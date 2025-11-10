Иван — ваша команда гидов на Пхукете

Провели экскурсии для 58 туристов

читать дальше Увлекаюсь фото- и видеоискусством. Работал экскурсоводом у туроператора и нашёл своё призвание! Экскурсии для меня — это больше, чем работа, это страсть, которой я делюсь от всей души. Я обожаю удивлять своих гостей и готов создать для вас незабываемое путешествие. Работаю с командой.

Привет! Я Иван. Путешествуя по Таиланду, я открыл для себя Пхукет, и за 9 лет этот остров стал моим родным домом. Я виртуозно управляю байком и с удовольствием научу вас.