Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова

Окунуться в атмосферу приключения и свободы и понаблюдать за заходом солнца на мысе Промтеп
«Иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине», — говорил Антон Чехов.

Я приглашаю вас испытать это на себе в путешествии на юг Пхукета, откуда открываются живописные виды на Андаманское море.

Мы полюбуемся пейзажами и понаблюдаем, как солнце садится за горизонт, оставляя за собой яркие краски и впечатления.
5
1 отзыв
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами поедем по извилистым дорогам, по пути любуясь природными красотами Пхукета. Заедем на смотровую площадку, с которой открывается завораживающий вид на пляжи Януи и Найн Харн. Оставив в памяти телефона сочные фотографии, отправимся к самой южной точке острова — мысу Промтеп.

Это место притягивает любителей природы и художников, ценящих красоту ослепительных закатов. Здесь мы устроим 10-минутный треккинг, чтобы добраться до видовой точки и занять лучшие места. Понаблюдаем за заходом солнца и, если будет ясная погода, рассмотрим вдали острова Ко Рача Яй и Ной.

Во время нашего путешествия поговорим про Пхукет, его самобытность и преимущества по сравнению с другими местами для отдыха. А также обсудим, как живут и чем занимаются местные жители.

Организационные детали

  • Поедем на байке Honda Click 125i (2022 модельный год) в отличном техническом состоянии
  • Перед стартом я предоставлю вам защитный шлем и проведу инструктаж
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • При участии двух и более человек поедем на автомобиле Mazda 2 (если хотите организовать путешествие на двух и более байках, укажите о своём желании в переписке)
  • При проживании в отдалённых районах острова (пляжи Камала, Сурин, Банг Тао, Най Тон, Май Као) — доплата в размере 300 батов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Malika
16 апр 2024
Во время посещения первой экскурсии, Денис рассказал, что скоро запустится его вторая авторская программа. Мы не задумываясь приобрели посещение второй экскурсии как увидели её в доступе, потому что нам очень
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понравилось на прогулке по старому городу. У нас было большое желание увидеть Большого Будду, Денис скорректировал маршрут и мы там оказались, за что ему огромная благодарность. ☺️ За дополнительную плату Денис забрал нас с отеля на комфортабельном авто, после вернул нас так же в отель, что очень удобно)
Потрясающие виды, романтичный закат, интересные исторические факты Пхукета. Я бы назвала экскурсии с Денисом НЕ банальными в индивидуальном формате, в отличие от тех, что предлагают тур. операторы. У Дениса волшебная энергетика, он в буквальном смысле окутывает вас своей заботой и вниманием, ответит на все ваши вопросы и если на протяжении всего отдыха у вас возникнут вопросы, он очень оперативно отвечает и помогает.

Во время посещения первой экскурсии, Денис рассказал, что скоро запустится его вторая авторская программа. Мы неВо время посещения первой экскурсии, Денис рассказал, что скоро запустится его вторая авторская программа. Мы неВо время посещения первой экскурсии, Денис рассказал, что скоро запустится его вторая авторская программа. Мы не

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