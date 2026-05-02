На скоростной лодке мы исследуем тайские острова и устроим снорклинг в прозрачной воде. Обсудим, чем питаются, как зарабатывают и какие традиции соблюдают жители островов Яо Яй и Хонг. Вы узнаете о рыболовстве, экосистеме островов и влиянии туризма на быт.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Можно с детьми

Описание экскурсии

7:30 — выезд из отеля и трансфер на пирс Thien Sin

8:00–8:30 — отправление на скоростном катере

8:30–9:30 — пройдём мимо островов Ко Яо Яй и Ко Яо Ной, известных деревенской атмосферой, спокойствием и нетронутой природой. Увидим жилища местных, кокосовые пальмы и мангровые заросли

10:00–12:30 — остров Хонг: отдохнём на белоснежном пляже, поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на лагуну и соседние острова (примерно 10–15 минут в одну сторону, 490 ступеней). Пообедаем с видом на скалы (курица с рисом, овощи и морепродукты)

12:45–13:30 — изумрудная лагуна Пиле среди известняковых скал: купание и снорклинг прямо с катера

13:45–14:30 — небольшой уединённый остров Лао Ладинг: снорклинг и купание, история добычи ласточкиных гнёзд

14:45–15:15 — остров Клонг Хиа. Знакомство с рыбаками и традиционным образом жизни: ловля рыбы и кальмаров с использованием буйволов и сетей

15:30–16:30 — остров Кхай Нок с белым песком: пляж, купание, отдых перед возвращением

17:00–17:30 — возвращение на пирс Thien Sin и трансфер в отель

Организационные детали