«Иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине», — говорил Антон Чехов. Я приглашаю вас испытать это на себе в путешествии на юг Пхукета, откуда открываются живописные виды на Андаманское море. Мы полюбуемся пейзажами и понаблюдаем, как солнце садится за горизонт, оставляя за собой яркие краски и впечатления.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы с вами поедем по извилистым дорогам, по пути любуясь природными красотами Пхукета. Заедем на смотровую площадку, с которой открывается завораживающий вид на пляжи Януи и Найн Харн. Оставив в памяти телефона сочные фотографии, отправимся к самой южной точке острова — мысу Промтеп.

Это место притягивает любителей природы и художников, ценящих красоту ослепительных закатов. Здесь мы устроим 10-минутный треккинг, чтобы добраться до видовой точки и занять лучшие места. Понаблюдаем за заходом солнца и, если будет ясная погода, рассмотрим вдали острова Ко Рача Яй и Ной.

Во время нашего путешествия поговорим про Пхукет, его самобытность и преимущества по сравнению с другими местами для отдыха. А также обсудим, как живут и чем занимаются местные жители.

Организационные детали