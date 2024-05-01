Что вас ожидает:

Насыщенный день в «пляжном Раю» На экскурсии 11 Островов, вы увидите знаменитые острова Пхи Пхи, остров Джеймса Бонда, бухту Майа Бей, где снимался легендарный фильм «Пляж» с Леонардо Ди

Каприо и другие острова провинции Пханг Нга. Изумрудное море, чистейшие пляжи, острова-скалы, тайные пещеры, красочный подводный мир, снорклинг и купание у бухты Тонсай — и другая красота удивительной природы Таиланда ждёт вас на экскурсии 11 Островов! Важная информация: