять купюры), об обитающих здесь животных (вы знали, что слонам в Таиланде платят пенсию?). Поговорим о быте монахов, о менталитете тайцев и об их еде, конечно: я обязательно подскажу, что и где стоит попробовать.

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, солнцезащитный крем, головной убор, солнечные очки и закрытую одежду для посещения храмов.

Как проходит экскурсия

На новом автомобиле комфорт-класса с кондиционером. В машине для вас всегда есть вода и конфеты.

Я заберу вас из отеля (пляжи Патонг, Ката, Карон) и после экскурсии привезу обратно

Если возможность начать экскурсию в такое время, чтобы встретить рассвет на Биг Будде, увидеть и покормить местных обезьянок. Эта опция без доплаты.

Дополнительные расходы