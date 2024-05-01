Пхукет — одно из популярных мест отдыха в Таиланде. Но вокруг Пхукета есть множество райских островов с белоснежным песком. Проходите на борт нашего корабля — мы отправляемся в морское путешествие по 11 островам.
Невероятная природа, кристально чистая вода, тайные пещеры, красочный подводный мир — все это ждет вас на нашей экскурсии.
Невероятная природа, кристально чистая вода, тайные пещеры, красочный подводный мир — все это ждет вас на нашей экскурсии.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 06:45
Что вас ожидает:
- Залив Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Панак
- Остров Хонг
- Пещеры Прананг
- Пляж Райлей
- Бухта Тонсай
- Пещера Викингов
- Лагуна Пиле
- Бухта Ло Сама
- Бухта Майа Бей
- Остров Бамбу
- Остров Майтон
- Пляж с обезьянами
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
Насыщенный день в «пляжном Раю» На экскурсии 11 Островов, вы увидите знаменитые острова Пхи Пхи, остров Джеймса Бонда, бухту Майа Бей, где снимался легендарный фильм «Пляж» с Леонардо Ди
Каприо и другие острова провинции Пханг Нга. Изумрудное море, чистейшие пляжи, острова-скалы, тайные пещеры, красочный подводный мир, снорклинг и купание у бухты Тонсай — и другая красота удивительной природы Таиланда ждёт вас на экскурсии 11 Островов! Важная информация:
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам (к вам приедет курьер).
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности.
- Возьмите с собой: купальные принадлежности, солнцезащитные крема, кепки, шляпы, полотенце, фото/видео камера, деньги на сувениры и личные расходы.
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами. Обращаем ваше внимание - вам необходимо внести предоплату напрямую организаторам экскурсии, либо онлайн перевод, либо наличными (к вам приедет курьер, принимаются только баты). Экскурсия оплачивается заранее в полном объеме.
Понедельник, Вторник, Пятница, Суббота
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (10+)
|$141.70
|Детский (от 4 до 9 лет)
|$125
|Детский (с 0 до 3 лет)
|$0
|Взрослый билет (8+)
|$185
|Детский билет (до 8 лет)
|$100
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Залив Пханг Нга
- Остров Джеймса Бонда
- Остров Панак
- Остров Хонг
- Пещеры Прананг
- Пляж Райлей
- Бухта Тонсай
- Пещера Викингов
- Лагуна Пиле
- Бухта Ло Сама
- Бухта Майа Бей
- Остров Бамбу
- Остров Майтон
- Пляж с обезьянами
Что включено
- Транспорт (автобус и лодка)
- Питание
- Прохладительные напитки и свежие фрукты на борту
- Маски, трубки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Опытные капитан и экипаж
- Спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Вам необходимо связаться с организаторами по номеру +79163637120 в whatsapp или telegram. Не забудьте указать номер заказа на Спутнике
- Внимание! Данный тур проводится только по 100% предоплате напрямую организаторам наличными батами (к вам приедет курьер) или переводом на карту
- Обратите внимание, что морские экскурсии не подходят женщинам в период беременности
- Программа может меняться в связи с погодными условиями или другими непредвиденными обстоятельствами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 мая 2024
Е
Елена
1 мая 2024
А
Алексей
30 апр 2024
Рекомендую всем, очень хорошо организовано, впечатлений море.
Спасибо.
Спасибо.
А
Александр
18 мар 2024
Всё понравилось.
В
Виктор
13 мар 2024
Вчера 12марта были на экскурсии 11 остров! Красота! Наш гид Илья настоящий профи! Очень понравилось! Организация на высоком уровне!
О
Ольга
5 мар 2024
Спасибо, все замечательно!
С
Сергей
16 янв 2024
Понравилась организация экскурсии. Ребята большие молодцы. Учитывают разные мелочи. Экскурсия легкая, красивая. Вкусно покормили на деревне морских цыган - удивило.) Плюс маленькие угощения в виде фруктов на лодке - отличный бонус, мелочь, а приятно. Команда хорошая, гид тоже. Рекомендую.
М
Макарова
11 июня 2023
В
Виолетта
11 июня 2023
С
Станислава
13 мая 2023
Н
Наталия
13 апр 2023
Д
Денисов
12 мар 2023
D
Dmitry
10 мар 2023
B
Brandsch
10 фев 2023
А
Асылбек
9 фев 2023
Хороший тур, но с маленькими детьми тяжело. Большее время занимает дорога между островами, по часу от острова к острову.
Спасибо гиду Алексею за интересное и познавательное сопровождение.
Спасибо гиду Алексею за интересное и познавательное сопровождение.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета
Похожие экскурсии из Пхукета
Групповая
9 часов
К острову Джеймса Бонда - на скоростной лодке
Прокатиться на каноэ, побывать на острове Тапу и увидеть карстовые скалы на групповой экскурсии
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Групповая
10 часов
Из Пхукета - на остров Джеймса Бонда
Посетить несколько островов, поплавать на каноэ и искупаться в открытом море на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 07:30
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$58 за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
На спидботе к звёздным островам: Пхи-Пхи и Краби за один день
Вдохновляющее путешествие по самым популярным и красивым местам Южного Таиланда
Начало: От вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
130$104 за человека