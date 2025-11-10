Почувствуйте себя в декорациях фильма «Аватар»! Вы встретите рассвет на смотровой площадке «Самет-Нангше», с которой открываются захватывающие дух виды на залив, мангровый лес, ближайшие острова и карстовые горы. Посетите храм Суван Куха со статуей лежащего Будды и множеством обезьян на территории. И прокатитесь на тайской лодке по живописному озеру Чео Лан.
Описание экскурсии
- Встреча рассвета на смотровой «Самет-Нангше». Отсюда открывается фантастический вид на залив Пханг Нга. Если вы здесь уже были, можем заменить локацию на стеклянный мост — оплачивается дополнительно
- Храм Суван Куха в скале. На территории проживают обезьяны — вы сможете познакомиться с ними. А внутри находится статуя лежащего Будды, покрытая сусальным золотом
- Озеро Чео Лан в заповеднике парка Као Сок. Вы прокатитесь на длиннохвостой тайской лодке, посетите несколько бухт, искупаетесь, покормите рыб, и, если повезёт, увидите стаю диких обезьян
На обратном пути по желанию можем заехать в храм Рамы Х. По пути гид расскажет историю Таиланда и мест, которые будут на маршруте.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Toyota, Mazda, Mitsubishi или Honda, услуги гида, все входные билеты
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда, а также проход на стеклянный мост — 700 батов взрослый, 500 батов детский
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Пхукете
Провели экскурсии для 58 туристов
Привет! Я Иван. Путешествуя по Таиланду, я открыл для себя Пхукет, и за 9 лет этот остров стал моим родным домом. Я виртуозно управляю байком и с удовольствием научу вас.Задать вопрос
