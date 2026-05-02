Заповедные острова Краби: Хонг, Лао Ладинг и Клонг Хиа

Насладиться морем, услышать о местных промыслах и пообедать с видом на скалы
На скоростной лодке мы исследуем тайские острова и устроим снорклинг в прозрачной воде. Обсудим, чем питаются, как зарабатывают и какие традиции соблюдают жители островов Яо Яй и Хонг. Вы узнаете о рыболовстве, экосистеме островов и влиянии туризма на быт.
Описание экскурсии

7:30 — выезд из отеля и трансфер на пирс Thien Sin

8:00–8:30 — отправление на скоростном катере

8:30–9:30 — пройдём мимо островов Ко Яо Яй и Ко Яо Ной, известных деревенской атмосферой, спокойствием и нетронутой природой. Увидим жилища местных, кокосовые пальмы и мангровые заросли

10:00–12:30 — остров Хонг: отдохнём на белоснежном пляже, поднимемся на смотровую площадку с панорамным видом на лагуну и соседние острова (примерно 10–15 минут в одну сторону, 490 ступеней). Пообедаем с видом на скалы (курица с рисом, овощи и морепродукты)

12:45–13:30 — изумрудная лагуна Пиле среди известняковых скал: купание и снорклинг прямо с катера

13:45–14:30 — небольшой уединённый остров Лао Ладинг: снорклинг и купание, история добычи ласточкиных гнёзд

14:45–15:15 — остров Клонг Хиа. Знакомство с рыбаками и традиционным образом жизни: ловля рыбы и кальмаров с использованием буйволов и сетей

15:30–16:30 — остров Кхай Нок с белым песком: пляж, купание, отдых перед возвращением

17:00–17:30 — возвращение на пирс Thien Sin и трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля к пирсу и обратно (только из основных районов Пхукета), поездка на лодке, обед на острове Хонг (тайская кухня), жилеты для плавания и снаряжение для снорклинга, перекус: вода, напитки, свежие фрукты
  • Дополнительно оплачивается трансфер из удалённых районов (200–1700 батов за чел. из Nai Harn, Bangtao, Laguna и др.)
  • Транспорт: скоростная лодка на 2 двигателя (спидбот), комфортабельные кресла, навес от солнца, спасательные жилеты на всех пассажиров
  • Ограничения: поездка подходит участникам от 3 лет. Требуется базовый уровень физической активности: будет подъём по лестнице на смотровую площадку. Не рекомендуем: беременным, людям с проблемами позвоночника и тяжёлыми хроническими заболеваниями
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый$132
Детский до 10 лет$127
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля (в одном из основных районов Пхукета)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — Организатор на Пхукете
Провёл экскурсии для 1227 туристов
Я руководитель официального туристического агентства на Пхукете. Мы работаем с 2018 года, проводим индивидуальные и групповые экскурсии. Ждём вас на острове!

