Закат на Пхукете: мотопрогулка в самую южную точку острова
Окунуться в атмосферу приключения и свободы и понаблюдать за заходом солнца на мысе Промтеп
«Иногда при закате солнца видишь что-нибудь необыкновенное, чему не веришь потом, когда это же самое видишь на картине», — говорил Антон Чехов.
Я приглашаю вас испытать это на себе в путешествии на юг Пхукета, откуда открываются живописные виды на Андаманское море.
Мы полюбуемся пейзажами и понаблюдаем, как солнце садится за горизонт, оставляя за собой яркие краски и впечатления.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы с вами поедем по извилистым дорогам, по пути любуясь природными красотами Пхукета. Заедем на смотровую площадку, с которой открывается завораживающий вид на пляжи Януи и Найн Харн. Оставив в памяти телефона сочные фотографии, отправимся к самой южной точке острова — мысу Промтеп.
Это место притягивает любителей природы и художников, ценящих красоту ослепительных закатов. Здесь мы устроим 10-минутный треккинг, чтобы добраться до видовой точки и занять лучшие места. Понаблюдаем за заходом солнца и, если будет ясная погода, рассмотрим вдали острова Ко Рача Яй и Ной.
Во время нашего путешествия поговорим про Пхукет, его самобытность и преимущества по сравнению с другими местами для отдыха. А также обсудим, как живут и чем занимаются местные жители.
Организационные детали
Поедем на байке Honda Click 125i (2022 модельный год) в отличном техническом состоянии
Перед стартом я предоставлю вам защитный шлем и проведу инструктаж
Программа подойдёт взрослым и детям от 12 лет
При участии двух и более человек поедем на автомобиле Mazda 2 (если хотите организовать путешествие на двух и более байках, укажите о своём желании в переписке)
При проживании в отдалённых районах острова (пляжи Камала, Сурин, Банг Тао, Най Тон, Май Као) — доплата в размере 300 батов
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид на Пхукете
Провёл экскурсии для 114 туристов
Меня зовут Денис. С 2018 года я занимаюсь сопровождением путешественников, а также провожу туры и экскурсии. Таиланд — это замечательная страна, с которой я познакомил уже больше сотни путешественников! В своём ремесле предпочитаю индивидуальный и нестандартный подход к людям и делу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Malika
16 апр 2024
Во время посещения первой экскурсии, Денис рассказал, что скоро запустится его вторая авторская программа. Мы не задумываясь приобрели посещение второй экскурсии как увидели её в доступе, потому что нам очень читать дальше
понравилось на прогулке по старому городу. У нас было большое желание увидеть Большого Будду, Денис скорректировал маршрут и мы там оказались, за что ему огромная благодарность. ☺️ За дополнительную плату Денис забрал нас с отеля на комфортабельном авто, после вернул нас так же в отель, что очень удобно) Потрясающие виды, романтичный закат, интересные исторические факты Пхукета. Я бы назвала экскурсии с Денисом НЕ банальными в индивидуальном формате, в отличие от тех, что предлагают тур. операторы. У Дениса волшебная энергетика, он в буквальном смысле окутывает вас своей заботой и вниманием, ответит на все ваши вопросы и если на протяжении всего отдыха у вас возникнут вопросы, он очень оперативно отвечает и помогает.
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