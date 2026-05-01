Нет лучшего способа закончить день, чем отправиться в морской круиз на закате! Эта романтическая прогулка создана для тех, кто в каждом моменте находит красоту и волшебство. Вы поплывёте до мыса Промтеп, по пути наслаждаясь видами Пхукета. Искупаетесь в тёплых волнах, займётесь снорклингом или паддлбордингом. И в золотой час полюбуетесь Андаманским морем и небом над ним.
Описание экскурсииМагия Андаманского моря Что может быть прекраснее, чем проводить день под шёпот волн и золотые лучи заходящего солнца? Приглашаем вас в морское путешествие, которое станет идеальным завершением любого дня на Пхукете. Этот круиз создан для тех, кто умеет ценить красоту в каждом мгновении и ищет гармонию с природой и тёплым морем. Ваше путешествие начнётся с уютной встречи на борту комфортабельного катамарана. Катамаран возьмёт курс вдоль живописного побережья Пхукета. Перед вами будут проплывать изумрудные острова, скалистые мысы и пальмовые рощи, окрашивающиеся в тёплые тона приближающегося заката. Кульминация круиза — мы достигнем легендарного мыса Промтеп — самой южной точки Пхукета и одного из лучших мест в мире для встречи заката. Здесь, в «золотой час», море и небо сливаются в фантастической палитре красок: от огненно-оранжевого до нежно-розового и сиреневого. Важная информация:
- В 15:30 встреча на пирсе Чалонг.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями.
- Всю информацию уточняйте у организатора в чате.
Что включено
- Капитан и команда
- Прохладительные безалкогольные напитки
- Приветственный напиток
- Фруктовая тарелка
- Спасательные жилеты
- Маски для снорклинга
- Полотенца
- 1 саяк
- 1 сапборд
- Страховка
Что не входит в цену
- Еда
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Р8КВ+ФВ5, Чалонг, район Муанг Пхукет, Пхукет 83000
Завершение: R8CV+FV5, Chalong, Mueang Phuket District, Phuket 83000
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
